Pyöräilijän ei tarvitse enää vältellä Tampereen pääraittia: "Tämä on paras Hämeenkatu tähän mennessä"

Leveää ja kaunista uutta Hämeenkatua on kevyenliikenteen hyvä mennä. Erillinen pyörätie on yksisuuntainen molempiin suuntiin. Jalankulkijan pitää varoa tienylityspaikoilla sekä pyöräilijöitä että autoliikennettä ja ratikkaa.

Tampereen uusittu Hämeenkatu on yhteneväinen seinästä seinään. Liikennefilosofia on muuttunut raitiotien myötä.

Kadun molemmilla puolilla kulkee yksisuuntainen pyörätie, joka on erotettu jalkakäytävästä hienosyisellä kiveyksellä. Tampereen polkupyöräilijöiden puheenjohtaja Heikki Kerppilä kaipaisi alkuperäisten suunnitelmien punertavaa huomioväriä pyörätiehen, mutta hän kuitenkin uskoo tilanteen parantuvan, kun liikenne palautuu poikkeusolojen jälkeen normaalin vilkkaaksi.

– Tyhjä pyörätie ei erotu kovin hyvin. Se hahmottuu vasta, kun siinä ajetaan.

Samoilla linjoilla on Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Timo Seimelä. Hämeenkatu valmistuu heinäkuun puolella ja liikenne alkaa palautua normaaliksi viimeistään syksyllä. Seimelä luottaa nyt siihen, että kaupunkilaiset oppivat kulkemaan.

– Meille tulee tänne niin paljon kulkijoita, että se ohjaa heidät oikeille väylille.

Vielä Hämeenkadun uudella pyörätiellä voi seisoskella ja nojailla kaiteeseen. Poikkeusolojen päätyttyä odotettavissa on sen verran liikennettä, että pyörätien ymmärtää pyörätieksi. Mari Vesanummi / Yle

Kerppilä on havainnut tamperelaisilla omintakeisen tavan odottaa linja-autoa.

– Jostain syystä ihmiset siirtyvät bussipysäkin taakse odottamaan bussia, ehkä merkiksi juuri tulevalle bussille etteivät ole ole tulossa siihen.

Pyörätiet ovat välittömästi pysäkkien takana. Varsinkin ahtaissa väleissä pyörätiellä seisoskelu voi aiheuttaa vaaratilanteita. Yksi hankalista paikoista on Tempon talon edusta. Haastatteluhetkellä pyörätiellä seisoo ihmisiä odottamassa bussia ja iso kuljetusauto kurvaa talon eteen pyöräkaistalle.

– Hämeenkadulla on hyvin suunniteltuja lastaamispaikkoja, kuskien vain pitäisi hoksata ne, Kerppilä sanoo.

Paras mahdollinen Hämeenkatu mitä meillä on ollut, kuvailee Tampereen pyöräilijät ry:n Heikki Kerppilä. Pyörillä on nyt selkeä paikka Hämeenkadulla. Mari Vesanummi / Yle

Kaikkien pitää joustaa, mutta erityisesti jalankulkijoiden

Jalankulkijoille suurin muutos on se, että osa liikennevaloista on poistettu ja tilalle on tullut tienylityspaikka. Tamperelaiset saavat oppia uuden tavan kulkea pääraitillaan, koska ratikka ei pysähdy jokaisessa korttelissa.

– Kadunylityspaikoissa jalankulkijalla ei ole etuajo-oikeutta. Katu pitää ylittää sopivassa liikennetilanteessa, Timo Seimelä muistuttaa.

Myös pyöräilijöitä kannattaa pitää silmällä tienylityspaikoissa, sillä niillä ei ole suojatien antamaa turvaa.

– Laki ei velvoita pyöräilijää väistämään risteävää jalankulkuliikennettä Hämeenkadun suunnassa kulkevalta pyörätieltä, Seimelä jatkaa.

Seimelä toivoo, että Hämeenkadulla opittaisiin kulkemaan kaikkia kunnioittaen.

– Hämeenkadulla on nyt uudenlainen liikennefilosofia: ei pidetä hampaat irvessä kiinni niistä omista oletetuista oikeuksista vaan annetaan tilaa.

Hämeenkatu on viimeistäkin kiveä myöden valmis heinäkuun puolella. Pyörätiet ovat yksisuuntaisia ja nopeusrajoitus 20km/h koskee myös pyöriä. Mari Vesanummi / Yle

Aiemmin pyöräilijälle ei ollut paikkaa

Koepolkaisu Hämeenkadulla tuntuu historialliselta. Kun on nuoruutensa pyörällä puikkelehtinut jalankulkijoiden seassa tai yrittänyt vältellä Hämeenkatua pyörän selässä, niin oma pyörätie tuntuu juhlalliselta. Samoilla linjoilla on Tampereen pyöräilijöiden Heikki Kerppilä.

– Nyt meillä on pyöräilijälle paikka Hämeenkadulla, aikaisemmin ei ollut, hän virnistää.

Pysäyttelen satunnaisia ihmisiä jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Kun kysyn mielipiteitä uudesta pääraitista, jalankulkijat huikkaavat, että hyvä tuli. Tukka hulmuten pyöränsä pysäyttää työmatkapyöräilijä Sari Andersson. Hänkin iloitsee pyöräilijöiden omasta tilasta Hämeenkadulla. Pohjoislaidalla pyörätie kulkee idästä länteen, eteläpuolella mennään lännestä itään.

– Alkuun en sitä yksisuuntaisuutta kyllä heti hoksannut. Kyllä tässä vähän vielä opettelemista on.

Saman tien pyöräilijä tulee yksisuuntaista väärään suuntaan Anderssonin ohi. Pyörätien kapeus karsii pois erehtyjät, kun liikennemäärät kasvavat. Pyörätiet ovat noin puolitoista metriä leveitä.

Jalankulkijat eivät aina huomaa uutta pyörätietä. Jalan liikkeellä ollutta Sami Nymania naurattaa kyselyni.

– Ihan hyvin on mennyt, täällä on paljon tilaa. Jalkakäytävät ovat leveät.

Loppuarvosana uudelle Hämpille on hyvä. Myös parannusehdotuksia ladelleen Kerppilän mielestä.

– Kyllä tämä on paras Hämeenkatu tähän mennessä..

Suojateistä on jouduttu Hämeenkadulla luopumaan monessa kohdassa. Tienylityspaikoilla jalankulkijan pitää huolehtia tietä ylittäessään, ettei raitiovaunu tai pyöräilijä ole juuri tulossa. Mari Vesanummi / Yle

