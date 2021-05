Akkujärjestelmiä valmistava teknologiayritys Celltech perustaa Tampereelle akkutehtaan

Yhtiöllä on tilat Lamminpäässä, mutta se joutuu luopumaan niistä ennen vuoden vaihdetta. Nykyinen teollisuustila jää kaavamuutoksessa asuinrakentamisen alle.

Tällä hetkellä Celltechillä on jo proto- ja nollasarjan tuotantoa Tampereella. Tampereen uudelle tehtaalle tulee myös kaikkia Celltechin yksiköitä palveleva tuotekehityskeskus. Yhtiö etsii parhaillaan uusia toimitiloja.

Akkuteknologiayritys Celltech perustaa Tampereelle akkutehtaan. Uusi tehdas keskittyy teollisuusajoneuvojen akkujärjestelmiin, kertoo yhtiön operatiivinen johtaja Kim Nikitin.

– Suunnittelemme ja valmistamme akkujärjestelmiä englanninkieliseltä nimeltään offroad ja nonroad-ajoneuvoihin eli muihin kuin henkilöautoihin. Asiakaskuntamme tulee raskaasta teollisuudesta, jossa sähköistäminen on lähtenyt voimakkaaseen vauhtiin.

Nikitinin mukaan Celltechin tyypillinen asiakas on esimerkiksi metsäkoneen, nosturin tai satamalaitteen valmistajat. Yksittäisen yhtiön akkutarve on joistain kymmenistä joihinkin tuhansiin.

– Rakennamme systeemiä, jolla voimme suunnitella ja valmistaa useille kymmenille asiakkaille akkujärjestelmiä, eli ei ole yhtä isoa asiakasta.

Tällä hetkellä Celltechillä on jo proto- ja nollasarjan tuotantoa Tampereella. Massatuotantoa puskevat tehtaat ovat nyt Ruotsissa ja Kiinassa. Tampereen tehtaalle tulee myös kaikkia Celltechin yksiköitä palveleva tuotekehityskeskus.

Yhtiöllä on tilat Lamminpäässä, mutta niistä joudutaan poistumaan ennen vuoden vaihdetta. Nykyinen teollisuustila jää kaavamuutoksessa asuinrakentamisen alle.

– Teemme yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa ja uskon, että Tampereen alueelta löydetään sopivat tilat heinä-elokuuhun mennessä. Tarvitsemme noin 2 000 neliötä alkuun, mutta laajentumismahdollisuuksia tarvitaan myös.

Yhtiön mukaan Tampereelle tulee kymmeniä työpaikkoja. Rekrytointi on käynnistynyt. Yhtiön mukaan Tampere toimii hyvänä sijantina korkean teknologian tuotantoon ja yhteistyö paikallisten korkeakoulujen kanssa on alkanut hyvin. Osaajista on kuitenkin kova kilpailu.

– Haasteena on löytää riittävästi alan osaajia, akkujärjestelmien suunnittelijoita ei kasva ihan joka puussa, Nikitin sanoo.

