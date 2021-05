Herätys: Kiina valvoo valuutan avulla, metsät kuusittuvat liikaa, somekuvia kalastetaan ilmaiseksi

Digiyuanin kuva näyttää älypuhelimen näytöllä samalta kuin sadan yuanin (12,8 euroa) setelissä. Sadan yuanin seteli on Kiinassa isoin seteliraha.

Digiyuanin kuva näyttää älypuhelimen näytöllä samalta kuin sadan yuanin (12,8 euroa) setelissä. Sadan yuanin seteli on Kiinassa isoin seteliraha. Lorenz Huber

Kiina kokeilee digitaalista valuuttaa, jonka avulla se voi valvoa kansalaisten rahankäyttöä

Kiina pyrkii saamaan digitaalisen yuanin laajaan käyttöön jo ensi vuoden talviolympialaisiin mennessä. Virtuaalivaluutasta ja suosituista maksusovelluksista se eroaa olennaisesti siinä, että se on bittimuodossa olevaa rahaa, ja Kiinan keskuspankki takaa digitaalisen rahan arvon yhtä vahvasti kuin paperisetelienkin. Keskuspankki myös tietää tarkalleen, kuka ostaa ja mitä. Arvostelijoiden mielestä digivaluutta onkin merkittävä jatke valvontayhteiskunnalle.

Ruotsi, Norja ja Venäjä euroviisufinaaliin

Venäjän ehdokas Euroviisuissa, Manizha, esiintyi ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina. Kenzo Tribouillard / AFP

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on ohi Hollannin Rotterdamissa. 16 maasta ensi lauantain finaaliin pääsi kymmenen eniten ääniä saanutta. Jatkoon menijät ovat: Azerbaidzhan, Belgia, Israel, Kypros, Liettua, Malta, Norja, Ruotsi, Ukraina ja Venäjä.

Metsien kuusettuminen on iso riski ilmaston lämmetessä

Solbölen satavuotiaan tutkimusmetsän vastaava, metsäinsinööri Kaija Puputti on mukana myös riistametsällä. Hänen pitkän kokemuksensa mukaan lehtipuiden kasvattaminen tiheillä sorkkaeläinalueilla on vaikeaa. Mårten Lampén / Yle

Kuusi on vallannut metsät, ja se kasvaa paikoissa, joissa se voi olla kuivumassa pystyyn. Kuusen tilalle kaivataan mäntyjä ja lehtipuita. Lehtipuiden lisäys ei tutkimusten mukaan vähentäisi kasvua vaan turvaisi metsien hiilivarastoja tuhojen pienentyessä.

Yritykset saavat hashtagin avulla ihmisten somekuvia ilmaiseksi markkinointia varten – tiedätkö, mihin sitoudut #yes-merkinnällä?

Kuvia voi etsiä Instagramista aihetunnisteella. Yritykset käyttävät hakutoimintoa löytääkseen kuvia omalle some-tililleen tai verkkosivuilleen. Sami Takkinen / Yle

Suomeen on rantautunut ilmiö, jossa yritykset hankkivat kuvia käyttöönsä ilmaiseksi hashtag-sopimuksilla. Sekä sopimusehdoissa että niiden tulkinnassa on riskejä. Kuvaaja ei voi tietää, mihin kaikkialle kuva tulevaisuudessa päättyy.

Hetkeksi hurjaa hellettä ja ukkoskuurojakin luvassa itäiseen Suomeen

Anssi Vähämäki / Yle Sää

Tänään sää on laajalti sateista. Yhtenäisimpiä sateet ovat lännessä, paikoin vettä voi kertyä yli 30 mm.

Idässä voi päivällä auringon lämmittäessä lämpötila käväistä ylimmillään jopa 30 asteessa, mutta todennäköisesti iltapäivän ja illan sade- ja ukkoskuurot viilentävät olotilaa. Ukkoskuuroihin saattaa liittyä myös voimakkaita ukkospuuskia.

Pohjoisessa päivä on laajalti pilvisen harmaa ja ajoittain sataa vettä. Lämpötila on vain idässä hellelukemissa, muualla maassa asteita on yleisesti 10–15.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.