Herätys: Kevään ylioppilaat julkaistaan tänään, eduskunta äänestää EU:n elvytyspaketista, koronavirus ja yleislakko kurittavat Kolumbiaa

Lahden lyseon lukiossa opiskellut Arttu Sokka toivoo ylioppilaskirjoitusten tulosten riittävän jatko-opiskeluun. Toiveena on päästä sisään kauppakorkeakouluun. Juha-Petri Koponen / Yle

Kevään ylioppilaskirjoituksen suorittaneet saavat tänään tiedot tuloksista – Abivuoteen mahtui ahdistusta, onnea ja haikeutta

Yle julkaisee tänään aamupäivällä ylioppilaskoneen, josta voi katsoa tämän kevään ylioppilaat. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa tiedot kouluille klo 9. Lahtelainen Arttu Sokka kuvailee monenlaisia tunteita sisältyneen koronan sävyttämään abivuoteen.Yksi niistä on helpotus. Isojen juhlien peruuntumista hän ei halua voivotella.

Suomi päättää EU-elvytyspaketin kohtalosta – Tässä yksinkertaiset vastaukset siihen, mitä miljardien rahapotti tarkoittaa Suomelle

Eduskunnassa äänestetään tänään EU:n elvytyspaketin kohtalosta. Kuvassa kuntaministeri Sirpa Paatero (takana vas.) ja työministeri Tuula Haatainen sekä SDP:n Antti Rinne ja Erkki Tuomioja eduskunnan täysistunnossa Helsingissä tiistaina. Istunnossa käytiin keskustelu EU:n elpymispaketista. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Elvytyspakettia kannattavan talousasiantuntijan mukaan olisi "järkyttävää", jos elvytyspaketti tehtäisiin ilman Suomea. Hän kertoo, kuinka Suomea hyödyttää se, että heikommille maille annetaan rahaa koronakriisistä selviämiseen. Eduskunnan on tänään määrä äänestää EU:n elvytyspaketista, jonka tarkoitus on nostaa EU-alue jaloilleen koronakriisin jälkeen. Rahaa on jaossa 750 miljardia euroa avustuksina sekä lainoina jäsenmaille.

Koronavuonna on käytetty amfetamiinia enemmän kuin koskaan mittaushistorian aikana

Huumeiden käytön kasvu näkyy myös muissa tilastoissa, esimerkiksi poliisin huumerattijuopumustilastoissa. Markku Pitkänen / Yle

Amfetamiinin käyttö jatkaa kasvuaan Suomessa. Valtakunnallisessa vertailussa kasvua on koko maassa, mutta käyttö painottuu asukasmäärään suhteutettuna voimakkaimmin Etelä-Suomeen. Kasvu näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla. Viime vuoden mittauksessa amfetamiinin käytössä havaittiin kasvua myös esimerkiksi Lappeenrannassa, Kotkassa ja Porissa. Tuoreimmat laajan kansallisen huumeiden jätevesiseurannan tulokset ovat marras-joulukuun näytteenotosta 27 kaupungista lähialueineen sekä lisäksi tämän vuoden maaliskuulta Helsingistä, Espoosta, Turusta ja Tampereelta.

Koronavirus ja yleislakko kurittavat Kolumbiaa – "Olemme Venezuelan tiellä", sanoo työnsä menettänyt mies Ylelle

Myös seksuaalivähemmistöt ovat ottaneet osaa hallinnon vastaisiin mielenosoituksiin. Mauricio Duenas Castañeda / EPA

Kolumbian hallitusta vastustavat mielenosoitukset alkoivat kolme viikkoa sitten. Levottomuudet leimahtivat nopeasti, mutta eivät täysin odottamatta. Tulo- ja varallisuuserot maassa ovat räikeitä.

– Jos sopimukseen ei päästä, vaarassa on sekä hallituksen vakaus että ehkä koko maan ja demokratian vakaus, toimittaja César Rodríguez Charry arvioi.

Sää pysyy epävakaisena idässä

Anniina Valtonen / Yle

Ilma kuivuu lännessä, itäosiin maata leviää sateita jo aamuksi. Tiistai-iltapäivänä ja -iltana liikkuu maan itäosissa voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkospäivään kuuluu myös rakeita, rankkasateita ja ukkospuuskia.

Lämpötilat pysyvät lähellä 20 astetta laajoilla alueilla maata.

