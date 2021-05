Osa huvipuistoista odottaa jopa kaikkien aikojen parasta kesää – katso tästä, milloin 11 huvittelupaikkaa aukeaa eri puolilla Suomea

Huvipuistot ja tivolit suhtautuvat kesään vähintään varovaisen toiveikkaasti. Osa uskaltaa toivoa jopa loistavaa kautta, ja uutuuksiinkin on joissakin puistoissa satsattu.

Viime kaudella kävijämäärät ja liikevaihto pahimmillaan puolittuivat normaalista, ja moni puisto joutuikin sopeuttamaan toimintaansa. Ensimmäinen koronakesä antoi toisaalta käytännön oppia, jonka ansiosta tähän kauteen on helpompi varautua.

Yle kysyi 11 huvittelukohteesta, milloin kausi alkaa ja millaisin odotuksin. Tällaiset ovat näkymät:

Kesämaa, Punkaharju

Avautuu 5.6.

Laitteisiin ei ole tulossa uutta, mutta alueelle tulee kesäkahvila.

Viime kesä oli Punkaharju Resortin paras vuosiin, ja hyvä myynti antaa taloudellista vakautta tälle kaudelle, sanoo Jaakko Salmi.

Hän uskoo kotimaan matkailun jatkuvan vahvana viime vuoden tapaan.

Linnanmäki, Helsinki

Avautuu 4.6.

Uutuuksista kerrotaan vasta lähempänä avausta, mutta luvassa on ainakin uusia ruokakonsepteja sekä Vuoristoradan 70-vuotisjuhlat.

Viime vuonna sekä kävijämäärä että liikevaihto puolittuivat normaalista. Tänä vuonna Linnanmäki uskoo hyvään kesään ja siihen, että moni matkustaa kotimaan kohteissa.

– Ulkohuvipuistona Linnanmäellä on isosti tilaa, ja varmistamme monella tavalla, että puistossa on terveysturvallista huvitella. Viime vuonnakaan huvipuistoissa ei tullut yhtään tartuntatapausta, muistuttaa viestintäpäällikkö Juuso Vainio.

Työntekijätilanne on hyvä: peräti 500 viime vuonna töissä ollutta haki uudestaan, kun yleensä 650 työntekijästä noin puolet on uusia.

Linnanmäellä luotetaan tänä kesänä kotimaan matkailuun. Matti Myller / Yle

Muumimaailma, Naantali

Avautuu 12.6.

Uutta on kuularata sekä Hemulin kastelu, jossa lapset saavat kastelemalla kukat kasvamaan. Lisäksi Noita on muuttanut isompaan taloon, ja lapset pääsevät osallistumaan taikomiseen.

Muumimaailmassa odotukset ovat varovaisen toiveikkaat. Kysynnän arvioidaan jäävän 60–70 prosenttiin normaalista.

– Kesäkuu tulee olemaan hiljaisempi kuin heinä- ja elokuu. Koitamme löytää sopivan tasapainon, sanoo toimitusjohtaja Tomi Lohikoski.

Ulkomaisten kävijöiden puuttuminen näkyy: normaalisti turisteja on noin viidennes, ja esimerkiksi japanilaiset käyttävät ostoksiin enemmän rahaa kuin suomalaiset, mikä tuntuu myynnissä.

Nokkakiven huvipuisto, Laukaa

Avautuu 9.6.

Puistoon on pitkästä aikaa tulossa isoksi luonnehdittu uutuus, mutta se julkistetaan vasta viikon, parin sisään.

Pieni paikallinen huvipuisto selvisi viime kesästä kuivin jaloin: kesäkuu oli huonohko, mutta heinäkuu vahva. Elokuussa tullut tieto Linnanmäellä käyneestä koronaperheestä pysäytti Nokkakiven myynnin kuin seinään. Liikevaihto laski silti vain 10 prosenttia, paljon pelättyä vähemmän.

Nyt puisto odottaa jopa kaikkien aikojen parasta kesää.

– Jos korona ei vaikuta, voi käydä kuten hiihtokeskuksille talvella: kun ihmiset eivät pääse ulkomaille, on paljon patoutumaa, että olisi kiva matkustaa. Luulen, että se näkyy meilläkin, mutta se on täysin kiinni siitä, miten tartunnat kehittyvät lähiviikkojen aikana, sanoo Nokkakiven huvipuiston toimitusjohtaja Lauri Vartiainen.

Työntekijöitä palkataan 40–45.

Powerpark, Kauhava

Avautuu 5.6.

