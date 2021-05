Herättäjäjuhlat siirrettiin nettiin jo toisen kerran – kaksi peräkkäistä poikkeuskesää on ainutlaatuista 130-vuotiaan tapahtuman historiassa

Herättäjäjuhlat järjestetään virtuaalisesti. Valtakunnallinen, hengellinen kesäjuhla oli tarkoitus järjestää heinäkuun alussa yleisötapahtumana Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla.

Herättäjä-yhdistys ja Kauhavan herättäjäjuhlien juhlatoimikunta päättivät juhlien kohtalosta eilen keskiviikkona.

Vielä huhtikuussa järjestäjät olivat toiveikkaita yleisötapahtuman onnistumisesta, mutta muun muassa Keski-Pohjanmaan tänänhetkisen koronatilanteen vuoksi tapahtumaa ei uskalleta järjestää yleisötapahtumana.

– Valitettavasti koronatilanteen kehittyminen paremmaksi on toukokuun puolella pysähtynyt ja uudet, lähialueellekin rantautuneet virusmuunnokset heikentävät mahdollisuuksia viettää juhlia turvallisesti, myös ulkotiloissa, kertoo toiminnanjohtaja Simo Juntunen Herättäjä-yhdistyksen tiedotteessa.

Järjestäjät venyttivät lopullista päätöstä juhlien järjestämisestä mahdollisimman pitkälle, mutta isojen taloudellisten sitoumusten vuoksi päätöstä ei voinut enää siirtää ja jäädä odottamaan koronatilanteen mahdollista kohentumista.

Suoratoistona ja radiokanavilla

Herättäjäjuhlien juhlaohjelma lähetetään suoratoistona ja radio-ohjelmina.

Körttiradio kuuluu juhlaviikonloppuna 2.–4. heinäkuuta Etelä-Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla omien lähettimiensä kautta ja nettiradiossa ympäri maailman. Myös Järviradiossa lähetetään muutamat seurat.

– Suunnitellut seurat ja osa oheisohjelmasta lähetetään Kauhavalta mahdollisuuksien mukaan sellaisina kuin ne oli suunniteltu tälle kesälle, korostaa tiedotteessa Herättäjä-yhdistyksen yleissihteeri Kalle Hiltunen.

Herättäjäjuhlat oli tarkoitus pitää Kauhavalla jo viime vuonna. Tilalla pidettiin etäjuhlat siten, että ohjelmaa lähetettiin eri puolilta maata. Tämän vuoden virtuaalinen tapahtuma puolestaan toteutetaan Kauhavalta.

Vastaavaa kahden peräkkäisen välivuoden tilannetta ei ole ollut koskaan aiemmin herättäjäjuhlien 130-vuotisessa historiassa. Juhlat ovat jääneet pitämättä vain sotavuosina 1941 ja 1944.

Raskas päätös – talkootunteja tehty jo paljon

Päätös yleisöjuhlan perumisesta oli järjestäjille raskas. Herättäjä-yhdistyksestä kerrotaan, että juhlia odotettiin välivuoden jälkeen ja Kauhavalla talkoolaiset ovat tehneet paljon töitä juhlien eteen.

Lisäksi vuotuisella kesäjuhlalla on ollut erittäin tärkeä merkitys Herättäjä-yhdistyksen taloudelle pelkästään jo kerättyinä kolehtituloina. Viime vuonna juhlien peruuntuminen vei henkilöstön yt-neuvotteluihin.

– Ihmisten turvallisuus on kuitenkin tärkeämpi, ja siksi päädyimme riskiarviossamme tähän ratkaisuun, toteaa Simo Juntunen.

Herättäjä-yhdistyksen vuosikokous on tavattu pitää kesäjuhlan yhteydessä, mutta nyt se on siirretty lauantaille 9. lokakuuta ja pitopaikka on Kauhava. Seuraavana päivänä on tarkoitus viettää Kauhavan herättäjäjuhlien kiitospyhää.

Herättäjäjuhlat ovat toiseksi suurimmat hengelliset kesäjuhlat Suomessa. Herännäisyys on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeistä. Herättäjä-yhdistyksen päätoimipaikka sijaitsee Lapualla.

Vuoden 2022 herättäjäjuhlat on tarkoitus pitää Joensuussa, vuonna 2023 Seinäjoella ja 2024 Vaasassa.

