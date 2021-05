Suotuisan sään ansiosta Raide-Jokeri valmistuu suunniteltua aiemmin – pikaraitiotien kyytiin on mahdollista päästä jo alkuvuodesta 2024

Raide-Jokeria on rakennettu kaksi vuotta. Sinä aikana rakennustöistä on tehty jo yli puolet, ja 25 kilometriä pitkän radan raiteista on valmiina 11 kilometriä. Vuoden lopussa kiskoja pitäisi olla jo 20 kilometrin matkalla.

Raide-Jokerin eli Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä liikennöivän pikaraitiotien rakentaminen etenee aikataulun edellä, hankkeen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan.

Tämänhetkisen arvion mukaan uuden poikittaisen joukkoliikenteen linjan liikennöinti voidaan aloittaa vuoden 2024 alussa eli viisi kuukautta alkuperäistä tavoitetta aiemmin.

Raide-Jokeria on rakennettu nyt kaksi vuotta. Sinä aikana rakennustöistä on tehty noin 55 prosenttia, ja 25 kilometriä pitkän radan raiteista on valmiina 11 kilometriä. Kuluvan vuoden lopussa kiskoja on jo 20 kilometrin matkalla.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan pikaraitiotien rakentamiskustannukset pysyvät budjetissa. Hankkeen kustannusarvio vuoden 2018 hintatasossa oli raitiotieinfralle 386 miljoonaa ja varikolle 69,5 miljoonaa euroa.

Suotuisa sää ja hyvä yhteistyö ovat jouduttaneet rakentamista

Aikataulun nopeutumiseen on tilaajan projektijohtajan Juha Saarikosken mukaan useita syitä. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on suotuisat sääolosuhteet.

– Hankkeelle saatiin tosi hyvä startti, kun toissa talvi oli niin leuto, Saarikoski sanoo.

Rakennushanketta on jouduttanut myös hyvä yhteistyö hankkeen eri tahojen välillä. Pikaraitiotietä rakentavan Raide-Jokeri-allianssissa tilaajatahoilla, urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla on yhteinen organisaatio.

– Allianssimalli on mahdollistanut mahdollisten ongelmien ja hidasteiden tunnistamisen ennakolta, tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski sanoo.