Uusia laitteita ei tälle kesälle ole tulossa. Uutta on se, että Powerparkin huvilaitteet käsitellään nanopinnoitteella.

Puistossa on viime vuoden tapaan käytössä ennakkovarausjärjestelmä, joka takaa pääsyn valittuna päivänä. Viime vuonna systeemi osoitti toimivuutensa, kun Powerparkissa ilmeni mahdollinen altistustilanne: kaikki tuolloin paikalla vierailleet saatiin jäljitettyä nopeasti.

Juhannukseen asti kävijöitä otetaan 60 prosenttia normaalikapasiteetista.

Tästä kaudesta odotetaan selvästi viimevuotista vilkkaampaa. Viime kesästä selvittiin toimitusjohtaja Mikko Kiviluoman mukaan kohtuullisen hyvin, vaikka ryhmät ja luokkaretkeläiset puuttuivat. Henkilökuntaa jouduttiin kuitenkin lomauttamaan.

– Alkavasta kaudesta odotetaan jopa kaikkien aikojen kesää, jos koronatilanne hellittää ja kesälomakausi saa matkailijat liikkeelle. Huvittelulle on talven jälkeen tilausta, sanoo Kiviluoma.

Powerpark työllistää kesällä noin 400 henkilöä.

Puuhamaa, Tervakoski

Avataan 12.6.

Kesän uutuuksia on sisäleikkipaikka, ja myös pomppulinnoja tulee huomattavasti lisää. Työntekijöitä Puuhamaassa on 135–160.

Puuhamaan puistonjohtaja Ilkka Vaskio kuvaa tilannetta haastavaksi, mutta odottaa kohtalaista kesää, vaikka koronatilanne rajoituksineen tuokin epävarmuutta. Ennakkolipunmyynnissä on huomattu, että ihmisillä on kova kaipuu kesätekemisen pariin.

Viime kausikin oli kohtuullinen, mutta lyhyt. Kesäkuun lämpiminä viikkoina Puuhamaata ei vielä saanut avata, ja myöhemmin kesällä sää oli huonompi.

Vaskion mukaan kävijät ovat kokeneet Puuhamaan koronan suhteen turvalliseksi: ruokapaikat, jonotus ja desinfiointi ovat toimineet hyvin.

– Meillä on kuitenkin 19 hehtaaria tilaa ja parhaimpina päivinä on 2 000 kävijää, joten turvavälit toteutuvat helposti, sanoo Vaskio.

Puuhamaa luottaa siihen, että iso alue koetaan turvalliseksi korona-aikana. Timo Leponiemi / Yle

Särkänniemi, Tampere

Avautuu 22.5. Kausikorttilaisten ennakkopäivät olivat jo 20.–21.5.

Uusia laitteita Särkänniemelle ei ole nyt tulossa. Sen sijaan alueelle avautuu food court eli terassi, jossa on ulkopuoliset ravintoloitsijat tekevät toimitusjohtaja Miikka Seppälän mukaan Suomessa harvemmin huvipuistoissa nähtyjä ruokia.

– Kesä näyttää jännittävältä, ja uskon, että siitä tulee hieno. Suomalaiset ovat saaneet jo viime kesänä maistiaisia, että Suomessa on todella paljon todella hienoja paikkoja. Uskon siihen, että me lähdemme innolla hakemaan elämyksia ja kokemuksia kotimaasta.

Viime kesä oli taloudellisesti huono: normaalista tuloksesta jäi uupumaan puolet 10 miljoonaa. Toissa vuonna kävijöitä oli 680 000, viime vuonna 230 000.

Tilanne ei silti ole kriittinen sillä, sillä Särkänniemi on vakaalla pohjalla.

Toimintaa on kuitenkin jouduttu sopeuttamaan: kymmenen henkilöä irtisanottiin ja saman verran työsuhteita muutettiin osa-aikaisiksi tai määräaikaisiksi. Muitakin säästötoimenpiteitä on tehty ja henkilökunta on joutunut venymään, sanoo toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Tälle kaudelle Särkänniemi palkkaa lähes 450 työntekijää.

Suomen Tivoli

Kausi alkaa 29.5. Oulusta.

Uusia laitteita ei ole tulossa.

– Yritämme selviytyä ehjin nahoin koronan yli. Ehkä sitten, sanoosanoo toimitusjohtaja Lulu Sariola.

Oulussa tivoli on elokuuhun asti. Sen jälkeen matka jatkuu Jyväskylään, Kuopioon, Lahteen ja Keravalle. Pohjois-Suomi jää väliin jo toistamiseen.

