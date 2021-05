Valko-Venäjän poliisi sulki maan suurimman itsenäisen uutissivuston

Tut.by on uutisoinut tarkasti Valko-Venäjän opposition mielenosoituksista ja presidentin vastustajien pidätyksistä.

Valko-Venäjän suurin itsenäinen nettiuutissivusto Tut.by on suljettu.

Talousrikoksia tutkiva poliisi teki tänään ratsioita sivuston päätoimipisteeseen Minskissä sekä muihin toimipisteisiin maan eri puolilla. Päätoimittaja Marina Zolotovan mukaan poliisi on tutkinut hänen, samoin kuin eräiden muidenkin työntekijöiden kodit.

Sivustoa vastaan on nostettu syyte veropetoksesta.

Tut.by on seurannut tiiviisti Valko-Venäjän poliittisia levottomuuksia, jotka alkoivat elokuussa, kun oppositio arvioi maassa pidettyjen presidentinvaalien olleen vilpilliset.

Poliisi on pyrkinyt nujertamaan mielenosoitukset kovin ottein. Mielenosoitusten yhteydessä on pidätetty noin 35 000 ihmistä ja kymmenet ihmiset ovat saaneet vankilatuomion. Poliisia syytetään pidätettyjen kidutuksesta.

Myös Tut.by:n toimittajia on vangittu. Toimittaja Jekaterina Borisevitš on saanut kuuden kuukauden vankeustuomion, kun hän julkaisi pidätyksen aikana kuolleen mielenosoittajan terveystietoja. Toimittaja Ljubov Kasperovitš on saanut 15 päivän tuomion osallistumisesta luvattomaan marssiin.

Valko-Venäjän lehdistönvapaus on yksi maailman huonoimmista.

Maanpakoon lähtenyt oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskaja pyytää kansainväliseltä yhteisöltä apua poliisiratsioiden uhreille ja Valko-Venäjän vapaalle medialle.

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat asettaneet pakotteita Valko-Venäjän presidentille Aljaksandr Lukašenkalle ja muille maan johtohenkilöille.

Lähteet: Reuters, AFP