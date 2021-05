Poliisiautossa istuu entistä useammin myös rajavartija – lisääntyneellä yhteispartioinnilla halutaan ehkäistä syrjäseutujen rikoksia

Rajavartiolaitos ja poliisi terävöittävät yhteistyötään rajakunnissa. Yhteispartioinnin tarkoitus on lisätä turvallisuuden tunnetta niillä harvaan asutuilla alueilla, joissa viranomaisverkosto ei ole niin tiivis kuin suuremmissa taajamissa.

Pohjois-Karjalassa rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteispartiointi lisääntyy. Partiointikerroilla poliisi ja rajavartija toimivat työparina. Tänä vuonna poliisi ja rajavartijat partioivat yhdessä 1–2 kertaa viikossa eri puolilla maakunnan rajakuntia.

Yhteispartiointia tehdään muissakin rajan maakunnissa kuten Kainuussa ja Lapissa, mutta Pohjois-Karjalassa sitä on tehty alkuvuoden aikana määrällisesti eniten. Pohjois-Karjalassa partiointikertoja on ollut alkuvuonna 30 ja muualla Suomessa yhteensä 40.

– Meillä paikallistuntemusta on enemmän, jota voimme varmasti tuoda poliisille tämän kautta. Toisaalta poliisilla on enemmän kokemusta hälytystehtävistä, mistä saamme neuvoja heiltä, kertoo vanhempi rajavartija Pekka Ravaska.

Pohjois-Karjalassa yhteistyöhön osallistuu noin 15 poliisia ja noin 20 rajavartijaa. Yhteispartiointia tehdään etenkin liikenteessä ja erävalvonta-asioissa. Rajavartijat osallistuvat esimerkiksi puhallusratsioihin.

– Yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia. Partioinnin avulla on Pohjois-Karjalassa tavoitettu useita rattijuoppoja ja kirjattu noin 30 liikennerikkomusta tai -rikosta. Myös muita tehtäviä on ollut useita, toteaa ylikomisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista.

Koulutus yhteispartiointiin on tapahtunut työn ohessa. Joutjärven mukaan rajavartijoiden ja poliisien peruskoulutus, kalusto ja välineistö sekä käytettävät tekniset järjestelmät ovat varsin lähellä toisiaan.

Näkyvyydellä on rikoksia ehkäisevä vaikutus

Viranomaisen näkyminen siellä, missä ihmiset liikkuvat, on rikosten ja turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä. Kun voi luottaa siihen, että viranomaisen saa hätätilanteessa paikalle, kynnys ottaa yhteyttä on matalampi.

Majuri Jan-Petri Kovanen Pohjois-Karjalan rajavartiostosta toteaa, että tarkoituksena ei ole korvata viranomaista toisella, vaan pitää yhteisvoimin yllä järjestystä ja turvallisuutta.

– Teemme yhdessä kummallekin kuuluvia tehtäviä, ja yhdistämme voimia, sanoo Kovanen.

Poliisiasemien määrää on viime vuosina karsittu, mutta toisaalta poliisien määrää harvaan asutuilla alueilla on jonkin verran lisätty. Yhteispartiot ovat kustannustehokkaita.

– Tehostaminen tarkoittaa tässä tapauksessa lukumäärän lisäämistä eli poliisilla on velvoite lisätä harvaan asuttujen alueitten valvontaa ja samalla kansalaisten turvallisuutta, toteaa Joutjärvi.

Yhteistyötä tehty pitkään

Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteistyö on syventynyt 2000-luvun aikana, mutta yhdessä tekemisellä on pitkät perinteet myös tullin kanssa.

Jos rajakunnassa kansalainen soittaa apua hätätilanteessa 112-numerosta, paikalle voi tulla se viranomainen, joka ensimmäisenä ehtii.

Kukin viranomainen toimii omilla valtuuksillaan. Rajavartiolakia (siirryt toiseen palveluun) täsmennettiin parisen vuotta sitten. Sen mukaan rajavartiolaitos voi suorittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia poliisin toimenpiteitä, joita poliisi ei voi viipymättä suorittaa.

Samoin lakiin on kirjattu, että rajavartija voi yhteispartioinnissa suorittaa välttämättömiä poliisin toimenpiteitä poliisin johdolla tapahtuvissa tehtävissä.

Lue myös:

Rajavartijat ottamassa poliisin tehtäviä – poliisi keskittyy suuriin keskuksiin