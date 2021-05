Moninkertainen entinen ministeri Stefan Wallin valittiin Ylen hallitukseen

Stefan Wallin on valittu Ylen hallitukseen.

Yleisradion hallintoneuvosto valitsi tiistaina kokouksessaan yhtiön hallituksen. Hallituksen kokoonpanoon tulee kaksi uutta jäsentä.

Uusina jäseninä Ylen hallituksessa aloittavat oikeustieteen lisensiaatti Tuomas Harpf ja Senior Advisor Stefan Wallin. Hallitustehtävät jättävät Lauri Kontro ja Pauliina Mäkelä.

Stefan Wallin (VTM) toimii tällä hetkellä yrittäjänä omassa yhtiössään. Hän on työskentellyt aiemmin eri johtotehtävissä muun muassa viestintäkonserni Milttonilla. Wallinilla on takanaan myös pitkä poliittinen ura RKP:n kansanedustajana ja ministerinä. Wallin on toiminut muun muassa urheilu- ja kulttuuriministerinä sekä puolustusministerinä.

Tuomas Harpf (OTL) on toiminut viimeksi Eteenpäin Oy:n, Suomen Viestintärahoitus Oy:n ja Palkansaajasäätiön toimitusjohtajana. Hän on toiminut lukuisten eri mediayhtiöiden hallituksissa. Hämeen Kansan päätoimittajana hän toimi 80-luvulla.

Ylen hallituksen puheenjohtaja on työelämäprofessori Matti Apunen ja varapuheenjohtaja HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola.

Hallituksessa jatkavat myös toimitusjohtaja Paulina Ahokas, toimitusjohtaja Kai Huotari ja Senior Advisor Sirpa Ojala. Ylen henkilöstön edustajana yhtiön hallituksessa on toimittaja Arto Nieminen.