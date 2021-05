Somevaikuttaja Enni Koistinen on innostunut Jaakko Kolmosesta ja perinneruuista – talkkunankin hän brändäisi uudelleen

Tuplakääk-podcastista tuttu graafinen suunnittelija ja somevaikuttaja on myös intohimoinen euroviisufani, jolle euroviisuviikko on "ihmisen parasta aikaa".

Graafikko ja somevaikuttaja Enni Koistisella on monta rautaa tulessa. Varsinaisen graafikon työnsä lisäksi hän tekee suosittua julkkisjuoruihin perustuvaa Tuplakääk-podcastia ystävänsä Kirsikka Simbergin kanssa. Uusi aluevaltaus on myös juontajan työ Ylen puutarhan hoitoon liittyvässä Kädet multaan -ohjelmakokonaisuudessa.

Tänä keväänä hänellä on myös erittäin mieluisia työ Ylen euroviisuja hoitavassa tiimissä sometoimittajana. Se on unelmien täyttymys sillä Koistinen on armoton euroviisufani.

– Euroviisut on ihmisen parasta aikaa

Euroviisuifanius on näkynyt muun muassa sillä tavalla, että Koistinen on vuosien varrella järjestänyt joskus melko suureellisiakin kisakatsomoita.

– Osa on ollut tosi isoja bileitä, missä olen pitänyt Powerpoint-esityksiä sen vuoden kappaleista ennen viisujen alkamista. Sitten on ollut pienempiä VIP-tapahtumia, joihin ei ole kutsuttu ihan ketä vaan. Me nimittäin parin viisuhullun ystävän kanssa huomasimme, että ei voi kutsua ihmisiä, joita euroviisut eivät kiinnosta. He vain höpöttelevät jotain kuulumisia, Koistinen nauraa.

Tilaisuuksia varten Koistinen on muun muassa tulostanut lomakkeita, joihin on voinut veikata tulosta tai pelata vaikka euroviisubingoa. Tänä vuonna tällainen Koistisen laatima puuhapaketti löytyy myös Ylen nettisivuilta viisukatsomoihin tulostettavaksi.

Talkkuna on huonosti brändättyä granolaa

Mutta on Koistisella monia muitakin kiinnostuksen kohteita kuin euroviisut. Hän on muun muassa erittäin innostunut perinneruuista ja niiden kokeiluista.

Erityinen ihailun kohde ja esikuva on edesmennyt, televisiosta tuttu keittiömestari Jaakko Kolmonen, jonka keittokirjoja Koistinen kerää puolisonsa kanssa.

– Jaakko Kolmonen oli alkuperäinen lähiruoan puolesta puhuja. Edellä aikaansa.

Keittokirjat eivät ole vain keräilykohteita vaan Koistinen myös kokeilee niiden reseptejä. Nyt kokeilulistalla on perunalettutaikina, josta paistetaan pieniä lettuja pannulla. Letut taitetaan ja sisään laitetaan muikkufilee.

– Se on vähän kuin joku suomalainen kala-peruna-taco, Koistinen kuvailee.

Yksi ruoka-aine, jonka hienouden Koistinen kertoo vähän aikaa sitten ymmärtäneensä, on perinteinen talkkunajauho.

– Sehän on paahdettua kaurajauhoa tai muuta viljaa ja joskus hernettä. Eli minusta se on huonosti brändättyä ja huonosti nimettyä granolaa – erittäin terveellistä sellaista!

