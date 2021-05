Vanhasta bensa-asemasta tulee mopotalli, jolla on syvempi idea – nuorille opetetaan rassauksen lomassa, miksei keuliminen kannata

Haminan keskustaan tuleva mopo- ja pyörätupa pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten liikenneonnettomuuksia. Tavoitteena on, että samalla he oppivat käyttäytymään vastuullisesti liikenteessä. Haminassa pidetyssä mopomiitissä tapahtui viikonloppuna vakava onnettomuus.

Haminan keskustan liepeillä seisova vanha bensa-asemarakennus on vielä tyhjillään. Kesän aikana siitä on tarkoitus rakentaa mopoilevien ja pyöräilevien nuorten oma paikka.

Mopo- ja pyörätuvaksi nimetty soppi on tarkoitettu kaksipyöräisten rassaamiseen ja vapaaseen hengailuun yhdessä nuorisotyönohjaajien kanssa. Toive tuvan perustamiseen tuli suoraan nuorilta. Tallia perustamassa ovat Haminan nuorisotoimen nuorisotyönohjaajat Satu Lampinen ja Jimi Penttinen.

Tärkeimpiä tavoitteita on ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

– Meidän suurimpana tavoitteenamme on liikennekasvatus, ja sitten tietenkin se, että nuorilla on paikka, jossa niitä mopoja saa rassata. Varmasti siinä rassailun ohessa tulee jututettua nuoria ja puhuttua näistä asioista, Lampinen kertoo.

Mopoillaan taiteilevat kuskit ovat Haminassa tuttu näky.

– Nuoria on autojen seassa keulimassa sun muuta. Kun se keula nostetaan keskustassa, se aiheuttaa välittömän vaaran, Penttinen sanoo.

Suurin ongelma nuorten ajamisessa on ryhmäpaine. Joukossa tyhmyys tiivistyy, sanotaan.

– Moni on varmaan niin porukan vietävissä, että sellaista näyttämisen halua tulee, Lampinen sanoo.

"Jokainen on yksilö, vaikka harrastus on sama"

Haminassa Neuvottomassa tapahtui lauantaina moottoripyöräonnettomuus, jonka seurauksena kaksi nuorta miestä joutui kriittisessä tilassa sairaalaan. Onnettomuus tapahtui paikalla järjestetyn mopomiitin alkumetreillä. Epäviralliseen tapahtumaan osallistui poliisin mukaan satoja henkilöitä.

– Se on aina kurjaa, kun tällaista sattuu. Siellä on ollut tuttuja nuoria paikalla, ja se on varmasti ollut paikalla olijoillekin tosi kurja tilanne, Satu Lampinen sanoo.

Nuorisotyönohjaajat seuraavat nuoria sosiaalisessa mediassa, ja esimerkiksi Lampisen Snapchat-sovelluksesta löytyi muutamia julkaisuja aiheesta tapahtuman aikaan. Sen jälkeen aiheen käsittely sosiaalisessa mediassa laantui. Lampinen uskoo, että tapaus pysäytti kaikki.

– Mutta varmasti puhetta riittää, hän sanoo.

Kesän alku on yleensä sitä aikaa, kun vanhemmat ihmiset ottavat puheeksi nuorten moottoriajoneuvoilla ajon. Usein aiheena on ajamisesta syntyvä meteli. Tällä kertaa sosiaalisen median kommenteissa aikuiset ovat kommentoineet, että tapaus oli odotettavissa.

Penttinen sanoo, että aikuisilla on usein tapana määritellä mopoilijat yhdeksi ryhmäksi.

– Jokainenhan heistä on yksilö, vaikka harrastus on sama. Ei se katso sitä, että kaikki mopoilijat kaahailevat, jos joku heistä kaahailee, Penttinen sanoo.

Satu Lampinen muistuttaa, että onnettomuuksia ei tapahdu ainoastaan nuorille, vaan tilastoihin päätyy kaiken ikäisiä.

Yhdessä laaditut säännöt

Penttisen mukaan mopo- ja pyörätupa saadaan kesän aikana auki.

Keskeisellä paikalla sijaitsevan tallin pelisäännöt on jo laadittu, ja nuoret ovat itse olleet niitä laatimassa. Esimerkiksi näytöstyyliin talliin ei noin vain kurvata.

– Etupihalle tulee kohta, josta lähtien mopo talutetaan talliin. Kun nuoret miettivät sääntöjä itse, ne jäävät paremmin mieleen, Penttinen sanoo.

Jos väärinkäyttöä tapahtuu tai ongelmia tulee, nuorisotyönohjaajat puuttuvat siihen.

Nuorisotyönohjaajille on tullut myös toiveita virallisista mopomiiteistä. Tällaiset tapahtumat ovat Lampisen ja Penttisen mielestä parempi ratkaisu kuin epäviralliset ison joukon tapaamiset.

– On myös olemassa lain mukaisia mopomiittejä, jotka sallitaan. Niitä voi järjestää tapaamiseen varatuilla alueilla ja poliisin läsnäololla. En kyllä ehkä itse ainakaan lähtisi laittomiin miitteihin osallistumaan, Penttinen kertoo.

Haminan nuorisotoimi tekee mopotallihankkeessa yhteistyötä muun muassa poliisin ja Liikenneturvan kanssa. Ensimmäinen etappi puuttumiseen on kuitenkin kotona. Nuorisotyönohjaajien mukaan vanhemmat voivat antaa itse hyvää esimerkkiä ja keskustella nuoren kanssa.

– Olkaa kiinnostuneita nuoresta, moposta ja mopoilusta. Nuoret varmasti kertovat mielellään, kun menette kysymään, että mikä homma. Lähde vaikka itse kokeilemaan mopoilua, Lampinen rohkaisee.