Itä-Suomessa lämpötila nousi yli 30 asteeseen, lännessä jopa 20 astetta viileämpää – "Tällaiset erot ovat melko poikkeuksellisia"

Ilomantsissa mitattiin kevään lämpöennätys 30,8 astetta. Lukema jäi vain 0,2 asteen päähän toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätyksestä, joka on mitattu Lapinjärvellä vuonna 1995.

Pohjois-Karjalan Ilomantsissa mitattiin keskiviikkona tämän kevään lämpöennätys 30,8 astetta, kertoi Ilmatieteen laitos. Yli 30 asteen lukemia mitattiin keskiviikkona myös Lieksassa ja Kuhmossa.

Ilomantsin lukema jäi vain 0,2 asteen päähän toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätyksestä. Foreca kertoi, että toukokuun ennätyslukema 31,0 astetta mitattiin Lapinjärvellä 30. ja 31. toukokuuta 1995.

Edellisen kerran toukokuun lämpöennätys oli yhtä lähellä seitsemän vuotta sitten vuonna 2014. Tuolloin Heinolassa mitattiin 30,8 astetta Ilomantsin tavoin kuun 19. päivänä.

Suomen päällä vallitsi keskiviikkona poikkeuksellinen säätila. Samalla kun idässä paistateltiin porottavassa helteessä, lännessä lämpöasteet jäivät alimmillaan noin kymmeneen asteeseen.

– Nämä lämpötilaerot johtuvat mantereisesta ja merellisestä ilmamassasta. Itä-Suomi on mantereisen ilmaston puolella, sinne on päässyt Venäjältä hyvin kuumaa ilmamassaa. Länsi-Suomessa on Pohjanlahti ja Itämeri viilentämässä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula kertoi.

– Kyllä tällaiset erot ovat melko poikkeuksellisia.

Maan kaakkoisosiin saapui keskiviikkoiltana pohjoiseen liikkuva ukkosrintama. Illan aikana ukkoskuurot ovat Itä-Suomessa paikoin voimakkaita.

Puuttuuko sisältö? Ylen artikkeleiden yhteydessä voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkistamalla evästeasetuksesi alta olevasta linkistä voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä Muokkaa evästeasetuksia

Idässäkin viilenee

Tulevina päivinä sää viilenee, myös idässä. Esimerkiksi Ilomantsissa nähdään todennäköisesti jälleen suuri sään heilahdus, sillä sääennusteen mukaan viikonloppuna lämpötila laskee reiluun kymmeneen asteeseen.

Maanantain kohdalla sääennuste näyttää Ilomantsiin vain kahdeksaa astetta.

– Eihän siitä kovin pitkää aikaa ole, kun siellä Pohjois-Karjalassakin tuli parisenkymmentä senttiä lunta, Hoppula viittaa vajaan kahden viikon takaisiin idän lumisateisiin.

Torstai on Etelä- ja Keski-Suomessa enimmäkseen poutainen. Etelässä lämpötilat jäävät 12–16 asteeseen, Itä-Suomessa lämpötilat nousevat reiluun 20 asteeseen. Lapin yllä on yhtenäisempi saderintama.

Perjantaina sää on lännessä jo niin viileää, että elohopea jää paikoin alle kymmeneen asteeseen.

– Näyttäisi siltä, että Länsi-Suomeen kiertyy niin kylmää ilmaa, että kymmenen astetta on tiukassa Pirkanmaalla asti. Etelä- ja Itä-Suomessa voidaan paikoin saavuttaa 15 astetta, mutta tosi viileää on siihen verrattuna, mihin tässä ollaan totuttu, Hoppula sanoo.

– Lapissa voidaan mennä alle viiteen asteeseen, ja odotettavissa voi olla räntää ja lunta.