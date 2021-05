Tampereen ratikka siirtyy maanantaina avoimeen koeliikenteeseen – kyytiin pääsee jatkossa ilman ennakkoilmoittautumista

Israel ja Hamas neuvottelevat kulissien takana – tulitauko ehkä kahden päivän sisällä?

Sanomalehti The New York Times on saanut tietoonsa osapuolten välille kaavaillun tu­li­tau­ko­so­pi­muk­sen ehtoja. Viime maanantaina avoimeksi sotatilaksi leimahtanut konflikti on vaatinut yli 200 kuolonuhria, joista suurin osa on pa­les­tii­na­lai­sia.