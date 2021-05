Blind Channel nousee Euroviisuissa tänään 3 500-päisen yleisön eteen, eikä kenelläkään ole maskeja – “Nälkäisinä sinne lavalle mennään”

Blind Channel kisaa tänään Euroviisujen toisessa semifinaalissa Rotterdamissa, ja tavoitteena on paikka lauantain finaalissa. Euroviisut ovat bändin mielestä osoittaneet sen, että yleisötapahtumia voidaan järjestää koronaturvallisesti.

RotterdamBlind Channelin laulajat Joel Hokka ja Niko Vilhelm ovat yllättävän rauhallisia. Esiintyminen Euroviisujen toisessa semifinaalissa jännittää hieman, mutta suurempaan panikointiin ei ole tarvetta, sillä lavaharjoitukset ovat sujuneet suunnitelmien mukaan.

Yhtyettä oli peloteltu etukäteen siitä, että Euroviisujen lava saattaa tuntua käsittämättömän isolta. Paikan päällä pelottelu tuntui ylimitoitetulta.

Niko Vilhelmin mielestä pelottavampaa on ollut esiintyä areenoilla amerikkalaisbändien lämmittelijänä. Siellä lämppäribändi ei pääse tekemään etukäteen soundcheckiä, ja silti 45 minuutin keikasta pitää selvitä.

– Täällä meillä on loistavat soundcheckit ja yksi biisi. Ei se tunnu mitenkään ylivoimaiselta. Kun pääsimme lavalle, katsoimme toisiamme, että jätkät me ollaan kotona, Niko Vilhelm kertoo.

– Lavalla tuli tosi helpottunut olo. Tämä on ihan helvetin siistiä, että pääsee vetämään. Mikään ei ole sen parempaa kuin vetää livenä omaa musaa, Hokka jatkaa.

Muutama pullo olutta

Blind Channelin euroviisumatka on kestänyt puolitoista viikkoa ja se on kulunut koronarajoitusten takia lähinnä hotellissa. Esiintyjät pidetään areenan harjoituksia ja lähetyksiä lukuun ottamatta visusti erossa ulkomaailmasta. Kauppoihin ja ravintoloihin ei ole asiaa.

– Ei voi tehdä mitään. Ei voi mennä bailaamaan mihinkään. Olemme vain hotellilla keskenään, Hokka kertoo.

Bändi onkin ottanut Euroviisut täysin työn ja uran kannalta.

– Olemme sillä mentaliteetillä, että olemme täällä töissä. Toki siinä on saattanut joku olut mennä jossain vaiheessa, Niko Vilhelm virnistää.

– Jengi katsoo finaalia paljon enemmän kuin semifinaaleja. Siksi toivoisimme, että pääsisimme esiintymään vielä lauantaina uudelleen, sanovat Blind Channelin Niko Vilhelm (vas.) ja Joel Hokka ennen Euroviisujen toista semifinaalia. Berislav Jurišić / Yle

Blind Channel ei pääse nauttimaan perinteisestä viisuhumusta, sillä mitään oheistapahtumia ei koronan takia järjestetä. Ainoastaan sunnuntaina järjestettyjen avajaisten turkoosilla matolla yhtey pääsi festaritunnelmaan, kun paikalla oli paljon ihmisiä.

– Tuli fiilis, että tämä on sitä elämää, mihin on tottunut. Se muistutti siitä, mitä tämä homma on parhaillaan.

Rokkikollegat Italiasta

Euroviisuissa esiintyy tänä vuonna kaksi rockbändiä, joista toinen on Italian Måneskin. Yhtyeet ovat päässeet tapaamaan toisensa, ja yhteinen sävel löytyi heti.

– Ollaan hengattu keskenään ja jaettiin lahjatkin. He antoivat meille LP-levyn, jossa on heidän nimikirjoituksensa. Me annoimme heille kossupullo, Hokka kertoo.

– Tiedämme, mitä nuori rokkibändi tarvitsee, Niko Vilhelm jatkaa.

Italian ja Suomen edustajia on vertailtu toisiinsa rockmusiikin takia. Monet näkevät heidät kilpailijoina, vaikka heidän soittamansa musiikkityylit eroavat toisistaan. Blind Channelin musiikki edustaa nu metal -tyyliä ja Måneskin soittaa retrompaa rockia.

– Enemmän näen meidät kollegoina. Heidän fiiliksensä oli ihan samanlainen. Rockbändeinä tuomme tulevaisuuden rockmusiikkia tapahtumiin ja promoamme sitä, Niko Vilhelm sanoo.

Bändien tiet kohtaavat, mikäli Blind Channel selvittää tiensä lauantain finaaliin. Italia on isona rahoittajamaana automaattisesti loppukilpailussa.

– Jos Blind Channel ei voita, niin toivomme, että Italia voittaa. Se olisi tosi hyvä rockmusiikille ja myös meille, Hokka sanoo.

