Epävarmuus vaivaa yhä juhlien järjestäjiä – Nella Kauniston rippijuhlia lykättiin suosiolla: "Ei haittaa, vaikka nyt ei pystytä juhlimaan"

Kaarinan Piispanristillä toimivassa pukuliikkeessä riittää kuhinaa. Asiakkaina on paljon rippijuhliin mekkoja hakevia tyttöjä.

Nella Kaunisto saapuu sovittamaan mekkoa äitinsä Katri Kauniston kanssa. Konfirmaatio tapahtuu joka tapauksessa 19. kesäkuuta Turun tuomiokirkossa, mutta juhlia on päätetty siirtää.

– Tilanne hämmentää. Olemme päättäneet, että juhlat pidetään loppukesästä, jos tilanne sen sallii. Ajattelemme muidenkin kuin omaa terveyttämme, myös isovanhempien. On mukavampi juhlia silloin, kun on turvallisempi aika, kertoo Katri Kaunisto.

– Ei haittaa, vaikka nyt ei pystytä juhlimaan. Juhlat ovat kuitenkin tulossa myöhemmin, pohtii Nella Kaunisto.

Sayo Pourhamzeh esittelee rippimekkoa Nella Kaunistolle. Minna Rosvall / Yle

Ylilääkäri siirtäisi isot häät

Monet suunittelevat rippijuhlien lisäksi häitä. Joidenkin häät ovat saattaneet jo siirtyä viime vuodelta koronan vuoksi, ja tunteet ovat lähes epätoivoiset.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä rauhoittelee tilannetta. Hänen mielestään ylioppilasjuhlia ei tarvitse siirtää tämänhetkisen tiedon perusteella. Pieniä tilaisuuksia voi järjestää porrastetusti.

Pietilä muistuttaa, että tilanne voi muuttua nopeasti ja viittaa nopeasti syntyneisiin Salon ja Kokkolan tartuntaryppäisiin.

Voiko joku vieraista viedä tartuntaa jopa moniin juhliin, jos käy onnittelemassa useita valmistuneita?

– Se on mahdollista, ainakaan oireisena ei tulisi lähteä liikkeelle. Tartuntariskiin vaikuttavat muun muassa osallistujien määrä, turvaetäisyyksien ja muiden suojatoimenpiteiden noudattaminen, rokotuskattavuuden eteneminen, sekä paikallinen ja myös vierailijoiden asuinpaikan tautitilanne. Viranomaissuositukset perustuvat tarkkaan harkintaan ja niitä kannattaa noudattaa, muistuttaa Pietilä.

Jos isot häät haluaa järjestää varmuudella, johtajaylilääkäri Pietilä suosittelee siirtoa. Esimerkiksi Varsinais-Suomi on sitkeästi leviämisvaiheessa.

– Ymmärrän toki, että tämä on haastavaa. Jotta pääsisimme vähänkään isompiin vierasmääriin, tulisi siirtyä vähintään kiihtymisvaiheeseen. Siihen menee kyllä vielä parhaassakin tapauksessa vähintään kuukauden päivät, kertoo Pietilä.

Nella Kaunisto ymmärtää, että rippijuhlat pitää siirtää, jotta voidaan juhlia rauhassa myöhemmin. Minna Rosvall / Yle

Isoja juhlia jo järjestetty

Varsinais-Suomessa juhlia noin kymmenessä eri juhlapaikassa järjestävä yrittäjä Pauliina Aalto elää asiakkaidensa kanssa epätietoisuuden tilassa.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia, mutta osa asiakkaista haluaa noudattaa kymmenen hengen rajoitusta. Toisaalta on heitäkin, jotka järjestävät isojakin juhlia.

Aalto oli viime viikolla järjestämässä usean kymmenen hengen juhlaa.

– Juhlapaikalla on kuitenkin ollut maskeja ja käsidesiä tarjolla. Buffetin ottimiin on ollut muovihanskoja. Myös henkilömääriä on vähennetty. Häät ovat saattaneet olla 100 hengen häitä, mutta juhlijoiden määrää on vähennetty 30:een. Silloin turvavälejä on saatu aikaan, kertoo Aalto.

Ylioppilasjuhlat aiheuttavat erikoisjärjestelyjä. Monet kutsuvat väkeä eri kattauksiin ja pyrkivät pitämään juhlat ulkona.

– Toivomme, että samassa koronakuplassa olevat juhlisivat yhdessä. Eli jos voidaan ottaa vaikka zoom-yhteys niihin muihin ja käydään vain sen lähimmän ylioppilaan luona, neuvoo Aalto.

Yrittäjä Pauliina Aalto järjestää juhlia noin kymmeneen kohteeseen Turun seudulla. Minna Rosvall / Yle

Kuka kantaa vastuun juhlista?

Peruutuksia ei Pauliina Aallon hallinnoimiin juhlatiloihin ole vielä tullut paljon, mutta siirtoja on tehty loppukesää kohden. Toisaalta tilat alkavat olla täysiä loppukesän osalta.

Yrittäjän puhelin alkoi soida kiivaaseen tahtiin, kun koronarajoituksiin tuli höllennnyksiä. Hän muistuttaa, että vastuu juhlien järjestämisestä on hääparilla itsellään.

– Heinäkuussa suuri osa seurueesta voi jo olla rokotettu, joten ihmisten yhteensaattaminen on pienempi riski. Viime elokuussa juhlimme jo vapaasti ja samaa toivon täksi elokuuksi, pohtii Aalto.

Myös johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että vastuu on jokaisella ihmisellä itsellään.

– Kaikkien tulee kuitenkin käyttäytyä vastuullisesti. Myös järjestäjän tulee huomioida se, että osallistujat voivat luottaa järjestelyjen olevan asianmukaisia.

Seuraava sesonki on alkamassa pukuliikkeessä. Vanhojen tansseihin etsitään pukuja yleensä juhannuksesta lähtien. Kuuma trendi on kimalteleva puku ylhäältä alas asti. Minna Rosvall / Yle

Häitä siirretty jopa kesään 2022

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varauspalvelusta kerrotaan, että sinne on tullut joitain kymmeniä vihkimisten ja avioliiton siunausten peruutuksia.

Enimmäkseen on peruttu touko-kesäkuun häitä sekä heinäkuun puoleen väliin saakka suunniteltuja vihkimisiä ja avioliiton siunauksia.

– Peruutuksia on tullut vähitellen pitkin kevättä, eikä yhtä paljon tai yhdellä kertaa kuten viime keväänä. Tänä vuonna ei ole siirretty vihkimisiä kesän lopulle kuten vuosi sitten, vaan moni on päättänyt siirtää häitä vuodella eteenpäin, kesälle 2022, kertoo toimistosihteeri Johanna Gunell.

Onnea ylioppilaille ja kaikille valmistuneille! Minna Rosvall / Yle

