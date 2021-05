Nightwish-yhtyeen Tuomas Holopainen paljasti Puoli seitsemän -ohjelmassa rakastavansa Pieni talo preerialla -sarjaa: "Tosi voimakasta kamaa"

Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin bändeihin lukeutuva Nightwish valmistautuu parhaillaan ensi viikolla järjestettäviin virtuaalikeikkoihin. Moni viime vuonna ilmestyneen Human :II: Nature -levyn kappale tullaan kuulemaan tuolloin ensimmäistä kertaa esiintymislavalla – viime vuodelle suunniteltu maailmankiertue esimerkiksi jouduttiin koronan vuoksi perumaan.

Virtuaalikeikkojen harjoituksissa on ollut mukana myös tuleva uusi basisti, mutta nimeä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Tämän vuoden tammikuussa Nightwishin pitkäaikainen basisti-laulaja Marko Hietala ilmoitti jättävänsä yhtyeen.

Tuomas Holopainen ja yhtyeen rumpali Kai Hahto kertovat koko yhtyeen olevan iloisia, että on löytynyt ihminen joka myös sopii porukkaan – ja tuo mukanaan oman henkilökohtaisen panoksensa bändiin.

– Ainakin tuo hyvinkin positiivisen asenteen. Ja on hyvinkin valovoimainen kaveri, Hahto kuvailee.

– Uskoa tulevaan tuo, Holopainen jatkaa.

Tätä et ehkä Holopaisesta uskoisi

Tuomas Holopainen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa asian, jota moni ei metallimiehestä välttämättä uskoisi: hän rakastaa Pieni talo preerialla -sarjaa ja Laura Ingalls Wilderin kirjoja.

– Löysin tämän sarjan itse asiassa aikuisiällä eli ei ole sellainen asia, että olisin lapsena katsonut telkkarista. Olikohan se parikymmentä vuotta sitten, kun löysin sarjan ja sen jälkeen olenkin katsonut kaikki jaksot pari kolme kertaa ja lukenut kirjatkin.

Holopainen kertoo, että jokin tarinan ajankuvassa ja yhteisöllisyydessä kiehtoo häntä.

– Ihmisillähän on käsitys, että Pieni talo preerialla on koko perheen sarja, jossa on pelkkiä sateenkaaria ja koiranpentuja. Mutta sarjassahan käsitellään todella traagisiakin aiheita. Välillä on hurjia tarinoita ja ihmiskohtaloita. Ei se aina helppoa katottavaa ole. Se tietty synkkyys, mikä siinä sarjassa on, vetoaa itseeni.

Hän kertoo katsoneensa viikko pari sitten jälleen kerran koko tv-sarjan viimeisen jakson.

– Siinä jokainen päähenkilö räjäyttää oman talonsa ja lähtee vaeltamaan kohti etelää. Sarja päättyy siihen. Tosi voimakasta kamaa.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: