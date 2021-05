Katso suorana 11.15: Päivystyksessä tuntien jonoja, hoitajat jaksamisen rajoilla – Tehy: Valtakunnalliset ongelmat nousivat tällä kertaa esiin Jyväskylässä

Jyväskylän uuden sairaala Novan päivystyksen hoitajien vakavat työssä jaksamisen ongelmat vaatisivat pikaista puuttumista, mutta niissä ei ole mitään kovin poikkeuksellista, arvioidaan hoitajien ammattijärjestöstä Tehystä.

Yle kertoi viikonloppuna Keski-Suomen uuden sairaalan päivystyksen työntekijäpulasta ja hoitohenkilökunnan uupumisesta työkuormituksen alle.

– Henkilöstöpula on valtakunnallinen ongelma sote-alalla. Vain osa näistä paikoista tulee julkisuuteen, ja nyt vuorossa on sairaala Novan päivystys. Siellä on ilmeisesti pidempään ollut merkkejä ilmassa, mutta nyt on kamelinselkä katkennut, arvioi Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen.

Yle kertoi, miten varapääluottamusmiehen mukaan hoitajat väsyvät jatkuvassa kiireessä ja henkilökunta on jatkuvasti "rajoilla". Sairaanhoitopiirin johtaja myönsi, että pula työntekijöistä ja etenkin sijaisista on päivystyksessä krooninen.

Ylimääräisinä ja poikkeuksellisina kuormitustekijöinä ovat vielä koronapandemia ja Keski-Suomen sairaalan muutto. Sairaalan toiminnot siirrettiin kokonaan uusiin tiloihin vuodenvaihteessa.

– En osaa sanoa, kuinka paljon tilanteessa on uusien tilojen tuomaa haastetta, mutta kyllä ongelmat vaikuttavat pitkäaikaisemmilta. Ehkä ajateltiin, että uusi sairaala helpottaisi tilannetta ja olemassa oleva henkilökunta riittäisi, mutta näyttää siltä, että näin ei ole, Viinikainen sanoo.

Viinikainen muistuttaa, että kesä on päivystyksissä kiireisintä aikaa. Riskinä on, että ruuvi kiristyy kesän kiireissä ja sijaispulassa entisestään.

– Kyse ei ole pelkästään henkilökunnan määrästä. Päivystykseen tulevat kriittisesti sairaat potilaat, ja jos silloin ei ole osaavaa henkilökuntaa, ollaan aika lailla helisemässä.

Mitä Tehyn mielestä tällaisessa tilanteessa pitäisi sitten tehdä, kun sairaanhoitopiirin johtokin myöntää, että henkilökuntaa ei ole riittävästi?

– Lähtisin liikkeelle työoloista. Ovatko uudet toimitilat suhteessa henkilöstöresurssiin kunnossa? Minkälaisia vuoroja päivystyksessä joudutaan tekemään? Ihmiset ovat oikeutettuja lomiin ja palautumiseen. Nyt vaikuttaa siltä, että siihen ei ole ollut mahdollisuutta, vaan heidän odotetaan joustavan koko ajan.

Isona rakenteellisena asiana Viinikainen muistuttaa myös hoitoalan palkkauksesta, johon työntekijäpuolella on pitkään oltu tyytymättömiä.

– Vaikuttaa myös siltä, että päivystyksestä on lähdetty muihin yksiköihin. Jos saman palkan saa muissa yksiköissä inhimillisillä työoloilla, varmaan itsekin siirtyisin sellaiseen paikkaan.

Voit keskustella aiheesta tässä 19.5. klo 23 saakka.

