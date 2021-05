Katso suorana kello 15.30: Koko viime kesä oli Pirkanmaalla ihmeellisen hyvä, voiko samanlaisesta nollarivistä edes haaveilla? Yle seuraa suorana

Harva muistaa, kuinka käsittämättömän hyvä viime kesä oli Pirkanmaalle. Nollarivi oli vaikuttavan pitkä.

Koko kesän aikana Pirkanmaalla todettiin yhtä monta koronatartuntaa kuin nyt varsin hyvänä yhtenä päivänä.

Kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin Pirkanmaalta tilastoitiin 11 koronatartuntaa. Nyt sama määrä voi helposti tulla yhtenä päivänä, vaikka tilanne on selvästi parantunut.

Voiko viime kesän kaltaisesta suojasta edes haaveilla?

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat suorana Pirkanmaan pandemiaryhmän mediainfoa. Mediainfossa käydään läpi Pirkanmaan koronatilannetta ja alueellisia suosituksia. Asiantuntijoina mediainfossa ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand ja ylilääkäri Jaana Syrjänen TAYSista.

Suosituksia avattiin

Viikko sitten moni suositus Pirkanmaalla muuttui. Kokoontua saa nyt 50 ihmistä kerrallaan. Lapset ja nuoret voivat kilpailla ulkona ja eläkeläiset käydä uimahallissa.

Pandemiaryhmä höllensi nyt tiistaina suosituksia lisää. Aikuisten joukkuelajeja voi ulkona harrastaa väljemmin eikä esimerkiksi joukkuepeleissä tarvitse noudattaa turvavälejä. Myös turnaukset ovat mahdollisia.

Maauimala voidaan Pirkanmaalla avata kaikille rajoitetulla yleisömäärällä. Uimahalleissa on mahdollista käynnistää vauvauinnit ja lasten uimakoulut.

Ensi viikolla tarkastellaan aikuisten harrastustoimintaa sisätiloissa, mutta sisäharrastustoiminnan vapauttaminen edellyttää pääsemistä perustasolle. Kansalais- ja työväenopistojen kesäkurssit ovat mahdollisia kesäkuussa, jos epidemiatilanne jatkuu suotuisana. Koulujen juhlatilaisuuksia ja nuorisotilojen kesätoimintaa käsitellään myös vasta ensi viikolla.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Pirkanmaa yhä kiihtymisvaiheessa

Pirkanmaa on edelleen kiihtymisvaiheessa. Koronan ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on edellisen kahden viikon ajalta 28 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testitulosten osuus kuluneen viikon ajalta on 0,9 prosenttia Fimlabissa tutkituista näytteistä.

Pirkanmaalaisista 36 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotuksen.

Viime viikolla todettiin 67 uutta tartuntaa. Se on 17 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Tartunnoista pystyttiin selvittämään 56 tartunnan lähde.

Kaikkiaan 26 tartuntaa voidaan luokitella perheiden sisäisiksi tartunnoiksi. Ystävien ja tuttavien tapaamisista tuli kahdeksan tartuntaa. Viideltä eri työpaikalta kertyi kahdeksan tartuntaa. Kolmesta eri alakoulusta saatiin neljä tartuntaa ja päiväkodissa todettiin yksi tartunta. Vapaa-ajan harrastuksista tuli kaksi tartuntaa. Ulkomailta tuli viime viikolla kuusi tartuntaa.

