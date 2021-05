Video: Seurasimme poikkeuksellista operaatiota, jossa Finnairin lentokone murskataan palasiksi – Kierrätysmetallin kysyntä ja hinta ovat nyt huipussaan

Kotimainen metalliteollisuus ostaa käytännössä kaiken Suomessa kierrätykseen päätyvästä teräksestä, koska metallista on koronan myötä tullut pulaa. Uusioraaka-aineeksi päätynyt Finnairin matkustajakone käytetään auto- ja elektroniikkateollisuussa raaka-aineena.

Finnairin Airbus A319-matkustajakone OH-LVB ehti lentää matkustajia ja rahtia parinkymmenen vuoden aikana yhteensä 54 710 tuntia. Viimeisen reittilennon kone teki syyskuussa 2020, jolloin se piipahti Oulussa. Siitä alkoi pitkä odotus, joka päättyi toukokuussa 2021 koneen kierrättämiseen.

Koneen runko ja siivet toimitettiin Vantaan Seutulassa sijaitsevaan Kuusakoski Oy:n kierrätyslaitokseen. Pelkästä rungosta kierrätettävää metallia kertyy 20 tuhatta kiloa.

– Se ei ole puhdasta alumiinia, vaan siinä on paljon seosaineita käytetty. Mutta meidän sulatto valmistaa seosalumiiniharkkoja, jolloin se ei meille ole ongelma, sanoo asiakaspäällikkö Sanna-Mari Nevala Kuusakoski oy:lta.

Tarpeettomaksi käyneelle matkustajakoneella on alkamassa uusi elämä, kenties uuden lentokoneen tai auton raaka-aineena. Koronapandemian aikana malmista louhittua metallia ei ole saatu tarpeeksi, kun tuotantoa on ajettu alas. Kysyntä ei kuitenkaan ole vähentynyt, ja teollisuus on alkanut turvautua yhä enemmän uusioraaka-aineisiin.

– Markkina on kehittymässä siihen suuntaan, että teräsraaka-aineet tullaan hyödyntämään lähimarkkinoilla kotimaassa, ja alumiiniharkot viedään Saksaan ja Ruotsiin, sanoo Kuusakosken Heinolan tehtaanjohtaja Tuomas Mantere.

Valmiita alumiiniharkkoja lähdössä Kuusakoski oy:n Heinolan tehtaalta asiakkaille Saksaan ja Ruotsiin. Jari Tanskanen / Yle

Kotimaisen raaka-aineen kysyntää lisää myös se, että teräksen kuljettamiseen käytettävistä merikonteista on pulaa. Sen seurauksena toimitusajat esimerkiksi Aasiasta ja Euroopasta ovat pidentyneet.

Materiaalipula on nostanut alkuvuodesta rajusti metallien hintoja. Esimerkiksi alumiinin hinta on noussut koronan aikana puolitoistakertaiseksi ja kuparin jopa kaksinkertaiseksi. Teollisuus maksoi kuparista toukokuun puolivälissä noin 8600 euroa tonnilta.

Kuusakoskelle viedystä matkustajakoneesta kierrätykseen päätyy suurin osa. Koneen runko on pilkottu, metallit lajiteltu ja kone murskattu pieniksi palasiksi. Sen jälkeen palaset on viety Heinolan tuotantolaitokselle, josta siitä valmistetaan uusioraaka-ainetta sulattamalla.

Kuusakoski oy:n Heinolan sulatossa entisestä lentokoneesta kierrätetty alumiini sulatetaan harkoiksi. Ne päätyvät pääasiassa Saksaan ja Ruotsiin auto- ja elektroniikkateollisuuden raaka-aineeksi. Kuvaus: Markku Rantala. Editointi: Elina Ervasti.

Vähähiilinen terästuotanto tarvitsee uusioraaka-ainetta

Terästeollisuus pyrkii fossiilivapaaseen teräksen valmistukseen korvaamalla vuosikymmenen kuluessa paljon hiilidioksidipäästöjä tuottavia masuuniuuneja valokaariuuneilla. Niissä metallin sulatus tapahtuu sähkövirran tuottamalla valokaarella. Esimerkiksi teräsyhtiö SSAB aikoo korvata Raahen-tehtailla ensimmäisen masuunin valokaariuunilla vuonna 2030, toisen vuonna 2040.

Valokaariuunissa sulatetaan enimmäkseen kierrätysterästä.

– Kierrätysraaka-aineet ja kierrätysteräkset soveltuu hyvin tämäntyyppiselle teknologialle, kuten valokaariuuneihin, sanoo Mantere.

Tämä merkitsee sitä, että kierrätysteräksen osuus Suomen terästuotannossa kasvaa. Jo tällä hetkellä tuotannosta kierrätysteräkseen pohjautuvaa on noin puolet.

Suomessa tarpeettomaksi jäävästä metallista jopa 90 prosenttia päätyy nyt kierrätysraaka-aineeksi. Kierrätysmetallista saatava hyvä hinta vauhdittaa romumetallin saamista uusiokäyttöön.

Se on hyvä uutinen myös Finnairille, joka on yhdellä koneella testannut, miten lentokoneiden kierrätys kannattaa Suomessa. Tavoite on, ettei koneita enää tarvitsisi viedä ulkomaille kierrätettäväksi.

