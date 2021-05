Noin 8 000 siirtolaista saapui Espanjan Ceutaan Pohjois-Afrikassa – Taustalla saattaa vaikuttaa Marokon ja Espanjan kiista

Espanjan mukaan puolet saapuneista on palautettu Marokkoon. Espanja on lisännyt sotilaita ja poliiseja raja-alueelle. Siirtolaisten saapumista edesauttoi Marokon rajavalvonnan höllennys, jonka taustalla saattaa olla maiden diplomaattinen kiista.

Espanjan hallitus kertoo, että noin 8 000 siirtolaista on saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Heistä on puolet on lähetetty takaisin Marokkoon.

Tuhannet Eurooppaan pyrkivät ihmiset uivat tai kävelivät laskuveden aikaan Ceutan alueelle Marokosta, kun Marokon rajavartiointi hellitti otettaan.

31-vuotias marokkolainen Amina Farkani näki tilaisuuden palata Ceutaan töihin, kun hän kuuli, että poliisit eivät kontrolloi rajaa.

– He antoivat ihmisten mennä ohi ja seisoivat siellä puhumatta, Farkani kertoi uutistoimisto AP:lle. Hän työskenteli Ceutassa 18 vuotta, kunnes viime vuonna ulkomaisten työtekijöiden tulo kiellettiin koronaviruksen takia.

Farkani oli yksi tuhansista siirtolaisista, jotka Espanjan viranomaiset lähettivät takaisin Marokkoon. AP:n toimittajat näkivät Espanjan sotilaiden ja poliisien ohjaavan sekä lapsia että aikuisia raja-aidan portin läpi takaisin.

Yksi nuori mies hukkui ja kymmeniä hoidettiin hypotermian tai pienten loukkaantumisten takia, Punainen risti kertoo. Aikuisia on majoitettu Ceutan jalkapallostadionille ja alaikäisiä hyväntekeväisyysjärjestöjen tiloihin.

Espanja on lähettänyt lisää sotilaita ja poliiseja afrikkalaiselle alueelleen. Espanja lähettää Ceutaan vielä 50 poliisia lisää, jo ilmoitetun 200 poliisin lisäksi rajavalvonnan vahvistamiseksi.

Tulijamäärät vähenivät, kun Espanja lähetti lisäjoukkoja alueelle, mutta saapumiset eivät loppuneet edes siihen, että Marokon puolella mellakkapoliisit alkoivat hajottaa Espanjan puolelle pyrkiviä väkijoukkoja.

Ceuta on Afrikan puolella oleva pieni Espanjan alue, jonne, samoin kuin Melillaan, toistuvasti pyrkii Eurooppaan suuntaavia ihmisiä.

Espanjan enklaavit Ceuta ja Melilla sijaitsevat Afrikan pohjoisrannikolla. Harri Vähäkangas / Yle

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez perui tilanteen takia Pariisin-matkansa ja lensi Ceutaan.

– Me palautamme järjestyksen kaupunkiin ja rajoillemme mahdollisimman nopeasti, Sánchez sanoi. Hänen on määrä vierailla myös Melillassa.

Varhain tiistaina 300 siirtolaista yritti päästä Melillaan. Heistä 86 onnistui ylittämään rajamuurin, uutistoimisto AFP kertoo.

Länsi-Sahara hiertää välejä

Marokon turvallisuusjoukot ilmeisesti höllensivät rajavartiointia Ceutan luona ja tuhannet Eurooppaan pyrkivät ihmiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen.

Nykyisen tilanteen taustalla vaikuttavat todennäköisesti Marokon ja Espanjan tulehtuneet suhteet.

Marokko suuttui Espanjan päätöksestä päästää Marokkoa vastaan Länsi-Saharassa taisteleva sissipäällikkö sairaalahoitoon Espanjaan.

Polisarion johtaja Brahim Ghali saapui Pohjois-Espanjaan huhtikuussa. Hän on sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Vuonna 1973 perustettu Polisario taistelee Länsi-Saharan itsenäisyyden puolesta.

Espanjan ulkoministeri Arancha González Laya kutsui Marokon suurlähettilään puhutteluun ilmaistakseen tälle Espanjan tyytymättömyyden tilanteeseen.

– Muistutin, että rajakontrolli on ollut ja sen pitää olla jatkossakin Espanjan ja Marokon yhteisellä vastuulla, ulkoministeri sanoi tiedotustilaisuudessa.

Marokko on vetänyt suurlähettiläänsä Espanjasta konsultaatioita varten.

Siirtolaisten päästäminen Ceutaan on Marokolta vahva viesti, arvioi Madridin Complutensen yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Isaías Barreñada.

– Viesti on 'ilman Marokon yhteistyötä siirtolaisten kontrollissa, Espanjalla on ongelma, joten Espanjan pitäisi kuunnella Marokon vaatimuksia', Barreñada sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Espanjan ulkoministeri sanoi Marokon vakuuttaneen Espanjalle, että siirtolaisten tulon ja Ghalin välillä ei ole mitään yhteyttä.

Aiheesta aiemmin:

Espanjan Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutan kaupunkiin saapui ennätysmäärä Eurooppaan pyrkiviä – sisäministerin mukaan noin 6 000 ihmistä saapui uimalla ja rantoja pitkin 18.5.2021

Kuuden metrin päässä unelmasta – piikkilanka ei pysäytä Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia 11.11.2014

Lähteet: AFP, AP, Reuters