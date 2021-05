Au pair Ada Filppa ei törmännyt Irlannissa tosi-tv:n raadollisuuteen – some yllätti tv-konkari Janne Porkan iloisesti

Ada Filppa on tullut tutuksi Au pairien tuoreimmalta kaudelta, Janne Porkka nousi uuteen suosioon BB-talossa.

Tosi-tv ei ole koskaan täysin totta, vaikka leikkauspöydällä ei väännettäisi mustaa valkoiseksi. Ensikertalainen ja tv-konkari oppivat nopeasti, että tärkeintä on olla oma itsensä. Eikä aina tarvita viinaa ja peitonheilutusta.

Ylen suosittu Au pairit -sarja vie katsojat tällä kertaa Irlannin sadunhohtoiselle saarelle. Vaan kuinka sadunhohtoista on toimia lastenhoitajana vieraassa maassa ja tehdä samalla tosi-tv-ohjelmaa?

Naantalilainen Ada Filppa on yksi vihreän saaren au paireista. Mukana ovat myös maskulainen Ignacy "Igi" Winiarczyk, hämeenlinnalainen Luna Leikkainen ja espoolainen Nea Kukkonen.

Filppa haki mukaan ohjelmaan tosi-tv edellä ja kertomansa mukaan "täysin läpällä". Kun lopullinen päätös osallistumisesta tuli, hän päätti näyttää itsestään kaikki puolensa.

Ada Filppa kertoo olleensa täysin oma itsensä ohjelmassa, vaikka katsojana tunnistaakin leikkauksella luotua draamaa ja viihdettä.

Tuotanto tukena kasvutarinassa

Viime aikoina on keskusteltu paljon tosi-tv:n pimeästä puolesta. Filppa myöntää alkuun jännittäneensä lähtöä Irlantiin, mutta tunteneensa olonsa turvalliseksi reissussa.

– Mietin kyllä, kuka minut murhaa siellä, millaiseen perheeseen menen, kuka kidnappaa, raiskataanko minut, jäänkö yksin... Mutta siellä on tuotanto tukena. Kuten Aito Media kohussa sanoikin, au paireille on poikkeuksellinen tuki, ja se on totta. Se oli ehkä isoin syy, miksi lähdin reissuun mukaan.

Parikymppiselle naiselle matka oli kasvun paikka, ja kaikki elämän sävyt saivat näkyä.

– Se on jotenkin opettavaista. On pakko sietää, ettet voi aina olla siloteltu, täydellinen ja kaikkia miellyttävä.

Ja televiossa näkyikin paha olo ja itkuiset kasvot silloin, kun siihen oli aihetta. Ja televisiossa näkyi ahkera au pair sekä intohimoisesti keppihevosella ratsastava nuori nainen.

Keppihevonen kulki Ada Filppan matkassa maailmallakin. Johanna Manu / Yle

Filppa on harrastanut ja kilpaillut lajin parissa 8-vuotiaasta. Hänelle harjoittelu on täyttä urheilua. Aikuinen keppihevosen selässä on yhä usein näky, joka aiheuttaa supinaa ja hymähtelyä.

Ada Filppa on seurannut ohjelmasta ja itsestään käytyä keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Vaikka osa keskustelusta on ollut "mielenkiintoista", on hän mielellään osallistunut siihen ja vastaillut kysymyksiin ja väitteisiin muun muassa Jodelissa.

– Varsinkin väitteet siitä, että minua kiusattiin Irlannissa ja olin tosi ulkopuolinen, niin tilannehan ei todellakaan ollut sellainen. Laitoin Instagramiinkin postauksen siitä, niin jengi oli, että "kiusattu aina vaikenee". Mutta asiat eivät ehkä ole ihan niin kuin te olette sen nähneet!

Filppa huomauttaa, että kun televisioon tiivistetään pitkistä keskusteluista tärkeimmät hetket, saattaa syntyä todellisuutta karumpi kuva. Mutta somekirjoittajat saavat pitää kannoistaan kiinni, Ada Filppa sanoo itse tietävänsä totuuden matkakumppaneistaan.

– Keksin tuhatmiljoonaa pahempaa ihmistä, jotka olisin voinut saada mukaan! Kyllä nämä olivat ihan älyttömän tärkeät tyypit ja pidetään edelleen yhteyttä!

Tositelevisio voi olla viihdyttävää ilman viinaa, seksiä ja hölmöilyä

Onnenpyörästä muistettu Janne Porkka on ollut julkisuudessa jo ainakin 30 vuotta. Televisiossa mies ei ole siis ensikertalainen, mutta suosion huippuvuosina 1990-luvulla ei ollut vielä sosiaalista mediaa.

Porkka pohti pitkään ja tarkasti osallistumistaan tosi-tv-ohjelmaan, näki painajaisia ja pelkäsi, että yleisö ei pidä. Ja sitten kävikin aivan päinvastoin.

Takavuosien tv-tuttu Janne Porkka nousi myös nuoremman polven suosikiksi BB-talossa. Johanna Manu / Yle

Janne Porkka on saanut palautetta siitä, miten viihdyttävää tositelevisiota pystyttiin tekemään myös ilman sekoilua.

– Heti viinaa, vaatteet pois ja aletaan touhuun; ei siinä ole enää mitään. Se on nähty. Ei aina tarvitse hölmöillä, sanoo Porkka.

Julkisuudenhenkilöistä koostuva tämän kauden BB-joukko ei ole aiheuttanut kohuja eikä draamaa, mutta viihdettä senkin edestä.

– Kukaan ei olettanut, että "noi alkaa styylaan, noi alkaa seukkaan". Me olemme aikuisia ihmisiä.

Onnenpyörästä tutuksi tulleen Janne Porkan tuntee nyt nuorempikin sukupolvi. Big Brotheriin osallistumistaan pitkään pohtinut Porkka on saanut huomata tämän some-suosion myötä.

Somesuosio yllätti tv-konkarin

Porkka häädettiin Big Brother -talosta viikonloppuna. Miehen astuttua ulos tuotannosta todettiin, että "mitä sä olet mennyt tekemään".

Tuotannon serverit kaatuivat kahdesti, mobiiliviestintäsovellus Jodel meni tukkoon. Yleisö, nuoret ja vanhat, ihastuivat välittömään Porkkaan.

Hänen putoamisensa koettiin vääryytenä, sillä Porkka näytti olevan turvassa äänestyksessä kerta toisensa jälkeen.

Yhtäkkiä Porkalla oli uusia faneja, joista osa ei varmasti ole nähnyt häntä koskaan Onnenpyörän juontajana. Muutaman sadan Instagram-seuraajan joukosta on tullut nyt yli 7 000-päinen, ja määrä kasvaa koko ajan.

Kun Porkka hämmentyneenä ihmetteli suosiotaan tuotannolle, ei syytä tarvinnut hakea muusta kuin miehen olemuksesta: "Olet ollut vain oma itsesi".

Suosio tuskin tekee Janne Porkasta somevelhoa jatkossakaan, vaikka hän saikin somemaailmaan uutta näkökulmaa BB-talossa kanssa-asujiltaan, tubetähdiltä Roni Bäckilta ja Pinja Sanaksenaholta.

– Kalakuvia saattaa tulla jatkossakin, mutta ei mitään "tässä olen nyt kahvilla" -kuvia.

