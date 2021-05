Ulkoministeri Haavisto tapasi Yhdysvaltain ulkoministerin, toisti Suomen valmiuden isännöidä suurvaltatapaamista

ullstein bild - snapshot-photography/ All Over Press

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken Reykjavikissa tiistaina. ullstein bild - snapshot-photography/ All Over Press

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin Reykjavikissä, Arktisen neuvoston kokouksen yhteydessä. Blinkenin on määrä myöhemmin tänään sopia Venäjän ulkoministerin kanssa presidenttien suurvaltatapaamisesta.

Helsinki on ollut esillä Yhdysvaltain ja Venäjän huippukokouksen mahdollisena pitopaikkana, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapasi tänään Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin.

Ulkoministerit tapasivat Arktisen neuvoston ministerikokouksessa Reykjavikissa, Islannissa.

– Tottakai yleisemmin sanoimme, että tarjoamme kaikkia hyviä palveluita, joita suurvaltasuhteiden kehittämisessä tarvitaan, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi Ylelle Reykjavikista.

Haaviston mukaan Suomi toi keskusteluissa esiin sen, että Suomen kannalta on myönteistä, jos suurvallat keskustelevat. Tapahtuipa se missä tahansa.

Suomi on jo aiemmin tarjoutunut kesäkuulle alustavasti kaavaillun huipputapaamisen pitopaikaksi.

Haavisto sanoi, että usein huippukokoukset kiertävät ja käyvät eri puolilla. Edellisen kerran Yhdysvaltain ja Venäjän johtajat tapasivat Helsingissä.

– Suomi on valmis auttamaan. Se on osapuolten tiedossa. Tärkeintä on, että kokous jossakin pidetään.

Haavisto sanoo, ettei toistaiseksi ole tiedossa myöskään huippukokouksen tarkkaa ajankohtaa.

– Blinken tapaa täällä Reykjavikissa nyt keskiviikkoiltana vielä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin.

Blinkenin ja Lavrovin tapaamisen odotetaan johtavan päätökseen presidenttien tapaamisesta, ja päätöstä odotellaan mahdollisesti vielä keskiviikkoillan aikana.

Venäjä ja Lähi-itä otettiin myös puheeksi

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan hän ja Blinken keskustelivat laajasti Venäjän nykytilasta sekä Yhdysvaltain ja Venäjän suurvaltasuhteista.

Ulkoministerit keskustelivat myös kiristyneestä Lähi-idän tilanteesta.

– Meillä on Yhdysvaltain kanssa sama tavoite. Sotiminen Israelin ja Hamasin välillä on saatava loppumaan mahdollisimman pian.

Haavisto sanoi saaneensa hyvää tietoa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun keskusteluista.

Yhdysvalloilla on ollut erilainen lähestymistapa kärjistyneeseen konfliktiin.

– Yhdysvallat on antanut vielä odottaa asian käsittelyä YK:n turvallisuusneuvoston kautta, mutta tekee samaan aikaan työtä tulitauon puolesta.

Haavisto muistuttaa, että yksi hankaluus on se, että yhteyksiä ääri-islamilaiseen Hamas-järjestöön on aika harvoilla.

Lue lisää:

Ylen toimittaja seurasi, miten Israelin poliisi nujersi palestiinalaisten mielenosoituksia kovin ottein

Miksi Gazassa soditaan jälleen – katso tästä vastaukset kuuteen kysymykseen siitä, mikä saa Israelin ja palestiinalaiset aina vastakkain