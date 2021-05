Hyppää 18-vuotiaan Vilma Hyvärisen kyytiin, kun hän lentää pienkonetta – ammattilentäjäksi aikova lukiolainen ei säikähdä alan epävarmaa tilannetta

Ilmailuala on koronapandemian takia ehkä odotuskannalla, mutta oppilaitoksissa se ei näy: vetovoima alalle on yhä kova, ja kajaanilaislähtöisen Vilma Hyvärisen tapaan entistä useampi kokelas on nainen.