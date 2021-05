Suuri talouslehti listasi parhaiten ilmastopäästöjään vähentäneet eurooppalaisyhtiöt – suomalaisfirma kärkikymmenikössä

Talouslehti Financial Times on listannut 300 eurooppalaista yritystä (siirryt toiseen palveluun), jotka ovat vähentäneet eniten ilmastopäästöjään vuosien 2014 ja 2019 välillä.

Tutkimuksen on tehnyt Statista-yhtiö, joka on vertaillut yhtiöiden päästöintensiteettejä. Tämä on määritelty siten, että on verrattu, kuinka monta tonnia päästöjä yhtiö aiheuttaa suhteessa sen liikevaihtoon.

Vertailun kärkeen nousi brittiläinen vaateyhtiö Superdry, joka vähensi tutkimusaikana päästöintensiteettiään peräti 51,9 prosenttia.

Toiseksi paras oli italialainen teleyhtiö Fastweb ja kolmantena Lontoon pörssi. Nekin onnistyivat vähentämään laskelmallisia päästöjään lähes puolella.

Suomalainen teleyhtiö Elisa on vertailussa sijalla 9. Elisa on Financial Timesin mukaan vähentänyt päästöjään 39,5 prosenttia suhteessa liikevaihtoonsa.

Suomalaisyhtiöistä kärkipäässä ovat myös mittauslaitteita valmistava Vaisala, tavarataloyhtiö Tokmanni ja monialainen S-Ryhmä.

Tutkimuksen puutteita

Financial Times huomauttaa kuitenkin, että tilastointi antaa vain osittaisen kuvan yhtiöiden aiheuttamien ilmastopäästöjen muutoksista.

Statista otti laskelmissaan huomioon päästöt, jotka yhtiöt aiheuttivat suoraan omalla toiminnallaan sekä yhtiöiden käyttämän energian tuottamisessa syntyneet päästöt.

Sen sijaan mukana eivät olleet yhtiöiden valmistamien tuotteiden arvoketjussa syntyvät muut päästöt, jotka voivat olla eräiden yhtiöiden kaikkein suurin päästöerä. Niiden mittaaminen on monimutkaisempaa, eikä niiden raportointiin ole olemassa vakiintunutta tapaa.

Tästä tutkimuksen puutteesta hyötyvät esimerkiksi muotivaatteita valmistavat yhtiöt, ei vähiten kärkeen sijoittunut Superdry.

Financial Times huomauttaa myös, että joillakin yhtiöillä liikevaihto on kasvanut suhteessa nopeammin kuin päästöt. Tämä tarkoittaa, että yhtiöiden kokonaispäästömäärä on voinut kasvaa, mutta laskennallinen päästöintensiteetti on laskenut.

Luvassa kovia ilmastopäätöksiä

Maailman johtaviin talouslehtiin kuuluva Financial Times muistuttaa, että maailman johtajat kokoontuvat loppuvuonna Skotlannin Glasgow'hun päättämään keinoista ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Yritysten toiminta on ratkaisevassa osassa ilmastonmuutoksen estämisessä. Johtajat tarvitsevat tietoa siitä, kuinka hyvin yritykset tähän pystyvät.

Nyt käsillä oleva tutkimus osoittaa Financial Timesin mukaan, että eräät yritykset ovat saaneet aikaan erinomaisia tuloksia.

