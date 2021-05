Reeta Kivihalme Ylen ajankohtaistoimituksen uudeksi päälliköksi

Ylen ajankohtaistoimituksen uudeksi päälliköksi on valittu Reeta Kivihalme. Kivihalmeen, 61, tehtävänä on ajankohtaisjournalismin ja tutkivan journalismin vahvistaminen ja vaikuttavuuden lisääminen niin verkossa kuin televisiossa.

Ajankohtaistoimitus tuottaa muun muassa television prime timen A-studiot, A-talkin, tutkivan journalismin MOT:n sekä Marja Sannikka- ja Perjantai-ohjelmakokonaisuudet sekä tutkivaa journalismia verkkoon.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen mukaan Kivihalmeen valinnan puolesta puhuvat kokemus ja näytöt.

– Reetalla on liki 20 vuoden kokemus vaativista journalistisista päällikkötehtävistä niin uutis- kuin ajankohtaispuolella sekä tutkivassa journalismissa. Reeta on profiloitunut vahvana laadun vaalijana ja energisenä uudistajana, ja hänellä on hyvä näkemys siitä, miten suurten yleisöjen arvostamat ajankohtaisohjelmat saadaan palvelemaan yleisöä entistä paremmin myös digitaalisissa kanavissa.

Reeta Kivihalme on nimityksestä äärimmäisen iloinen.

– Tämä on tavallaan paluu juurille. Olen tehnyt pieniä retkiä muualle ja hakenut erilaisia näkökulmia tämän työn tekemiseen. Suurimman osan elämästäni olen kuitenkin työskennellyt nimenomaan ajankohtaisjournalismin parissa.

Yleisö on pirstaloitunutta

Kivihalme on työskennellyt Ylessä 30 vuotta. Hänen työuransa alkoi vuonna 1991 Radiomafian tuottaja-juontajana. Tämän jälkeen hän on työskennellyt muun muassa Maailma sanojen vankina -ohjelmassa sekä Ajankohtaisessa kakkosessa.

Vuosina 2018–2021 Kivihalme on toiminut uutis-ja ajankohtaistoimituksen Lähetykset-osaston päällikkönä, ja tuossa tehtävässä hän on vastannut muun muassa TV- ja radiouutisista, Ylen aamusta, erityisuutisista, TV:n ja radion Ykkösaamusta sekä Puoli seitsemän -ohjelmasta ja säästä.

Reeta Kivihalme on palkittu journalistin urallaan useaan kertaan. Hän on saanut muun muassa Bonnierin Suuren journalistipalkinnon, Koura-kunniakirjan ja Kultaisen Television.

Kivihalmeen mukaan ajankohtaisjournalismi on kokenut digitalisaation takia viime vuosina isoja muutoksia, ja tämä tarjoaa haasteita myös hänen uudessa toimenkuvassaan.

– Digitaalinen kehitys on muuttanut sitä, kuinka asioita tarjoillaan ja miten ihmiset kuluttavat sisältöjä. Meidän täytyy puhutella huomattavasti moninaisempia yleisöjä kuin esimerkiksi viitisen vuotta sitten.

Tämä tarkoittaa muun muassa nuoria, joita on varsin hankala saada etenkin perinteisen median äärelle.

– Meidän pitää mennä sinne, missä nuoret ovat, puhua heidän kieltään ja vastata kerronnallisesti heidän tarpeisiinsa. Jos ajatellaan ajankohtaisjournalismia, kokisin, että nuorten tavoittaminen tapahtuu muilla keinoin kuin televisioalustalla, Kivihalme pohtii.

Erilaisten näkökulmien tarve on valtavaa

Reeta Kivihalme haluaa painottaa kaikissa työhönsä liittyvissä asioissa klassisia journalismin periaatteita.

– Yleisöllä on oikeus saada riippumatonta ja luotettavaa tietoa, sekä omasta lähipiiristä että kauempaa maailmasta. Vaikka tapa käyttää mediaa on muuttunut, tiedon ja erilaisten näkökulmien tarve on edelleen valtava. Ajankohtaisjournalismin perimmäinen tehtävä on tietenkin taustoittaa ja syventää kehityskulkuja, joita yhteiskunnassa on käynnissä.

Kivihalmeen mielestä olisi toivottavaa, että esimerkiksi kulttuurin kohdalla tehtäisiin enemmän tutkivaa journalismia.

– Ajankohtaisjournalismin ytimessä on tutkiva journalismi, ja sille on kysyntää lajityypistä ja genrestä riippumatta. Kulttuuripuolella tehdään ehkä liiankin vähän nimenomaan tutkivaa journalismia. Ottaisin kulttuurin mielellään mukaan prosessiin, jossa kaivaudutaan syvälle ja haetaan asioita, jotka syystä tai toisesta halutaan pitää piilossa tai jotka ovat niin monimutkaisia, että niitä on vaikea havaita.

Viime aikoina Reeta Kivihalme on seurannut tiiviisti erilaisia uutismedioita. Printtipuolelta hän nostaa esiin brittiläisen Guardianin, mutta katsoo myös tarkkaan, mitä tehdään julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden, kuten SVT:n ja BBC:n parissa.

– Minua kiinnostaa myös amerikkalainen journalismi, joka tosin on nykyisin varsin polarisoitunutta. Sitä pitää katsella vähän kauempaa.

Uudessa tehtävässään Ylen ajankohtaistoimituksen päällikkönä Reeta Kivihalme aloittaa 28.5.2021, jolloin nykyinen päällikkö Riitta Pihlajamäki jää eläkkeelle.