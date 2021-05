Yhdysvallat suunnittelee jäänmurtajien vuokraamista ulkomailta, Suomeltakin kysytty

US Coast Guard

Yhdysvaltain ainoa raskas jäänmurtaja Polar Star on jo käyttöikänsä lopulla. Polar Star kuvattuna Juneaussa Alaskassa elokuussa 2013. US Coast Guard

WASHINGTON Yhdysvallat harkitsee raskaiden jäänmurtajien vuokraamista arktisille alueilleen. Yhdysvaltain rannikkovartioston komentaja, amiraali Karl Schultz vahvisti asian Ylelle Washingtonissa etäyhteydellä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Schultz osallistuu Reykjavikissa tällä viikolla järjestettävään Arktisen neuvoston ulkoministerikokoukseen. Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit Antony Blinken ja Sergei Lavrov tapaavat torstaina kokouksen yhteydessä ensimmäistä kertaa kasvokkain.

Suomelle kaupallisesti tärkeät jäänmurtajat eivät ole kokouksen asialistalla, mutta niistä käydään todennäköisesti käytäväkeskusteluja.

"Vähintään kuusi uutta murtajaa"

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä käytössään vain yksi raskas jäänmurtaja. Polar Star on jo 45-vuotias ja teknisesti vanhentunut. Uusi raskas murtaja on rakenteilla Mississippissa. Tarvetta olisi enemmän.

– Itse kannatan niin sanottua 6-3-1 -strategiaa. Se tarkoittaisi vähintään kuutta uutta jäänmurtajaa, joista kolme olisi raskaita, Schultz sanoi.

Yhdysvaltain rannikkovartioston komentaja, amiraali Karl Schultz Michael Reynolds / EPA

Jäänmurtajat kuuluvat Yhdysvalloissa hallinnollisesti rannikkovartiostolle. Lain mukaan uudet alukset on rakennettava yhdysvaltalaisen pääurakoitsijan johdolla Yhdysvalloissa. Alihankkijoina ja konsultteina voi kuitenkin olla ulkomaalaisia, siis myös suomalaisia.

Ei poliittista vastustusta

Amerikkalaiset yrittävät kiirehtiä uuden raskaan jäänmurtajansa rakentamista niin, että alus saataisiin käyttöön vuonna 2024. He tarvitsevat kuitenkin jo sitä ennen uutta järeää raivaajakalustoa pohjoisen hyytäville vesille.

– Keskusteluja tämän aukon täyttämiseksi eri tavoin, mahdollisesti leasing-sopimuksilla, on ollut. Käsittääkseni niitä käydään parhaillaan, Schultz sanoi Ylelle.

– Vaikka hallinto on vaihtunut ja uusia päättäjiä on astunut virkoihinsa, kaikki Yhdysvalloissa ovat yhtä mieltä siitä, että kapasiteetin lisääminen olisi kansakunnan edun mukaista, hän kertoi.

Suomalaisiltakin tiedusteltu halukkuutta auttaa

Suomalaisen jäänmurtoyhtiön Arctian varatoimitusjohtaja Hannu Ylärinne kertoo, että suomalaisiltakin kysyttiin jo Trumpin kaudella, olisiko Suomella halua auttaa yhdysvaltalaisia etenkin ylimenokauden tarpeissa.

– Tottakai, kun meillä kalustoa on, ollaan valmiita keskustelemaan. Käytännössä puhutaan Fennicasta tai Nordicasta eli monitoimimurtajista. Mutta jos jotkut alukset vapautettaisiin meidän käytöstä ympärivuotisesti, se tarkoittaisi sitä, että pitäisi saada korvaavaa kalustoa muualta. Päätehtävämme on kuitenkin turvata huoltovarmuus Suomen meriliikenteessä.

Ylärinteen mukaan neuvotteluyhteydet on auki, mutta kaupallisia neuvotteluja ei ole käyty.

– Suurin ongelma on aikataulu. He eivät ole pystyneet kertomaan, että milloin tarve olisi.

Liiketaloudellisesti jäänmurtajan tai kahden liisaus olisi merkittävää tuloa Arctialle, joka hallinnoi Suomen kahdeksaa jäänmurtajaa. Viime talvi oli jäänmurrossa Ylärinteen mukaan keskimääräinen, käytössä oli seitsemän murtajaa.

– Jos tiedettäisiin etukäteen, että on tulossa leuto talvi, silloin olisi helpompi vapauttaa joitain aluksia ympärivuotisesti. Tästä on joitain esimerkkejä historiassa. Mutta päätökset niistä on tehty sen talven aikana. Nordica muistaakseni lähti muualle vuonna 2017 ja sitä korvasivat sitten ruotsalaiset.

