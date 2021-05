Analyysi: Sähköautot vievät päästöt ja samalla hupenevat liikenteen verotuotot – mistä ratkaisu hankalaan yhtälöön?

Vaikka liikenteen päästövähennyksissä ollaan vasta alkuvaiheessa, haasteita riittää jo nyt. Vasta reilu viikko sitten asiantuntijat arvioivat Ylelle, että viime vaalikaudella asetettu tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vaatisi nykyistä tiukempia toimia.

Eilen otsikoihin puolestaan nousi ongelma, joka aiheutuu, kun päästöjen väheneminen aikanaan pääsee kunnolla vauhtiin. Verotus kohdistuu paljolti liikenteen päästöihin, ja kun ne vähenevät, on verotettavaa entistä vähemmän.

Tämä tuskin yllättää ketään, joka on vertaillut sähköllä ajamisen kustannuksia bensaan ja dieseliin, tosin eroa syntyy myös sähköllä ajamisen huomattavasti paremmasta energiatehokkuudesta.

Verotulojen alamäen vauhti ja mittaluokka vaikutti yllättäneen valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.), joka kuvaili muutosta hätkähdyttäväksi.

Eilen raporttinsa julkistanut työryhmä (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että ”nykyisillä verotasoilla liikenteen verotulot olisivat vuonna 2030 nimellisesti noin 1,1 miljardia euroa alempana kuin vuonna 2019, mikä tarkoittaisi reaalisesti noin 1,7 miljardin euron vähenemää.”

Liikenteen polttoaineveroilla, vuosittaisella ajoneuvoverolla ja autoverolla kerätään vuosittain noin 4,5 miljardia euroa verotuloja.

Raportissa todettiin jälleen asia, jonka asiantuntijat ovat todenneet aiemminkin: polttoaineverojen korotus olisi kustannustehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Tämän keinon Vanhanen torppasi heti raportin julkistuksen yhteydessä ja korosti jälleen, että tämän vaalikauden osalta polttoaineveron korotukset on jo tehty.

Pääkaupunkiseudulla autoilijoiden maksettavaksi voi tulevaisuudessa tulla myös ruuhkamaksuja. Petteri Sopanen / Yle

Päästövähennysten ja verojen vaikea yhdistelmä

Sähköauton, näkökulmasta riippuen verorasitus tai verotuotto, jää sen elinkaaren aikana merkittävästi perinteisiä autoja pienemmäksi.

Jos sähköautolla ajaa vuodessa 17 000 kilometriä ja autoa pitää 15 vuotta, jää sen auto-, ajoneuvo- ja energiaverorasitus raportin mukaan noin 14 000 euroa keskipäästöistä bensiiniautoa pienemmäksi (ilman auton hintaan sisältyvää arvonlisäveroa ja hankintatukea).

Raportti tekee selväksi sen, että liikenteen päästövähennyksiä ja entisenlaisia verotuottoja on erittäin vaikeaa saavuttaa samaan aikaan.

Sähköautokeskustelujen yhteydessä moni silti ennakoi, että valtio kerää sähköautoista tavalla tai toisella saman verokertymän kuin polttomoottoriautoistakin.

Aivan mahdotonta se ehkä ei ole, mutta umpikujaan siinä helposti joutuu. Sähköistyminen tarjoaa nyt keinon leikata liikenteen päästöjä, ja tämä keino on poliittisesti ollut kaikille puolueille helppo ja miellyttävä.

Jos sähköllä ajamisesta tehdään väkisin kallista, päästövähennystavoitteen voi unohtaa.

Ympäri Suomea riittää ammattitaitoisia autopajoja, jotka varmasti pitävät jo nykyisellään vanhahkon bensa- ja dieselautokannan liikennekuntoisena entistä kauemmin, jos sähköllä ajamiseen tulisi roimasti uusia kuluja verotuksesta.

Tässä tapauksessa siirtymää sähköön jouduttaisiin edistämään esimerkiksi nostamalla polttoaineveroa, jolloin ollaan palattu poliittisesti vaikeaan lähtöruutuun.

Ylen parin vuoden takaisessa kyselyssä “selvään” polttoaineiden verokorotukseen oli valmiutta ainoastaan vihreissä ja vasemmistoliitossa, eivätkä kannat tästä ole juuri muuttuneet.

Polttoainevero herättää jo nykyisellään vahvoja tunteita, ja esimerkiksi kansalaisaloite polttoaineveron laskemiseksi keräsi vauhdilla eduskuntakäsittelyyn vaadittavat nimet.

