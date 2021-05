Ruotsin Eskilstunassa paloi parikymmentä autoa viime yönä – Poliisi: Voi olla rikollisjärjestön kosto

Eskilstunassa sytytettiin useita kulkuväleineitä tuleen viime yönä. Tämä kuva on seitsemän vuoden takaa. Kuvituskuva.

Eskilstunassa sytytettiin useita kulkuväleineitä tuleen viime yönä. Tämä kuva on seitsemän vuoden takaa. Kuvituskuva. Pontus Stenberg / EPA

Eskilstunassa sytytettiin useita autoja palamaan sunnuntai-iltana. Lisäksi poliisiasemaa vastaan hyökättiin. Paloista kertovat muun muassa Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) ja Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi epäilee, että palot voivat olla rikollisjärjestön kosto poliisille. Syynä olisi, että poliisi otti aiemmin kiinni yhden järjestön johtajista. Häntä epäillään murhayrityksestä, ja hänet on vangittu. Lisäksi poliisi on takavarikoinut järjestöltä huumeita ja rahaa.

– On erittäin vakavaa, että poliisiin kohdistetaan kostoisku. Se on huono strategia, sillä emme lopeta työtämme. On hirvittävää, että ulkopuoliset asetetaan vaaraan. Voin rehellisesti sanoa, että olen poissa tolaltani, poliisipäällikkö Christer Sjöqvist sanoi Dagens Nyheterin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tiedotustilaisuudessa maanantaina aamupäivällä.

Puuttuuko sisältö? Ylen artikkeleiden yhteydessä voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkistamalla evästeasetuksesi alta olevasta linkistä voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä Muokkaa evästeasetuksia

Sunnuntai-illan tapahtumat käynnistyivät hätäkeskukseen soitetusta puhelusta, jonka mukaan Torshällassa oli nähty aseistautunut mies. Samaan aikaan, kun poliisi ajoi Torshällaan, autopalot alkoivat eri puolilla kaupunkia.

– En voi kertoa tarkemmin, miksi uskomme sitä alkupisteeksi. On seikkoja, jotka viittavat siihen, että se oli väärä hälytys, Christer Sjöqvist sanoi.

Ensimmäisen hälytys autopalosta tuli vähän ennen kymmentä sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Seuraavan puolentoista tunnin aikana Eskilstunassa paloi kaikkiaan 25 erilaista kulkuvälinettä: autoja, mopoja ja asunto-auto. Poliisi uskoo, että paloilmoituksia voi tulla vielä enemmän.

Puuttuuko sisältö? Ylen artikkeleiden yhteydessä voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkistamalla evästeasetuksesi alta olevasta linkistä voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä Muokkaa evästeasetuksia

Lopuksi Eskilstunan poliisiasemaa vastaan hyökättiin. Sisäpihalle kaadettiin palovaarallista nestettä, joka sytytettiin. Pihalla oli useita poliisiautoja. Tutkintavankilan henkilökunta huomasi palon ja sammutti sen.

Ruotsin lehdet kertoivat aiemmin maanantaina, että poliisiasemaa päin olisi heitetty palopommeja. Poliisi kuitenkin kiisti tämän tiedon.

Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut missään paloista.

Kolme miestä on otettu kiinni epäiltynä vahingonteosta. Miehet ovat poliisille ennestään tuttuja. Kaksi heistä on syntynyt vuonna 2001, ja yksi vuonna 2003. Palot lakkasivat sen jälkeen, kun miehet otettiin kiinni kello 23.40 paikallista aikaa.

Poliisi ei kertonut, kuuluvatko he johonkin jengiin.