Siiri Kirmanen ei halunnut välivuotta lukion jälkeen, mutta korona päätti toisin: "Oli vain pakko sopeutua"

"Älä tule huomenna kirjoituksiin".

Myöhään sunnuntai-iltana rehtorilta tullut Wilma-viesti pysäytti Savonlinnan lyseon lukion abin Siiri Kirmasen iltatoimet. Ensireaktiona hän piti viestiä vitsinä.

Viestin sisältö oli kuitenkin kaikessa karuudessaan totta: torstain kirjoituksissa olleet olivat altistuneet koronavirukselle.

– Tieto tuli puoli yhdentoista aikaan illalla. Äidin kanssa mietin, että voisinko päästä pikatestiin vaikka yöllä, Kirmanen kertoo.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri kuitenkin ilmoitti, että karanteeniin joutuneiden on jäätävä kotiin. Tieto karanteenista tuli niin myöhään, että keskipitkän ruotsin kirjoittaminen ei ollut mahdollista.

Elisa Sairanenkaan ei ollut aluksi uskoa silmiään, vaan elätteli toiveita kirjoittamaan pääsystä. Häntä harmitti myöhään tullut tieto karanteenista.

– Tajusin, että en ehdi pikatestiin, ja valmistuminen viivästyisi puolella vuodella. Minun oli tarkoitus valmistua keväällä.

Savonlinnan lyseon lukion abin Elisa Sairasen valmistuminen siirtyi koronakaranteenin takia syksyyn. Myös jatko-opintohaaveet siirtyvät vuodella eteenpäin. Niko Mannonen / Yle

Valmistuminen vesittyi ja jatko-opinnotkin menivät sivu suun

Maaliskuun lopussa kesken ylioppilaskirjoitusten tullut tieto koronakaranteeniin joutumisesta koski yhtätoista Savonlinnan lyseon abia. Heiltä kaikilta meni keskipitkän ruotsin koe sivu suun, mutta heistä kolmelle kokeen jääminen väliin tarkoitti valmistumisen lykkääntymistä.

Yo-kirjoitukset olivat jo loppusuoralla, ja tieto koronakaranteenista tuli täytenä yllätyksenä. Opot soittivat läpi kokelaat, joita valmistumisen siirtyminen kosketti.

Kolmen karanteeniin joutuneen abin kevään yo-tutkinto saatiin pelastettua siirtämällä joku toinen koe pakolliseksi, viidellä karanteeni-abilla ruotsi oli jo aiemmin ylimääräinen aine.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkinnon pakollista koetta voi valita neljän kokeen (matematiikka, toinen kotimainen kieli, yksi vieras kieli ja reaaliaineet) joukosta.

Yllätyskäänne siirsi kerimäkeläisen Kirmasen ja savonlinnalaisen Sairasen valmistumisen syksyyn. Keskipitkän ruotsin koe olisi ollut molemmille viimeinen rypistys kevään yo-urakassa.

– Minä en voinut vaihtaa ruotsin koetta pakollisesta vapaaehtoiseksi, koska en ollut kirjoittanut matematiikkaa, Kirmanen sanoo.

Savonlinnan lyseon lukion opinto-ohjaaja Sara Jakonen kertoo opojen kääntäneet kivet ja kannot abien valmistumisen edesauttamiseksi. Edes yhteydenotto ylioppilastutkintolautakuntaan ei auttanut.

– Selvitimme, että olisiko vielä jotain mitä voisimme tehdä, että valmistuminen olisi mahdollista. Ikävä kyllä se ei ollut, hän sanoo.

Savonlinnan lyseon lukion opinto-ohjaaja Sara Jakonen kertoo yo-kirjoitusten loppusuoralle osuneen koronakaranteenin tulleen yllätyksenä. Niko Mannonen / Yle

Opoa harmittaa etenkin se, että valmistuminen siirtyi päämäärätietoisilta ja tavoitteellisilta opiskelijoilta.

– Heillä oli jo jatko-opintokuviotkin selvillä.

Siiri Kirmanen sanoo aina ajatelleensa, että ei halua pitää välivuotta.

– Itsestä johtumattomaan tilanteeseen oli vain pakko sopeutua, Kirmanen sanoo.

Koulun koronavarautuminen ei auttanut

Savonlinnan lyseon lukio oli varautunut koronan varalta. Koululla oli karanteenitila olemassa, mutta yhtäkkiseen karanteeniin joutuneet eivät päässeet tekemään ruotsin koetta. Tilanne syntyi, kun karanteeniin joutuneita ei ollut mahdollista testata niin lyhyellä varoitusajalla.

