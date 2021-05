Toimittajalta: Pandemia muistuttaa itsestään ihan kaikessa keskellä Euroviisuja Rotterdamissa

RotterdamHotellihuoneen oveen koputetaan aamulla. Henkilökunta on tuonut valmiiksi pakatun aamiaisen oven taakse sovittuun aikaan. Korona-aikana ei ryntäillä päättömästi buffetpöytien ääressä samassa tilassa.

Yövyn Ylen kuvaajan kanssa Rotterdamissa hotellissa, joka on Euroviisu-organisaation hyväksymä. Hotellissa on tarkat koronaohjeet, ja esimerkiksi siivooja ei saa tulla huoneeseen ilman lupaa. Henkilökuntaa on myös ohjeistettu, miten toimia, jos vierailijalla todetaan koronatartunta.

Saavuimme Rotterdamiin lauantaina, ja samana päivänä viisuorganisaatio tiedotti, että eräs Puolan delegaatioon kuuluvista oli saanut koronatestissä positiivisen tuloksen. Koko delegaatio laitettiin karanteeniin ja jatkotesteihin.

Sunnuntaina samanlaisesta tapauksesta kerrottiin Islannin delegaatiossa. Tämä sai hälytyskellot soimaan, sillä islantilaiset majoittuvat kanssamme samassa hotellissa. Olin nähnyt Islannin viisuedustajan hotellin aulassa.

Pian samassa hotellissa asuvien Maltan ja Romanian edustajat ilmoittivat, etteivät he osallistu Euroviisujen avajaisiin varotoimenpiteenä sunnuntaina. Lopulta kaikki viettivät viisuedustajien ainoan yhteisen tapahtuman hotellihuoneissaan eristyksissä.

Euroviisujen visuaalinen ilme näkyy eri puolilla Rotterdamia. Myös puistonpenkit päällystetään värikkäillä tarroilla. Berislav Jurišić / Yle

Viisuedustajat pidetään poikkeusaikana kuplissaan, ja he viettävät suurimman osan ajan hotellissa areenaharjoituksia lukuunottamatta. Kävelyllä ja pyöräilemässä saa käydä, mutta ravintoloihin ja kauppoihin ei ole asiaa.

Tässä hotellissa tylsistyneitä delegaation jäseniä piristettiin yhteisellä oleskelutilalla. Pelkona siis oli, että eri maiden kohtaamiset siellä olivat aloittaneet tartuntaryppään.

Koronatapaukset samassa hotellissa kylmäsivät. Oli pakko alkaa muistella, missä olin liikkunut hotellin tiloissa.

Samalla palasi järki käteen. Enhän voi tietää, kuinka monta kertaa vuoden aikana olen ollut lähellä näkymätöntä koronaa. Olenhan sitä paitsi saattanut sen jo sairastaa oireettomana.

Rotterdamin Euroviisuissa koronaturvallisuuteen on satsattu ennennäkemättömän paljon. Koronatestissä käyminen paljasti, minkälainen ponnistus suurtapahtuman järjestäminen on korona-aikana.

Ahoy-areenan testipaikalla odotti parinsadan ihmisen jono. Testiin olivat menossa kaikki kisapaikalla työskentelevät, ilmaiseksi työskentelevät vapaaehtoiset, lehdistön edustajat ja osa delegaatioiden väestä. Ainoastaan artisteille on oma pikalinjansa.

Jonottamiseen ja testaamiseen meni reilusti yli tunti. Viisuissa on ensisijaisessa käytössä niin kutsuttu antigeenitesti, joten tuloksen odottamiseen kuluu parikymmentä minuuttia.

Euroviisuissa on ollut vuosia käytössä lentokenttämäinen turvatarkastus, ja sekin on tuntunut uuvuttavalta. Vähänpä tiesin.

