Siirretäänkö potilaita muille alueille hoidettavaksi, kun Kanta-Häme on jälleen koronan leviämisvaiheessa? Katso suorana klo 13.30

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen on haastateltavana suorassa Areena-lähetyksessä, jonka toimittaa Miki Wallenius ja kuvaa Dani Branthin.

Kanta-Hämeen koronatilanne on huonontunut nopeasti. Sairaalassa olevien potilaiden määrä hipoo jo terveydenhuollon kipurajaa. Tilannetta huonontaa entisestään, että maakunnan koronatartuntojen takana on brittivariantti.

Kanta-Hämeen koronatilanne on nyt kriittinen. Näin kuvailee sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen tilannetta, kun maakunta on siirtynyt takaisin koronan leviämisvaiheeseen.

– Taudin ilmaantuvuusluku on kahden viikon ajalta 76 tartuntaa 100 000 henkilöä kohden, ja Fimlabin koronavirusnäytteistä positiivisia on 3,7 prosenttia, tapausten kasvunopeus on huomattavan suuri.

Leskisen mukaan terveydenhuollon kantokyky on tartunnanjäljityksen ja erikoissairaanhoidon osalta kriittinen.

Tilannetta huonontaa entisestään se, että maakunnassa koronatartuntojen takana on brittivariantti, joka tarttuu erittäin helposti jopa suojaustoimista huolimatta.

Leviämisvaiheeseen palaaminen tarkoittaa myös sitä, että valtioneuvosto todennäköisesti lyhentää asetuksellaan ravintoloiden aukioloaikoja Kanta-Hämeessä vielä kuluvalla viikolla.

Paljon sairastuneita ja kolme uutta kuolemaa

Maanantaina Kanta-Hämeessä todettiin kahdeksan uutta koronatartuntaa. Tapauksista neljä on Hämeenlinnan seudulta, kaksi Riihimäen ja kaksi Forssan.

Neljän potilaan tartunnat liittyvät altistumisiin Kanta-Hämeen keskussairaalan osastolla 6A. Kahden potilaan tartunnat liittyvät altistumiseen KHKS:n osastolla 6BH ja yksi tartunnan saanut oli altistunut Riihimäen sairaalan terveyskeskusvuodeosastolla.

Yhden tartunnan saaneen osalta lähde on epäselvä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä 21 COVID-19-potilasta, tehohoidossa heistä on kaksi. Maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa 11 koronapotilasta.

Maakunnassa on kolme uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Kaikkiaan koronaan menehtyneitä on nyt Kanta-Hämeessä 23.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen sanoo, että keskussairaalassa kaikki osastoilla olevat ja niille tulevat potilaat testataan koronaviruksen varalta seuraavan kahden viikon ajan.

– Leikkaustoiminnassa voidaan toteuttaa toistaiseksi vain päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa sekä päiväkirurgiaa. Tämä johtuu siitä, että jatkohoitopaikkoja ei ole tarpeeksi käytettävissä maakunnan laajuisista terveydenhuollon osastojen suluista johtuen.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa, Hämeenlinnan Vanajaveden sairaalassa, Riihimäen sairaalan terveyskeskusvuodeosastoilla ja Janakkalan sairaalassa pyydetään välttämään vierailuja toukokuun loppuun asti.