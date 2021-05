Ex-presidentti Donald Trump ei ilahtunut konserniaan vastaan aloitetusta rikostutkinnasta – väittää tutkintaa poliittiseksi

Trump kommentoi, että tutkinnalla ei ole mitään tekemistä todellisten rikosten kanssa, vaan se on täysin poliittisten vastustajien suunnittelema.

Trump kommentoi, että tutkinnalla ei ole mitään tekemistä todellisten rikosten kanssa, vaan se on täysin poliittisten vastustajien suunnittelema. Mandel Ngan / AFP / Lehtikuva

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kuvaili keskiviikkona epäoikeudenmukaiseksi New Yorkin osavaltion syyttäjän aloittamaa rikostutkintaa Trump Organization -konsernin toimista.

– Ei ole mitään yhtä korruptoitunutta, kun etsiä epätoivoisesti rikosta, Trump totesi lausunnossaan, kertoo muiden muassa Reuters.

Tiistaina New Yorkin osavaltion aluesyyttäjä ilmoitti, että se laajentaa Trumpin veronvälttelyepäilyjä koskemaan Trumpin konsernin toimintaa. Konserniin kuuluu yli 500 yhtiötä. Aiemmin syyttäjä tutki Trumpin yksityisiä veropetosepäilyjä.

Trump kommentoi, että tutkinnalla ei ole mitään tekemistä todellisten rikosten kanssa, vaan se on täysin poliittisten vastustajien suunnittelema.

Trumpin konsernia epäillään pitkään jatkuneesta ja laajasta rikollisesta toiminnasta, joka liittyy vero- ja vakuutuspetoksiin sekä väärennettyyn kirjanpitoon. Konsernin epäillään muun muassa valehdelleen sen omistamien kiinteistöjen arvosta päästäkseen käsiksi lainoihin sekä veroetuihin.

Aiemmin New York Times (siirryt toiseen palveluun)kertoi, että New Yorkin osavaltion syyttäjä on aloittanut tutkinnan myös Trumpin konsernin toimitusjohtajan Allen Weisselbergin mahdollisista talousrikoksista.

Weisselbergin epäillään jättäneen maksamatta veroja saamistaan eduistaan. Sanomalehden mukaan Weisselberg on saanut Trumpilta autoja ja kymmeniä tuhansia dollareita, joita Weisselberg käytti ainakin yhden lapsenlapasensa lukukausimaksuihin.

Trumpin epäiltyjä talousrikoksia on tutkittu jo yli kaksi vuotta. Trumpin epäillään vältelleen verojen maksamista ainakin viimeiset 20 vuotta.

Lue lisää:

Ex-presidentti Donald Trumpin konsernin toiminnasta aloitettiin rikostutkinta

Tappiollisia yrityksiä, isot velat – The New York Timesin 5 kovinta väitettä Trumpin rahatilanteesta ja veronvälttelystä

Trumpille tyrmäys korkeimmasta oikeudesta: Syyttäjä saa ex-presidentin verotiedot käyttöönsä

Lähteet: Lähteet: REUTERS, AFP, Yle-uutiset