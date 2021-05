Rokotetuilla todettu koronatartuntoja myös Kymenlaaksossa – infektioylilääkärin mukaan yksi heistä oli saanut molemmat annokset

Rokotuksen saaneilla henkilöillä on todettu muutamia koronatartuntoja myös Kymenlaaksossa. Rokotettujen henkilöiden koronatartunnat nousivat puheenaiheeksi viime viikolla, kun yhdeksän ensimmäisen rokoteannoksen saanutta joutui sairaalaan Päijät-Hämeessä.

Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäinen kertoo jopa tapauksesta, jossa kaksi rokoteannosta on saanut tartunnan.

– Rokotettujen tartunnat on todettu jo joitakin viikkoja sitten, eikä niitä ole enää uusimmissa tartunnoissa ollut.

Vaikka rokotettuja onkin sairastunut, Pietikäinen kertoo, että rokotetun riski tartuntaan on hyvin pieni. Rokotetun kohdalla on myös oletettavaa, että koronavirus sairastetaan lievempänä kuin ilman rokotetta.

Tartunta voi levitä kodin kautta

Pietikäisen mukaan tartuntoja tulee Kymenlaaksossa nyt sekä kotoa että kodin ulkopuolelta. Tartunta tulee ulkoa perheeseen, ja näin altistumisia tulee myös kouluihin ja päiväkoteihin. Uusista tartunnoista suuri osa on Kymsoten mukaan nyt 40–60-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Vappuna on kokoonnuttu ja muutenkin tavattu baareissa ja viihteellä. Näistä on tullut tartuntoja ja jatkotartuntojakin. Alkoholin nauttiminen on selvästi riskitekijä, mikä on hyvä muistaa kesää kohti mennessä, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa Kymsoten tiedotteessa.

Tartuntoja on Kymenlaakson alueella etenkin Kouvolassa ja Kotkassa. Viime viikonlopun tartunnoista ja altistumisista suuri osa on Kymsoten mukaan aiemmin tunnistettujen tartuntaketjujen jatkotartuntoja.

Brittiläistä ja eteläafrikkalaista

Viime viikolla Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä totesi, että tilanteen kehitys parempaan on pysähtynyt. Maakunta on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa.

– Korona ei ole vielä ohi. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on tällä hetkellä Suomen huonoin koronatilanne. Varovaisuutta tarvitaan edelleen, maskeja tulee käyttää ja turvaohjeita noudattaa, Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén muistuttaa Kouvolan kaupungin tiedotteessa.

Koronavirus tarttuu Kymsoten mukaan nyt erityisen herkästi, koska käytännössä kaikki uudet tartunnat ovat todennäköisesti brittivarianttia. Pietikäinen kertoo, että alueelta on todettu muutama Etelä-Afrikan variantti.

Kouvolassa monessa koulussa altistuneita

Kymenlaaksossa koronatartuntoja viime viikolla todettu aiempia viikkoja selvästi enemmän. Vielä toukokuun alussa tartuntoja raportoitiin yhteensä 20 tartuntaa viikossa. Nyt viikon aikana raportoitu luku on yhteensä 54 tartuntaa.

Kymenlaaksossa on viime viikolla todettu useita altistumisia kouluissa Kouvolassa ja Kotkassa. Lisäksi Kouvolassa on todettu altistumisia myös Kymintehtaan päiväkodissa. Tartuntaketjuja ei kuitenkaan ole todettu.

– Pääosa tartunnoista tulee omasta perheestä tai lähipiiristä, Franzén sanoo kaupungin tiedotteessa.

