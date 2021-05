Saitko jo rokotteen tai sairastitko koronan? THL muutti karanteenikäytäntöä

Koronan karanteenikäytännöt muuttuvat, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Käytännöt muuttuvat niillä, jotka ovat jo saaneet koronarokotuksen tai jo sairastaneet taudin.

Uudelleen koronalle altistuneita ei määrätä enää karanteeniin, mikäli rokotteita on annettu kaksi annosta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko. Karanteenia ei myöskään määrätä, jos on saanut yhden rokoteannoksen puolen vuoden sisällä todetusta koronatartunnasta tai on sairastanut koronan kuusi kuukautta aiemmin.

THL kuitenkin muistuttaa, että tartuntatautilääkäri tekee koronavirukselle altistumisesta riskinarvion rokotteen tehosta. Tehoon voivat vaikuttaa muun muassa paikallinen virusmuunnostilanne sekä ikä ja mahdollinen perustauti.

Muuttuneet karanteenikäytännön ohjeet koskevat myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Lisäksi THL muistuttaa, että myös rokotusten jälkeen on tärkeää noudattaa turvavälejä, pestä käsiä ja käyttää maskia. Rokote ei täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä, THL korostaa.