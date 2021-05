Warner Media ja Discovery yhdistyvät, tavoitteena on muodostaa uusi suoratoistojätti

AT&T:n omistama Warner Media yhdistyy mediakonserni Discoveryn kanssa. Warner Mediaan kuuluvat HBO- ja CNN-kanavat sekä elokuviin ja musiikkiin keskittynyt Warner Bros. Discoveryn ja Warner Median on tarkoitus muodostaa uusi suoratoistojätti, joka kilpailee Netflixin ja Disneyn kanssa.

Yhdysvaltalainen telekommunikaatioalan yhtiö AT&T ilmoitti maanantaina, että sen alle kuuluva Warner Media yhdistyy mediakonserni Discoveryn kanssa. Yhdistymisen seurauksena syntyy uusi yhtiö, jonka nimi kerrotaan ensi viikolla.

Talouslehti Financial Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Warner Media ja Discovery tulevat muodostamaan liikevaihdoltaan media-alan toiseksi suurimman yhtiön Disneyn jälkeen.

Warner Mediaan kuuluvat HBO- ja CNN-kanavat sekä elokuviin ja musiikkiin keskittynyt Warner Bros. Discovery-yhtiön alla taas on lukuisia kanavia, joita näytetään yli 200 maassa. Sen tarjontaa kuuluvat esimerkiksi Eurosport- ja TLC-kanavat.

Molemmilla osapuolilla on suoratoistopalveluja. Yhdistymisellä on tarkoitus muodostaa suoratoistojätti, joka haastaa Netflixiä ja Disneyn suoratoistopalvelua. AT&T:n toimitusjohtaja John Stankeyn mukaan suoratoistopalvelujen markkinat kehittyvät nopeasti. Johtavan aseman säilyttäminen vaatii maailmanlaajuista toimintaa sekä laajan valikoiman sisältöä, hän sanoi Reutersin mukaan.

AT&T:n keskeisellä suoratoistopalvelu HBO Maxilla on ollut vaikeuksia saada tilaajia verrattuna alan suurimpiin toimijoihin. Uutistoimisto AFP:n mukaan palvelulla on noin 61 miljoonaa tilaajaa, kun Netflixillä on yli 200 miljoonaa tilaajaa ja Disneyn alle kuuluvilla suoratoistopalveluilla noin 164 miljoonaa tilaajaa.

AT&T saa haltuunsa 71 prosenttia ja Discovery 29 prosenttia uuden yhtiön osakkeista. Sen toimitusjohtajaksi nousee Discoveryn nykyinen toimitusjohtaja David Zaslav.

Yhdistymisen arvioidaan tuovan noin kolmen miljardin dollarin vuosittaiset synergiahyödyt. Yhtiön vuoden 2023 liikevaihdoksi arvioidaan noin 52 miljardia dollaria.