Lähes parisataa ihmistä jonotti maanantaina koronatestiin Rotterdamin Ahoy-areenan parkkipaikalla päästäkseen työskentelemään Euroviisuissa. Berislav Jurišić / Yle

Laulukilpailuun saapuu ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, ja etukäteen oli arvattavissa, että koronaan suhtaudutaan eri tavoin eri maissa. Tämä konkretisoitui heti sunnuntain avajaisissa, missä viisuhenkilökunta kävi ärhäkästi komentamassa ihmisiä pitämään 1,5 metrin turvavälin. Se on Hollannin hallituksen linjaus koko maassa.

Avajaisten turkoosin maton reunoilla jokaisen maan lehdistöllä oli pleksein eristetty paikkansa. Kussakin sai olla vain neljä henkilöä. Ollessani paikalla hetken aikaa yksin sinne ryntäsi kaksi portugalilaista kuvaajaa ottamaan kuvaa maansa edustajasta, joka sattui olemaan juuri kohdalla. Ystävällinen pyyntöni poistua sai osakseen vihaista mulkoilua.

Hetken kuluttua puheilleni tuli israelilainen toimittaja, joka halusi tiedustella, vaikuttaako Gazan kärjistynyt tilanne Israelin menestykseen Euroviisuissa. Toimittaja ojensi kätensä kätelläkseen. Hän sanoi, että kätteleminen on ok, sillä heillä Israelissa melkein kaikki on jo rokotettu. Sanoin, että olen itsekin jo saanut ensimmäisen rokoteannoksen, mutta jätetään kättely silti väliin. Israelilaista selvästi kummastutti.

Rotterdamin katukuva vilisee pyöräileviä ruokalähettejä, sillä ravintoloissa ei saa syödä sisällä. Berislav Jurišić / Yle

Euroviisukuplan ulkopuolella rotterdamilaiset elävät arkeaan koronan keskellä. Tiukat rajoitukset ovat voimassa, vaikka Hollanti alkoi höllentää niitä huhtikuun lopulla.

Ravintoloihin ei vieläkään oteta asiakkaita syömään sisälle. Terassit ovat avoinna puolesta päivästä iltakuuteen. Viikonloppuna paikalliset olivat selkeästi iloisia, kun ehtivät päiväsaikaan terasseille nauttimaan ruoasta ja seurasta.

Muutoin Rotterdamin kadut vilisevät noutoruokakasseja kiikuttavia ihmisiä sekä fillareilla kiitäviä ruokalähettejä. Puistojen penkeillä näkee ihmisiä nauttimassa aterioitaan.

Suurimmat kaupat ovat auki, mutta etenkin nuorten suosimiin vaateliikkeisiin on jonotettava. Joihinkin kauppoihin on varattava etukäteen aika, että pääsee sisään.

Ihmiset jonottivat koronarajoituksien takia vaatekauppaan Rotterdamissa. Berislav Jurišić / Yle

Julkisissa liikennevälineissä on maskipakko. Suurin osa ihmisistä näyttää sitä noudattavan, mutta usein näkee maskin roikkuvan nenän alla. Suojaväline on naamalla pakon takia, sillä maskittomuudesta voi saada 95 euron sakon.

Euroviisuihin valmistaudutaan edelleen ennakoidusti. Tuorempien tietojen mukaan Puolan delegaation jäsenet ovat saaneet negatiiviset tulokset uusista koronatesteistä. He ovat kuitenkin varotoimenpiteenä karanteenissa keskiviikon kenraaliharjoituksiin saakka ennen omaa torstain semifinaaliaan.

Toivotaan, että karanteeniin joutuneet maat pääsevät esittämään kilpailukappaleensa viisuareenalle. Euroviisut ovat henkinen rokote pandemian väsyttämälle Euroopalle.

Rotterdamin päärautatieaseman eteen on pystytetty Euroviisujen pääpalkintoa esittävä pysti viisutunnelmaa luomaan. Berislav Jurišić / Yle

Yle välittää Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin suorana tänään tiistaina Rotterdamista. Kisaa voi seurata TV1:ssä, Areenassa ja Radio Suomessa klo 22 alkaen.

Suomen Blind Channel kisaa lauantain finaalipaikasta torstaina toisessa semifinaalissa.

