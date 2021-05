“Pori on täydellinen dekkarikaupunki” – rikoskirjailija Arttu Tuominen vannoo kotiseuturakkauden nimeen

Kirjailija Arttu Tuominen on kotiseuturakas ihminen. Tiivistunnelmaisia rikosromaaneja kirjoittavalta porilaiselta on ilmestynyt uusi kirja aina vuoden välein, eikä tämäkään vuosi tee poikkeusta. Tuomisen seitsemäs romaani Vaiettu sijoittuu edeltäjiensä tapaan kirjailijan kotikaupunkiin.

– Pori on mielestäni täydellinen dekkarikaupunki. Olen joskus sanonutkin, että Porilla on kahdet kasvot. Siellä on sitä rujoa betonia ja työttömyyttä aika paljon, mutta siellä on myös herkkää luontoa. Joki halkaisee kaupungin, ja Selkämeren kansallispuisto on ihan siinä kynnyksellä.

Tuomiselle Pori näyttäytyy paitsi rakkaana kotipaikkana, myös jonkinlaisena traagisena sankarina.

– Porilla olisi mielestäni mahdollisuudet olla ihan mitä tahansa, mutta kaikki tilaisuudet jollakin tapaa hassataan. Jos ei itse hassata, niin sitten joku tehdas palaa ja tuhat ihmistä jää työttömäksi. Tai joku lentoyhtiö menee konkurssiin. Tai jotain muuta sattuu. Pori on tuomittu jotenkin epäonnistumaan, ja se sopii tällaiseen dekkarigenreen hyvin.

Tuomisen kirjoille ominaista on myös moraalikysymysten pohdinta. Hän haastaa niin henkilönsä kuin lukijansa pohtimaan omia moraalikäsityksiään. Tuomisen kirjojen hahmot eivät ikinä ole yksiselitteisesti sankareita tai roistoja.

– Asiat eivät koskaan ole niin mustavalkoisia. Ihmiset eivät ole hyviä tai pahoja, vaan kaikenlaisten valintojen ja tekojen yhdistelmiä. Ja se kiehtoo minua.

Katso Arttu Tuomisen koko haastattelu Yle Areenasta: