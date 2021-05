Saimaannorpan pesintä onnistui tänä talvena hyvin – arvion mukaan Saimaalle syntyi 86 kuuttia

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Norppaliveä katsotaan joka vuosi yli miljoona kertaa, vaikka siinä ei tapahdu juuri mitään. Täytyykö eläimen olla pörröinen ja söpö, että sen minimaalisetkin touhut kiinnostavat? Voisiko käärmeen tai simpukan katselu olla yhtä koukuttavaa? Haastattelussa WWF Suomen viestintäjohtaja Joonas Fritze sekä filosofian tutkija Erika Ruonakoski. Toimittaja: Saara Heiskanen

Saimaannorpan tämän kevään pesintä onnistui hyvin. Pesälaskennoissa löytyi 76 kuuttia, mutta kaikkiaan poikasten lukumääräksi arvioidaan 86. Ero pesälaskennoissa löytyneiden kuuttien ja kokonaisarvion välillä syntyy siitä, että aivan jokaista pesäpaikkaa ei voida mitenkään varmaksi löytää.

Tänä keväänä kelit suosivat pesälaskentaa ja pesimäalueesta pystyttiin kartoittamaan noin 90 prosenttia, kertoo suojelubiologi Lauri Liukkonen Metsähallitukselta.

Norpan pesät lasketaan joka kevät juuri ennen jäiden lähtöä. Lukuisat vapaaehtoiset, WWF Suomi, ja Itä-Suomen yliopisto avustavat Metsähallitusta pesälaskennoissa. Pesistä selvitetään, onko siellä majailleella norpalla ollut poikanen. Näistä tiedoista arvioidaan syntyneiden kuuttien määrä.

Tämän kevään kuuttien määrä on aavistuksen keskimääräistä parempi, sillä viime vuosina on vuosittain syntynyt noin 80 norpanpoikasta.

Kuuttitarkastus tehdään sukeltamalla

Viime vuosina pesälaskennan tuloksia on tarkennettu vielä sulan veden aikaan tehdyillä pesäpaikkasukelluksilla. Sukeltajat etsivät norppien istukoita, karvatuppoja ja mahdollisia kuolleita poikasia. Tänä keväänä sukeltajat löysivät kaksi kuollutta kuuttia. Lisäksi yksi kuutti löytyi kuolleena rannalta sukellusten jälkeen.

Jo aiemmin pesäpaikkalaskennoissa löytyi viisi kuuttia kuolleena. Osan näistä oli tappanut petoeläin, todennäköisesti kettu. Kuuttien pesäkuolemat ovat normaaleja. Noin 10 prosentin kuuttikuolleisuutta voidaan pitää normaalina norppakannassa.

– Ei siihen oikein mitään yksiselitteistä syytä ole. Osa kuolleista kuuteista lähtee tarkempiin jatkotutkimuksiin, jossa mahdollisesti selviää jotain, suojelubiologi Lauri Liukkonen sanoo.

Tänä talvena norppa ei juurikaan ihmisen apua kaivannut pesintäänsä. Apukinoksia tehtiin jokunen kymmen varmuuden vuoksi.

– Lunta oli riittävästi, että norpat saivat tehtyä pesät sinne muodostuneisiin kinoksiin. Apukinoksiin oli myös syntynyt kuutteja, Lauri Liukkonen kertoo.

Keväisin norpat vaihtavat talvikarvansa pois, ja kuivattelevat turkkiaan rantakivillä. Esa Huuhko / Yle

Viitenä vuonna peräkkäin Saimaalla on havaittu yli 80 kuuttia. Kuuttituotos viittaa hieman yli 400 norpan kantaan. Keskimäärin norppakannoissa syntyvyys on noin 20 prosenttia kannan koosta.

– Arvio saimaannorpan talvikannan koosta saadaan valmiiksi syksyllä, kun keväällä kerätty laaja havaintoaineisto on analysoitu, kertoo ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Viitteitä siitä, että saimaannorppa levittää elinaluettaan on nähtävissä.

– Kahden kuutin syntyminen Kyläniemen eteläpuolelle viittaa eteläisen norppakannan hitaaseen leviämiseen entisille elinalueilleen, arvioi 40 vuotta Etelä-Saimaalla saimaannorppakantaa seurannut WWF:n Ismo Marttinen.

Norppabuumi on tuonut ikävän lieveilmiön

Saimaannorpat ovat tänä keväänä herättäneet poikkeuksellista mielenkiintoa ihmisissä. Miljoonayleisön kerännyt WWF:n norppalive (siirryt toiseen palveluun) on ollut puheenaihe niin medioissa kuin kahvipöydissäkin. Nyt moni haluaa nähdä norpan ihan oikeasti livenä, ja karvaansa rantakivillä vaihtavia norppia onkin lähestytty tänä keväänä poikkeuksellisen paljon.

– Tänä keväänä on ollut ilmiönä, että mennään norppien lepokivien viereen ja kännykkäkameralla pitäisi saada se hirmusen hyvä kuva sitten. Halutaan päästä tuijottamaan sitä norppaa ihan läheltä, kuvailee ikänsä norppavesien äärellä asunut puumalalainen Risto Eronen.

Eronen on itsekin nähnyt, kuinka viime viikkoina norpista on yritetty saada kuvia milloin dronella, milloin kännykällä yrittämällä päästä mahdollisimman lähelle norppaa. Dronen melu säikäyttää norpan poikkeuksetta sukelluksiin.

Etelä-Savon Ely-keskus muistutti (siirryt toiseen palveluun) jo aiemmin keväällä ihmisiä siitä, että norppien tulee antaa olla rauhassa kivillä karvaa vaihtamassa. Luodolla makoileva norppa kaipaa rauhaa, koska se ei karvanvaihtoaikana sukella mielellään veteen.

– Jos norppa pulahtaa kiveltä järveen, se on selkeä merkki siitä että on menty liian lähelle sitä ja se on häiriintynyt. Saimaannorppa on täysin rauhoitettu eläin ja sen häiritseminen on kielletty jo lainnojallakin, Risto Eronen muistuttaa.

Risto Erosen vinkki norppabongailuun on hyvät kiikarit.

– Kiikareiden läpi on hyvä tarkkailla norppaa turvallisen matkan päästä. Kännykkäkameralla pelkästään jos yrittää kuvata niin ei niistä hyviä tule.

Tämä kuva on suurennos kiikarin läpi otetusta kännykkäkuvasta. Kuva on otettu norppaa häiritsemättä kaukaa veneestä. Tarja Nyyssönen / Yle

Yksi keino kuvata norppia kaukaa kännykällä on ottaa kuvat kiikareiden läpi. Nämä kuvat ovat toimittajamme kiikarin läpi ottamia.

Saimaannorppa kuvattuna kiikareiden läpi veneestä. Tarja Nyyssönen / Yle

Eronen myös suosittelee norpparisteilylle menemistä, jos norpan mielii nähdä.

– Norpparisteilyitä järjestetään eri puolilla Saimaata, ja ne tekevät sen norppaturvallisesti.

