Kanta-Hämeessä keskiviikkona ennätysmäärä 42 koronatartuntaa koko epidemian aikana – lastenpsykiatrian osasto kiinni karanteenin takia

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä 19 koronapotilasta, tehohoidossa heistä on kaksi. Lauri Rautavuori / Yle

Kanta-Hämeessä on todettu keskiviikkona 42 uutta koronatartuntaa. Tämä on korkein päiväkohtainen luku epidemian aikana maakunnassa. Tilanne on vaikeutunut nopeasti. THL:n johtaja Mika Salminen totesi torstaina STM:n tiedotustilaisuudessa olevansa huolissaan muun muassa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueista.

Uusista koronatapauksista 30 on Hämeenlinnan seudulta, 9 Riihimäen ja 3 Forssan. Potilaista 12 on sairastunut karanteenin aikana, ja muutenkin suurimman osan tartuntaketjut on selvillä.

Mukana on muutamia uusia epäselviä tartuntoja, joihin liittyviä jatkotartuntoja on myös jo todettu.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä 19 koronapotilasta, tehohoidossa heistä on kaksi. Maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa 10 koronapotilasta.

Torstaihin mennessä Kanta-Hämeessä on todettu yhteensä 1 871 COVID-19 -tartuntaa. Ison osan maakunnassa todennetuista tapauksista on aiheuttanut viruksen brittivariantti.

Hoitohenkilökunnan ja potilaiden seulontatestejä

Kaikista keskiviikkona todetuista tartunnoista noin kolmannes liittyy maakunnan sairaaloiden osastoilla todettuihin epidemioihin.

Kanta-Hämeen keskussairaalan osastoepidemiassa henkilöstön ja potilaiden seulontatesteissä on löydetty tartuntoja, jotka aiheuttavat karanteeneja lastenpsykiatrian osastolla, sairaalakoulussa ja osastolla 4B.

Lisäksi päivystyksessä niin sanotun puhtaan puolen osastolla todettiin seulontatestillä oireeton koronapositiivinen potilas, joka ei liity aikaisempiin osastoepidemioihin. Tämä aiheuttaa karanteeneja muille potilaille. Kaikki päivystyksessä altistuneet on tavoitettu.

Kaikkien karanteenien laajuutta ei ole ehditty vielä täydellisesti määrittää, mutta lastenpsykiatrian osasto ja sairaalakoulu suljetaan tästä päivästä lähtien ainakin kahdeksi viikoksi.

Mahdollisia tartuntapaikkoja on useita

Hämeenlinnassa on voinut altistua viime viikolla koronavirustartunnalle seuraavissa paikoissa:

Prismassa perjantaina 14.5 noin kello 18–19.50 välisenä aikana,

Idänpään Subwayssa 13.5. (Äijälänkatu 1) kello 12–13 välisenä aikana,

Keskustan Subwayssa 16.5., (Hallituskatu 18) kello 18.30–19.30 välisenä aikana ja

Lukiokadun Kotipizzassa 15.5. (Lukiokatu 20) kello 13.30–14.00 välisenä aikana.

Näissä paikoissa asioineita kehotetaan tarkkailemaan huolellisesti terveydentilaansa kahden viikon ajan ja hakeutumaan testaukseen, jos koronainfektion oireita ilmenee.