Blind Channelin esitys Rotterdamin Euroviisuissa ei eroa paljoakaan Suomen viisukarsinnoista. Lavalla on mukana hieman enemmän punaista väriä sekä pyrotekniikkaa. Kuva Blind Channelin lavatreeneistä 14. toukokuuta. EBU / Andres Putting

Keskisormet eivät heilu

Blind Channel on kerännyt Rotterdamissa paljon mediahuomiota. Bändi on joutunut vastaamaan miltei jokaisessa haastattelussa kysymykseen keskisormista.

Yhtyeen Dark Side -kappaleessa lauletaan keskisormista, mutta Euroviisuja järjestävän Euroopan yleisradioliitto EBU:n päätöksellä, niitä ei saa näyttää viisulavalla. Bändi oli tähän varautunut ja he keksivät maalata keskisormensa punaisiksi.

– Jos emme voi heiluttaa keskareita, niin voimme varmistaa etteivät ne jää huomaamatta, kertoo Blind Channel ideastaan esiintyä Euroviisuissa keskisormet punaisiksi maalattuina. Berislav Jurišić / Yle

Säännön kiertäminen onkin osoittautunut paremmaksi huomion herättäjäksi kuin se, että yhtye heiluttelisi keskareitaan lavalla.

– Tämä on ollut ilmaisiin ämpäreihin verrattavissa oleva hittituote. En olisi ikinä uskonut, Hokka sanoo.

Bändin laulajat eivät usko, että keskisormi nousisi esityksen aikana pystyyn edes vahingossa, sillä lavakoreografian liikkeet on suunniteltu eritäin tarkkaan.

Terveisiä Suomen hallitukselle

Blind Channel on saanut kuulla esityksestään myös negatiivista palautetta. Niko Vilhelm ja Joel Hokka kertovat, että joidenkin mielestä Euroviisuihin ei kuulu näin synkkä ja negatiivinen musiikki.

– Se on yleisön ja tuomariston päätettävissä, miten hyvin istumme Euroviisu-muottiin. Mutta sehän ei meitä kiinnosta, Niko Vilhelm kuittaa.

Suomen esitys kuitenkin erottuu joukosta toisessa semifinaalissa. Blind Channel esiintyy sijalla 14, ja juuri ennen sitä on ollut neljä balladia. Tämän jälkeen show herää jälleen henkiin.

Yhtye odottaa ennen kaikkea sitä, että pääsee esiintymään liveyleisön eteen. Rotterdamin Ahoy-areenalle otetaan sisään 3 500 ihmistä, jotka ovat saaneet negatiivisen koronatestituloksen.

– Suomenkin hallitukselle terveisiä, että voisi pikkuhiljaa alkaa tsekkata, että voisiko niitä keikkoja alkaa järjestää. Täälläkin on melkein neljä tuhatta ihmistä koronaturvallisesti paikalla ja ei yhtään tartuntaa ollut moneen päivään. Yleisö ja artistit janoavat keikoille pääsemistä yli kaiken, Hokka sanoo.

– Täällä on käytäntö, että kaikki areenalle tulevat testataan. Se tuntuu toimivan tosi hyvin, vaikka koronatilanne on täällä paljon huonompi kuin Suomessa. Se on mahdollista, mutta se vaatii duunia, Niko Vilhelm jatkaa.

Turvatoimista huolimatta korona vaikuttaa Euroviisuihin. Islanti ei esiinny livenä torstain semifinaalissa, sillä yhtyeen yksi jäsen on saanut positiivisen testituloksen. Islanti ei kuitenkaan joudu jättämään kisaa kokonaan, vaan tilalla nähdään etukäteen tehty nauhoitus esityksestä.

– Olemme sataprosenttisen varmoja, että erotumme joukosta, sanovat Blind Channelin Joel Hokka (vas.) ja Niko Vilhelm ennen Euroviisujen toista semifinaalia. Berislav Jurišić / Yle

Blind Channel sai lisäpotkua semifinalin esitystä varten, kun keskiviikkona kerrottiin, että bändi on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen Century Media Recordsin ja Sony Musicin kanssa. Kansainvälisten ovien aukeaminen oli yhtyeelle koko Euroviisujen tarkoitus. Se tavoite tuli saavutettua etuajassa, sillä yhtye luuli kaiken tapahtuvan vasta kisojen jälkeen.

– Se ei todellakaan tarkoita sitä, että lähdetään himmailemaan tuonne stagelle. Tämä vain lisää bensaa liekkeihin, Hokka sanoo.

Yhtyeen tavoitteena on päästä torstain semifinaalista lauantain finaaliin ihan senkin takia, että he pääsisivät esiintymään vielä toisen kerran. Finaalilla on myös enemmän katsojia kuin semifinaaleilla, joten bändi ottaisi lisähuomion mielellään vastaan.

Joel Hokka ja Niko Vilhelm sanovat, että tämän illan viisuesitykseen pitää löytää oikeanlainen rokkifiilis.

– Nälkäisinä sinne lavalle mennään. Ennen keikkaa pitää saada tappamisen halu, että se näyttää, miltä sen pitää näyttää. Sitten me ollaan taas mukavia poikia, kun tullaan lavalta alas, Niko Vilhelm nauraa.

Yle lähettää Euroviisujen toisen semifinaalin suorana TV1:ssä, Areenassa ja Radio Suomessa klo 22 alkaen.