– Koulussa oli varauduttu pikatesteihin ja karanteenitiloihin, mutta meidän kohdalla niitä ei kuitenkaan käytetty. Siihen olen pettynyt, että meidän osalta koko homma meni pieleen, Kirmanen harmittelee.

Sekä Kirmanen että Sairanen olivat hakeneet yliopistoihin ja molempien suunnitelmissa oli pääsykokeisiin osallistuminen.

– Minä ajattelin, että lähden opiskelemaan syksyllä. Nyt kävi kuitenkin näin, ja jatko-opinnot toteutuvat vasta vuoden päästä, Sairanen sanoo.

Sairanen haki opiskelemaan psykologiaa ja aikoo osallistua pääsykokeisiin kerryttääkseen kokemusta suositun alan valintakokeista.

– Psykologiaa opiskelemaan on vaikea päästä. Ensi vuoden pääsykokeisiin on helpompi mennä, kun tietää mitä se on.

Sairanen aikoo opiskella syksyllä psykologiaa avoimessa yliopistossa.

Hyviäkin puolia löytyy

Pahimman pettymyksen laannuttua Kirmanen ja Sairanen löytävät hyviäkin puolia valmistumisen siirtymisestä syksyyn. Siiri Kirmasen muutto kotoa siirtyy vuodella, mutta välivuosi vierähtänee töissä käyden ja omaa rahaa ansaiten.

– Nyt on enemmän aikaa miettiä, mikä olisi se oma ala, jonne hakea. Ehkä jouluna pystyy myös paremmin järjestämään ylioppilasjuhlat. Silti olisin kyllä valmistunut mieluummin nyt, Kirmanen pohtii.

Kerimäkeläisen Siiri Kirmasen suunnitelmiin ei kuulunut välivuoden viettäminen. Tällä hetkellä hän on kesätöissä paikallisessa ruokakaupassa. Niko Mannonen / Yle

Elisa Sairanen aikoo osallistua ruotsin kertauskurssille ja korottaa syksyn yo-kirjoituksissa äidinkielen.

Sekä Sairanen että Kirmanen näkevät hyvänä puolena myös kavereiden lakkiaisiin pääsemisen. Kaverit pääsevät myös vastavierailulle heidän juhliinsa. Molemmat ovat aidosti onnellisia ystäviensä puolesta, mutta myös valmistautuneita haikeisiin tunteisiin ystävien painaessa yo-lakin päähän 5. kesäkuuta.

Vertaistuki on auttanut pettymystä ja harmitusta läpikäydessä. Kirmanen ja Sairanen ovat puhuneet paljon keskenään.

– Vertaistuki on ollut tosi iso apu. Silti tulee mietittyä, että miksi tämä osui juuri meidän kohdalle, Kirmanen myöntää.

Kohtalotovereiden määrästä ei tilastoa

Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistettiin tiistaina. Tarkkaa määrää siitä, kuinka monta kohtalotoveria Savonlinnan lyseon lukion kolmikolla on, ei ole tilastoitu. Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo, että valtakunnallisesti tilastoa koronakaranteenin vesittämistä valmistumisista ei voi muodostaa.

– Kokelaiden ilmoittautumistiedoista ei sellaisenaan voi päätellä kokelaan suunnitelmaa. Kokelaan valmistuminen riippuu hyväksyttyjen koesuoritusten lisäksi lukio-opintojen suorittamisesta.

Kevään ylioppilastutkinnosta Tähkä toteaa yleisellä tasolla, että kokelaat pääsivät näyttämään hyvin osaamistaan koronatilanteesta huolimatta (siirryt toiseen palveluun).

– Lukioista on tullut tietoja lähinnä yksittäisistä poissaoloista sairastumisten tai karanteenien vuoksi. Jos kokelaan suunnitelmat eivät toteutuneet, lukiosta saa ohjausta, jonka avulla kokelas pääsee suorittamaan kokeita syksyllä.

Vaikka Savonlinnan lyseon lukiosta valmistuneiden joukosta ei Siiri Kirmasta eikä Elisa Sairasta tänä keväänä löydy, viestitti opinto-ohjaaja Sara Jakonen iloisia uutisia.

– Siirin ja Elisan kirjoitukset menivät kevään osalta hienosti. Toivotaan, että se tuo heille iloa tähän päivään.

