Pääseekö sote tällä kertaa maaliin? Työ on loppusuoralla, eikä uudistus näytä törmäävän perustuslakiin

Sote-uudistus on törmännyt viime hallituskausilla kerta toisensa jälkeen ongelmiin perustuslain kanssa, mutta Ylen lähteiden mukaan nyt suuria, ylitsepääsemättömiä perustuslaillisia ongelmia ei pitäisi olla.

Hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa vaikeimmat asiat perustuslain kannalta liittyvät sote-palvelujen laajaan ulkoistamiseen sekä Uuttamaata ja etenkin Helsinkiä koskevaan erillisratkaisuun.

Sote-uudistusta on yritetty vuodesta 2005, mutta Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajama maakuntahallinnon ja palvelujen valinnanvapauden yhdistelmä kaatui vaalikauden lopulla ja johti myös hallituksen eroon. Sote-uudistuksen kohtalon ratkaisi perustuslakivaliokunnan kanta.

Jyrki Kataisen (kok.) hallitus yritti puolestaan yhdistää sote- ja kuntauudistusta, mutta epäonnistui.

Nyt uudistus on suppeampi. Sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoo, että sote-uudistuksen perusrakenne on testattu jo aiemmilla vaalikausilla.

– Siellä on muutamia uusia asioita, joista odotan mielenkiinnolla perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Toinen on Uudenmaan erillisratkaisu ja toinen yksityisten laajojen ulkoistussopimusten irtisanomis- ja mitätöintiesitykset, Lohi sanoo.

Kyse on Länsi-Pohjan kaltaisten, jo tehtyjen laajojen ulkoistusten irtisanomisesta ja mitätöinnistä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta joutuu pohtimaan, onko ihmisten sote-palveluiden turvaaminen niin merkittävä peruste, että voidaan poiketa sopimusten pitämisen periaatteesta. Kysymyksiä ovat, ovatko korvaukset ja periaatteet riittäviä ja onko siirtymäaika purkamisille ja irtisanomisille riittävän pitkä.

Perustuslakivaliokunnan odotetaan saavan lausuntonsa hallituksen sote-esityksestä valmiiksi tällä viikolla.

Sote-mallin perustelu ei toimi Helsingissä

Uudellamaalla ratkaisu on erilainen kuin muualla maassa, sillä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tehtäväksi jää vastata osasta erikoissairaanhoitoa. Helsinki puolestaan hoitaisi ainoana koko maassa myös sote-maakunnan tehtäviä.

Helsingin osalta on kysymys siitä, millä tavalla erilisratkaisu sopii yhteen kuntien vahvan itsehallinnon kanssa.

Hallituksen sote-mallissa valtio ohjaa hyvinvointialueiksi kutsuttuja maakuntia, mutta Helsingissä kohteena on kaupunki, joka ainoana kuntana muodostaa oman hyvinvointialueen. Perustelu, että sosiaali- ja terveysministeriö voi ohjata hyvinvointialueita, koska kyse ei ole kunnallisesta itsehallinnosta, ei siis toimi Helsingissä.

Tämän ei kuitenkaan odoteta nostavan sote-uudistuksen tietä pystyyn, vaan ratkaisut pitää etsiä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Hallituksen tavoite, terveyspalvelujen integraatio, ei Uudellamaalla toteudu samalla tavalla kuin muualla. Se on ongelma hallituksen tavoitteiden kannalta, mutta ei välttämättä perustuslain kannalta.

Valiokunnan odotetaan huomioivan sote-rahoituksen riittävyyden

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) odottaa perustuslakivaliokunnan huomioivan erityisesti sote-palveluiden rahoituksen, johon on liittynyt ennakkoon huolia.

– Näen siinä yhdenvertaisuusongelman, että useilta isoilta kaupungeilta viedään rahaa. Erityisesti Uudellamaalla tämä kärjistyy, Laiho sanoo.

– Pitää huolehtia siitä, että joka puolella Suomea on riittävästi resursseja myös sosiaalipalveluiden osalta. Rahoitusmallissa sosiaalipalvelut ovat jääneet vähälle huomiolle. Lasten ja nuorten tarpeita, syrjäytymistä ja maahanmuuttoa ei huomioida riittävästi, mikä kostautuu erityisesti isojen kaupunkien osalta.

Markus Lohen mukaan rahoitukseen ei sisälly "kovin paljon paineita".

– On tärkeää, että rahoitus alueille perustuu tarpeeseen. Siellä, missä sairastetaan enemmän ja väestö on ikääntyneempää, saadaan asukasta kohti suurempi rahoitus kuin siellä, missä väestö on terveempää, Lohi perustelee.

Sotella kiire maakuntavaalien takia

Sote-uudistuksen odotetaan etenevän tällä viikolla, kun perustuslakivaliokunta saa uudistukselle keskeisen lausuntonsa valmiiksi. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaa lakitekstiä ja valmistelee mietinnön, joka menee täysistunnon päätettäväksi.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämien korjausten määrästä ja vaativuudesta riippuu, ehtiikö sote-esitys mennä läpi ennen eduskunnan istuntotaukoa eli viimeistään heinäkuun alkupuolella. Se on tavoite, jotta maakuntavaalit voitaisiin järjestää tammikuussa. Periaate on, että lain voimaantulon ja vaalien välillä pitäisi olla vähintään kuusi kuukautta valmistautumisaikaa.

Alkuperäinen tavoite oli, että eduskunnan täysistunto ehtisi hyväksyä paketin viimeistään juhannuksen jälkeisellä viikolla. Aikatauluista ollaan kuitenkin jäljessä eduskunnan työkiireiden vuoksi.