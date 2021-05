Pietarin koronatilanne pahenee – kuinka iso riski on lähteä jalkapallon EM-kisamatkalle?

Pietarissa on vakavampi koronavirustilanne kuin Suomessa, ja kaupungin mukaan uudet koronatoimet ovat mahdollisia epidemian kasvun takia. Tällä hetkellä rajoituksia on vähän ja niitä noudatetaan vaihtelevasti.

PietariTuhansilla suomalaisilla on lippu Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen EM-kisaotteluihin, jotka pelataan kuukauden päästä Venäjällä ja Tanskassa.

Nämä liput heidän pitäisi kuitenkin jättää käyttämättä. Näin sanoo THL, joka varoitti viime viikolla matkustamasta ulkomaille (siirryt toiseen palveluun) jalkapallokisojen takia.

THL:n Mika Salminen muistuttaa, että matkalla on merkittävä riski saada tartunta, ja palaava kisaturisti voi tartuttaa läheisiään.

Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka moni jalkapallofani aikoo uhmata THL:n suositusta. Esimerkiksi Venäjälle on tällä hetkellä mahdollista matkustaa, jos käy koronatestissä ennen matkaa ja jää omaehtoiseen karanteeniin Suomeen palattuaan.

Lue myös: Jussi Eskola hankki liput kaikkiin Suomen peleihin jalkapallon EM-kisoissa – nyt hän pohtii, käyttääkö ainuttakaan

Kaksi kolmesta alkusarjan ottelusta pelataan Pietarissa, jossa koronatilanne on Suomea huonompi. Mutta kuinka huono? Otimme selvää, mitä siitä tiedetään.

Maskeja käytetään Pietarissa vähemmän kuin esimerkiksi Suomen pääkaupunkiseudulla. Nikolai Gontar

1. Koronatilanne näyttää huononevan

Monet merkit viittaavat siihen, että Pietarin koronatilanne on huononemassa vain kuukautta ennen EM-kisoja.

Viime viikolla rekisteröityjen koronakuolemien määrä kasvoi 14 prosenttia verrattuna edeltävään viikkoon, uutissivusto Fontanka kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Sairaalahoitoon hakeutui kolmannes enemmän koronatartunnan saaneita kuin viikkoa aiemmin. Lisäksi sairaalapaikkoja on vapaana entistä vähemmän.

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov on varoittanut, että kaupungissa joudutaan ottamaan käyttöön uusia rajoitustoimia, (siirryt toiseen palveluun) jos epidemia jatkaa kasvuaan.

Jelena Taškajeva kokee olevansa turvassa, koska hänen veressään on koronaviruksen vasta-aineita. Maskia hän käyttää kaikkialla. Nikolai Gontar

2. Tautitilanne on Suomea huonompi

Tautitilanne on Pietarissa ylipäätään huonompi kuin Suomessa.

Pietarissa terveysviranomaiset rekisteröivät viimeisen 14 päivän aikana noin 190 uutta koronatapausta sataa tuhatta henkilöä kohden. Turussa vastaava luku oli noin 90, Helsingissä noin 80 ja Tampereella 50.

Viranomaisten ilmoittamat kuolemantapaukset kertovat vielä synkempää kuvaa. Kun 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa kerrottiin 14 koronakuolemasta viimeisen kahden viikon aikana, 5,3 miljoonan asukkaan Pietarissa niitä rekisteröitiin 496.

Tilanteen arvioimista vaikeuttaa se, että terveysviranomaisten julkistamia koronalukuja uskotaan laajasti peukaloiduiksi.

Itsenäisten asiantuntijoiden mukaan ne antavat liian ruusuisen kuvan koronatilanteesta. Esimerkiksi tunnetun väestötieteilijän Aleksei Rakšan mielestä täytyy olla täysi typerys, jos uskoo valheellisiin viranomaislukuihin, Sever real -verkkosivusto kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Luvuista on helppo löytää manipuloinnin merkkejä. Esimerkiksi viime joulukuun alussa Pietarin vauhdilla kasvaneet tapausmäärät pysähtyivät kuin seinään. Yli kuukauden ajan tapauksia rekisteröitiin päivittäin hieman yli 3 700.

Pietarin valtionyliopiston infektiotautien ja epidemiologian osaston johtaja Aleksei Jakovlev arvioi, että lähes puolet pietarilaisista, eli noin 2,5 miljoonaa, on saattanut saada koronatartunnan viime vuoden loppuun mennessä, uutissivusto R (siirryt toiseen palveluun)BK kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Terveysviranomaisten lukujen mukaan sairastuneita on tähän päivään mennessä ollut kaupungissa noin 430 000.

Valentina Sirjakovan mielestä koronatoimet ovat nyt riittäviä, koska epidemia on rauhoittunut. Nikolai Gontar

3. Rajoitustoimet ovat kevyitä

Pietarissa koronatoimet eivät rajoita elämää kovinkaan paljon. Esimerkiksi ravintoloiden tai kauppojen aukioloaikoja tai asiakasmääriä ei ole rajoitettu.

Joukkokokoontumiset on yhä kielletty, ja yleisötilaisuuksissa on rajoituksia. Esimerkiksi EM-kisakatsojien määrä stadionilla on puolitettu. Myös moniin museoihin myydään lippuja vain ajanvarauksella.

Julkisissa tiloissa on maskipakko, mutta vaatimuksia noudatetaan hyvin vaihtelevasti. Monissa ravintoloissa ja liikkeissä työntekijätkään eivät käytä maskeja tai nenä pilkistää maskin reunan yli.

Aleksandr Ivašenko uskoo, että monet eivät käytä maskeja, koska ovat jo sairastaneet taudin. Nuoret taas eivät viitsi. Nikolai Gontar

4. EM-kisaorganisaatio lupaa turvallisia kisoja

Kaikesta huolimatta Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n kisaorganisaatio kertoo (siirryt toiseen palveluun) voivansa järjestää turvalliset kisat.

Katsojilta vaaditaan koronatestitodistus sekä kasvomaski, ja saapumista katsomoon on porrastettu ruuhkien välttämiseksi.

Toistaiseksi ei tiedetä, millaisia turvatoimia kisapaikkojen ulkopuolella on. Toreille eri puolille Pietarin keskustaa perustetaan kolme fanialuetta pääsylippujen haltijoille, uutissivusto Fontanka kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Kyltti kauppakeskus Passažin ovella muistutti turvaväleistä sekä maskin ja käsineiden käytöstä. Nikolai Gontar

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.

Lue myös:

THL:n johtava asiantuntija kertoo yllättävän syyn sille, miksi Huuhkajien kannattajia ohjeistettiin vasta nyt – kisareissuista kuultiin "vasta vähän aikaa sitten"

THL suosittelee, että Huuhkajien kannattajat eivät matkusta jalkapallon EM-kisoihin – kannattajayhdistys kaipaa vuoropuhelua terveysviranomaisten kanssa