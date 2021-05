Erikoisella tavalla loukkaantunut sinisuohaukka Hemmo hoivattiin kuntoon – katso video: näin lintu päästettiin takaisin vapauteen

Sinisuohaukka Hemmo elpyi Paltamossa ja nyt on aika päästää se omilleen vapauteen

Sinisuohaukka on petolintu, joka saalistaa pienjyrsijöitä ja pikkulintuja. Ne saalistavat yleensä avomailla ja törmäävät harvoin esimerkiksi talojen ikkunoihin. Hemmoksi nimetyn sinisuohaukan tarinalla oli onnellinen loppu.

Sinisuohaukka Hemmon tulevaisuus oli vielä muutama viikko sitten vaakalaudalla. Hemmo oli loukannut itsensä tiettävästi saalistuksen yhteydessä törmättyään Sotkamossa talon ikkunaan.

– Sillä ei ollut mitään vikaa luissa tai nivelissä. Muuten lintu oli kunnossa, mitä nyt vähän oli pöllämystynyt ja sen oikea silmä oli kiinni, kertoo useita lintuja pelastanut paltamolainen Vesa Hyyryläinen.

Hyyryläinen on hoitanut kymmenen vuoden ajan loukkaantuneita lintuja. Nyt Paltamossa on jälleen edessä huippuhetki, kun yksi elpymässä olevista linnuista päästetään kokeilemaan omia siipiään.

– Se linnun vapauttamisen hetki on parasta. Kerran yksi kotka lensi pari ympyrää ja meni elpymisen jälkeen tunniksi tuo pihakuuseen ennen kuin lähti huitelemaan etelää kohti

Sinisuohaukka pesii tyypillisesti pohjoisessa. Suomesta löytyy kaikkiaan neljä suohaukkalajia: sinisuohaukan lisäksi ruskosuohaukka, arosuohaukka ja niittysuohaukka. Hyyryläinen on rengastanut linnun siltä varalta, jos joku lintuharrastaja sen joskus jossain kuvaa.

– Tämä painaa ainoastaan 300 grammaa, mutta se on tavattoman hyvä lentäjä. Sillä on isot siivet kokoon verrattuna. Pitkä pyrstö on suohaukoille tyypillinen.

Sinisuohaukka saalistaa yleensä avoimilla alueilla

Petolintujen tuntija ja valokuvaaja Dick Forsman kertoo, että Hemmoksi nimetty sinisuohaukka on nuori, viime kesänä syntynyt lintu. Se on talvehtinut Etelä-Euroopassa tai Pohjois-Afrikassa. Hänen mukaansa se ei ole harvinaista, että lintu on saalistusyrityksen yhteydessä törmännyt johonkin ja vammauttanut siipensä.

– Näitähän sattuu, kun vauhdilla mennään. Voi sattua pahastikin, Forsman sanoo.

Erikoisen tapauksesta tekee se, että yleensä sinisuohaukat saalistavat avomailla ja harvemmin törmäävät esimerkiksi taloihin.

– Ne eivät tule pihoihin saalistamaan kuten varpushaukat, jotka törmäävät usein ikkunoihin.

Sinisuohaukka on yleinen näky pelloilla, kun se saalistaa pienjyrsijöitä ja pikkulintuja. Sinisuohaukka on Forsmanin mukaan myyräspesialisti, jonka kanta on taantunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

– Kun myyriä on vähän, linnun pesintämenestys on heikkoa ja ne saavat vähän poikasia. Kun huonot myyrävuodet seuraavat toisiaan, kanta on päässyt pienenemään.

Paltamossa hoivaa saanut lintu loukkasi rytäkässä ranteensa, eli siiven taipeen, joka sijaitsee siiven etureunassa. Forsman arvioi valokuvien perusteella, että Hemmon ulkoiset vammat ovat pieniä. Jos linnut loukkaavat luitaan, niiden korjaaminen on vaikeaa.

– Jos siipiluu menee rikki, se vaatii leikkaushoitoa. Harvasta tulee lentäjä.

Monet ihmiset ympäri maan hoitavat loukkaantuneita lintuja, mikä on Forsmanista hieno asia.

– Jos huomaa maassa vaikka ikkunaan lentäneen linnun, sen voi laittaa pahvilaatikkoon ja odottaa. Usein lintu lähtee lentämään itse esimerkiksi tunnin kuluttua laatikon avaamisesta. Pimeä pahvilaatikko rauhoittaa linnun.