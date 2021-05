Akkuteollisuuteen investoidaan nyt vauhdilla koko maassa – Satakuntaan syntymässä iso keskittymä

Suomi on viime kuukausina ottanut isoja askeleita kohti tavoitettaan nousta akkuteollisuuden suurvallaksi.

Tammikuussa julkaistu kansallinen akkustrategia (siirryt toiseen palveluun) ja valtion lähes puolen miljardin satsaus alaan (siirryt toiseen palveluun) näyttävät saaneen lentävän lähdön. Kevään aikana uutisia akkuteollisuuden investoinneista Suomeen on tullut jo useita.

Merkittävin niistä on esisopimus prekursori- ja katodimateriaalitehtaan rakentamisesta Vaasaan. Sen myötä Suomi otti ison askeleen kohti täydellistä akkuarvoketjua (siirryt toiseen palveluun), jossa akkujen kaikki tuotantovaiheet kaivostoiminnasta kierrätykseen löytyisivät Suomesta.

Isoja työllisyysvaikutuksia on myös Valmet Automotiven viimeaikaisilla satsauksilla akkujen kokoonpanotehtaisiin.

Se ei liene kenellekään uutinen, että liikkuminen sähköistyy koko maailmassa hurjalla vauhdilla. Suomessa taas on jo pitkään ymmärretty akkuteollisuuden tarjoamat mahdollisuudet. Joidenkin arvioiden mukaan akkuteollisuuden volyymi pitäisi maailmalla 20-kertaistaa lähitulevaisuudessa, mikä tarkoittaa valtavia investointeja alalle.

Vahva signaali Suomen kilpailukyvystä

Viime aikojen investoinnit kertovat, että Suomi näyttäisi olevan vahvasti mukana kisassa, kun Euroopan oma akkuteollisuus ottaa isoja harppauksia eteenpäin.

– Esimerkiksi Vaasaan suunniteltu investointi viestii sitä, että pystymme tarjoamaan sellaista, mikä on alan kansainvälisten yritysten mielestä houkuttelevaa. Se on erittäin positiviinen signaali niille yrityksille, jotka parhaillaan pohtivat, minne päin Eurooppaa he tuotantoaan sijoittavat, sanoo johtava asiantuntija Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Vaikka uutinen Vaasan katodimateriaalitehtaasta on sinänsä jo erittäin merkittävä, käynnistyivät samalla spekulaatiot alan kaikkein mittavimman investoinnin eli miljardeja maksavan akkukennotehtaan perustamisesta Suomeen.

Työ- ja elinkeinoministeriössä uskotaan, että eurooppalaisittain Suomen kilpailuasema on erittäin hyvä nimenomaan akkumateriaalitehtaiden houkuttelemisessa. Niitä ei toiminnassa vielä Euroopassa juuri ole, pääosa raaka-aineesta tulee vanhalle mantereelle Aasiasta.

– Suomessa on tarvetta lisätä akkuihin liittyvää osaamista. Meillä on huippututkijoita, mutta kaipaamme esimerkiksi akkuinsinöörien tai akkukemistien koulutusta. Koulutuksessa on vielä takamatkaa, sillä alan vahva osaaminen on tällä hetkellä Aasiassa, sanoo johtava asiantuntija Jyrki Alkio.

Harjavalta jo maan akkuteollisuuden keskuksia

Satakunnassa on suuria toiveita siitä, että jo hyvään vauhtiin päässeet akkualan investoinnit saavat maakunnassa jatkoa.

Nyt akkuteollisuus näyttää keskittyvän vahvasti Harjavaltaan.

BASF:in prekursoritehdas nousee vauhdilla ja aloittaa toimintansa ensi vuonna. Investoinnin tarkkaa arvoa ei ole julkisuuteen kerrottu, mutta yhtiö on kertonut olevansa valmis sijoittamaan noin 100 miljoonaa euroa Harjavaltaan.

BASF on jo varautunut laajentamaan tarpeen vaatiessa Harjavallan tehdasta tulevaisuudessa.

Uutinen Vaasasta toi myös ison investointikakun Harjavaltaan, kun Nornickel kertoi yhteistyöstä Johnson Mattheyn Vaasan tehdashankkeen kanssa.

Harjavallan kaupunginjohtaja näkee akkuteollisuudessa isoja mahdollisuuksia koko Satakunnalle, ei vain Harjavallalle.

Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela painottaa, että Satakunnan pitää olla nyt hereillä akkuteollisuuden mahdollisuuksien kanssa. Katja Halinen / Yle

– Harjavallassa on nyt akkuarvoketjun alkupäätä ja loppupäätä. Olisi loogista, että hiilineutraaliuden tavoittelussa siihen väliin syntyisi Satakuntaan uutta teollisuutta. Harjavalta ei kompaktina kuntana ole todellakaan se, jonne kaikki uusi tulisi. Satakunnan pitää nyt olla hereillä ja kyllähän täällä ollaankin, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Kuusela.

Kuusela muistuttaa, että kaikki alan investoinnit Suomeen ovat tärkeitä ja myös tukevat toinen toisiaan.

Akkujen elinkaaren loppupäässä Harjavallassa toimii Fortumin viime vuonna ostama Crisolteq, joka sai pari viikkoa sitten ympäristöluvan kierrätysakkujen materiaaleja hyödyntävälle tehtaalleen.

Satakuntalainen lottovoitto?

Porin kaupungin konsernipalvelujen sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia uskoo, että Satakunnalla on tarjota kaikkea, mitä akkuteollisuus investoinneilleen tarvitsee.

Hän uskoo vahvasti siihen, että akkuteollisuuden investointeja tulee jatkossakin Satakuntaan ja samalla teollisuuden liitännäistoiminta saa oman osansa kakusta.

– Meillä on erinomaiset edellytykset tässä kisassa. Meillä on osaavaa työväkeä, pitkä teollinen historia ja hyvä infrastruktuuri, ympäristöystävällistä energiaa ja kohtuullisessa kunnossa olevat liikenneväylät, Vartia listaa.

Sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia uskoo vahvasti Satakunnan mahdollisuuksiin saada lisää akkuteollisuuden tuotantoa maakuntaan. Katja Halinen / Yle

Vartian mukaan esimerkiksi päästöttömän energian saatavuus on tällä hetkellä tärkeä kilpailuvaltti, ja sitä on Satakunnassakin tarjolla. Akkualan yritykset pyrkivät kaikessa siihen, että niiden tuotantoprosessit aiheuttaisivat mahdollisimman vähän rasitusta ympäristölle.

Satakunnan kannalta tärkeää on tietysti myös se, ettei maakunnan valmius tarjota mahdollisuuksia akkuteollisuudelle jää vain omaan tietoon.

– Kyllä me tuomme koko ajan Satakunnan tarjoamia vaihtoehtoja esiin ja teemme asian eteen töitä. Olemme vahvasti näissä kisoissa mukana, Vartia vakuuttaa.

Viime syksynä maakunta markkinoikin mahdollisuuksiaan akkuteollisuudelle satakuntalaisen lottovoiton (siirryt toiseen palveluun) teemalla.