Näin siitäkin huolimatta, että raportin mukaan polttoaineiden verotus on pysynyt varsin samalla tasolla jo kauan: ”Bensiinin keskimääräinen verotaso yleinen kuluttajahintakehitys huomioiden on reaalisesti tällä hetkellä vain noin yhden sentin korkeammalla kuin se oli vuonna 2005 ja 2010.”

Työryhmän raportin mukaan polttomoottoriautoilun keskimääräinen verorasitus on alentunut ja jatkaa alenemista. Tämä johtuu yleisen hinta- ja tulotason kehityksestä sekä polttoainetehokkuuden parantumisesta. Antro Valo / Yle

Kuka poliitikko uskaltaa hermostuttaa sähköön vaihtaneet?

Yhdeksi liikenteen verottamisen vaihtoehdoksi on mainittu kilometrivero, josta käynnistettiin uusi selvitys. Työryhmä arvioi sen vuotuisiksi kustannuksiksi noin 142 miljoonaa euroa ja kuvaili järjestelmää kalliiksi.

Kun liikenteen sähköistyminen etenee, yhä useampaa autoilijaa eivät polttoaineiden verot ja hinnat enää suuremmin kiinnosta, jos auto latautuu omalla parkkipaikalla tai kauppojen ja muiden toimijoiden yleistyvissä latauspisteissä.

Sähköautoon nyt vaihtava onkin päästövähennysten kanssa tuskailevien poliitikkojen työn helpottaja.

Mutta mitä enemmän sähköautojen käyttäjiä tulee, sitä vaikeammaksi muuttuu tämänkin ryhmän autoilun rokottaminen reippailla veronkorotuksilla.

Kun tulevina vuosina ladattavilla autoilla ajelee jo satoja tuhansia suomalaisia, on puolueiden kiusallista kääntää selkäänsä enää tällekään joukolle, joka ainakin vielä on useimmiten varsin hyvätuloista.

Silloin uhkana on uusi hermostuneiden autoilevien äänestäjien ryhmä, jossa on laitettu rahaa hankintahinnaltaan kalliimpaan autoon. Sivussa on saatettu tehdä pioneerityötä liikenteen sähköistymisen eteen, esimerkiksi vääntämällä taloyhtiöiden kokouksissa rautalangasta, miksi latausmahdollisuudet kannattaa laittaa kuntoon.

Raportissa laskettiin, että “jos 1,7 miljardin euron reaalinen verotuoton alenema vuoteen 2030 kerättäisiin ajoneuvoveron tasokorotuksena, se tarkoittaisi noin 500 euron reaalista korotusta vuosittaiseen ajoneuvoveroon vuoteen 2030 mennessä.”

Tämäkin korotus olisi poliittisesti vaikea, ja toisi keskustelua epäoikeudenmukaisuudesta. Autoalalta kommentoitiinkin eilen, että vähäpäästöisiin autoihin vaihtaneita ei pitäisi rangaista.

Myös valtiovarainministeri Vanhanen vaikutti taipuvan autoalan iloksi sille kannalle, että liikenteestä haihtuvia verotuloja olisi syytä kaivaa muualtakin verojärjestelmästä.

– Meidän täytyy nyt ennen muuta rohkaista ihmisiä sähköautojen hankintaan ja biopolttoaineiden kulutukseen. Tämän rohkaisun rinnalla varoisin sitä, ryhdytäänkö puhumaan sähköautojen vuosittaisesta ajoneuvoverosta, en olisi tähän rohkaisemassa, Vanhanen mainitsi eilen Ylelle.

– Edetään päästöjen puolittamisen uralla niillä päätöksillä, jotka on tehty, ja keskitytään erikseen siihen, miten tämä verotuloaukko pystytään kattamaan, Vanhanen katsoi.

Aukon kattaminen jäänee suurelta osin seuraavien hallitusten ongelmaksi.

Näin liikenteen päästöt jakautuvat ja näin niiden ennakoidaan kehittyvän jo päätetyillä päästövähennystoimilla.

Lue myös

Ehdotus dieselin hinnan korottamisesta bensiinin tasolle hermostutti kuljetusalan – autokauppa kuoppaisi autoveron

Kehyksistä syntyi sopu, mutta kuinka kauan se kestää? Nämä viisi vaikeaa kysymystä odottavat hallitusta syksyllä

Mitä kansalaisille on tiedossa hallituksen kehysriihestä? Kymmenen kysymystä veroekspertille

Suomen historian rajuin velkaryyppy – näin 10 koronamiljardia on käytetty