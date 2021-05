Hamas iskee rakettisateella ja Israel tuhoaa tunneleita – selvitimme, miten osapuolten aseistus on toiminut sodassa

Hamas on kehittänyt Iranin tuella omaa rakettituotantoaan, mutta Israelin teknologinen ylivoima on yhä murskaava. Ohjuspuolustusjärjestelmä Rautakupoli on toiminut hyvin, vaikka Hamas on pyrkinyt ylikuormittamaan sitä rakettien yhteislaukauksilla.