Tivoli viipyy kaupungeissa normaalia pidempään, sillä yhdistelmäajokortillisia työntekijöitä on aivan liian vähän, ja esimerkiksi Ouluun siirrytään pääasiassa keikkakuljettajien avustuksella.

– Kiertueen aloitusajankohdan siirtymiseen oli tänä keväänä helpompi asennoitua, mutta epätietoisuus siitä, milloin kiertue voi alkaa, oli piinaavaa, sanoo Sariola.

Viime vuonna liikevaihto puolittuen kiertueen viivästymisen takia. Vanha ja vakavarainen yritys uskoo kuitenkin selviävänsä, vaikka tänäkin keväänä kiertue on jo puolitoista kuukautta myöhässä.

Tivolit ovat kärsineet tänä keväänä työntekijäpulasta. Seiterässä väkeä on ollut vaikea saada, ja Suomen Tivolissa yhdistelmäajokortillisten puute on johtanut poikkeusjärjestelyihin. Sami Ikonen

Tivoli Seiterä

Kausi alkaa 1.6. Ideapark Seinäjoen pihalta.

Seuraavat paikkakunnat ovat Lappeenranta ja Savonlinna.

Tivoli Seiterän kauden uutuus on uusi maailmanpyörä, joka juhlistaa alkamassa olevaa 55-vuotiskiertuetta.

Tivoli pystyi toimimaan viime kesänä alle puolet normaalista kiertueajasta. Mari Seiterän mukaan taloustilanne ei olekaan kehuttava. Tänä kesänä jännittää koronapandemian kehittyminen.

– Iloitsemme siitä että rokotekattavuus lisääntyy, mutta suojaamme kaikki laitteet ja muut kosketuspunnat valokatalyysipinnoitteella ennen kiertueen alkua, sanoo Seiterä.

Työntekijöiden saanti on ollut poikkeuksellisen vaikeaa. Hakemuksia on tullut, mutta sovittuihin haastatteluihin ei tullakaan. Liikkeelle päästään aiemmin mukana olleen henkilökunnan voimin, mutta rekry on yhä päällä.

Tykkimäki, Kouvola

Actionpark on jo auki. Huvipuisto avataan 29.5. ja vesipuisto 5.6.

Huvipuistoon ei ole tulossa tänä kesänä uutuuksia, mutta puistoa ehostetaan uutta kautta varten. Kesätyöntekijöitä on palkattu parisataa.

Tykkimäen huvipuistoon pääsee taas sisään ilmaiseksi. Käytäntöön palattiin jo vuonna 2019, mutta koronatilanne pakotti ottamaan viime vuonna käyttöön päiväkohtaiset rannekkeet.

Nyt tunnelmat eivät ole yhtä jännittyneet kuin viime vuonna, kun koronatilanne oli uusi ja kysymysmerkkejä oli paljon.

– Koronan suhteen ollaan enemmän voiton puolella ja myös viisaampia sen hoidossakja huvipuiston operoinnissa, sanoo Tykkimäen huvipuiston toimitusjohtaja Sakari Pasanen.

Pasasen mukaan huvipuisto kannattaa avata, vaikka kävijämäärää jouduttaisiin alkukesästä rajoittamaankin.

– Viime kesä oli synkkä niin kuin monelle muullekin huvipuistolle ja matkailukohteelle. Tähän kesään lähdetään luottavaisemmin mielin ja toiveikkaana.

Visulahti, Mikkeli

Huvipuisto ja vesipuisto avautuvat 12.6.

Visulahden kesän uutuus on pomppulinnapuisto, joka on kymmenientuhansien eurojen investointi.

Mikkelissä odotetaan avaamista sormet syyhyten, ja kesä näyttää ennakkomyynnin valossa hyvältä. Tautitilanne heittää kysymysmerkkejä, mutta puistonjohtaja Ville Asikainen arvioi, että matkailukesästä tulee onnistunut.

– Selvisimme viime kesästäkin voittajien joukossa ja samasta olettamasta lähdetään tänä vuonnakin. Totta kai näkymät nyt ovat paremmat kuin vuos sitten, sanoo Asikainen.

Vaikka Visulahti avasi viime vuonna tavallista myöhemmin, kesä lähti rullaamaan hyvin jo juhannuksesta alkaen ja vuosi päätyi plussalle. Taloudellista tilannetta helpottaa se, että puiston taustalla on vakaa espanjalaisomisteinen konserni.

Voit keskustella omista huvipuisto-odotuksistasi tai -muistoistasi lauantai-iltaan kello 23 saakka.