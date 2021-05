Saija Pöyhönen vaihtoi jakkupuvun raksakamppeisiin – kun yrittäjyys on verissä, töitä tehdään sängyn pohjaltakin

Millaista on arki, kun on yrittäjä ja samalla myös yrittäjän puoliso, sisar, tytär, miniä sekä tulevan yrittäjän äiti? Seurasimme kevään ajan peltisepänliikkeen toimitusjohtajan elämää, josta ei haasteita puutu.

Joskus elämässä pitää tehdä rohkeita ratkaisuja. Hypätä. Peltisepänliikkeen toimitusjohtaja Saija Pöyhönen, 35, muutti uransa suuntaa viitisen vuotta sitten.

– Aikaisemmin toimin rahoituspäällikkönä finanssialalla. Eli jakkupuvusta vaihdettiin näihin kamppeisiin, Pöyhönen sanoo rakenteilla olevan kerrostalon katolla Kangasalla maaliskuun auringon häikäisemänä.

Rakennustyömailla pakollisten suojavaatteiden ja -varusteiden lisäksi hänellä on yllään turvavaljaat.

Pirkanmaan rakennusbuumi näkyy myös peltialan liikevaihdossa. Konesaumakattoja tekevän Peltisepänliike V. Pöyhönen Oy:n tilauskirjat ovat ennätyspitkälle täynnä.

Suurin osa Saija Pöyhösen työajasta kuluu konttorilla, mutta hän käy usein työmaakokouksissa ja tarkistuskäynneillä. Tämän kevään työkohteista yksi sijaitsee Kangasalalla Kirkkoharjulta Ruutanan pelloille aukeavissa maisemissa. "Erityisesti Näsijärven rantamaisemat ovat upeita katoilta katsottuna." Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Kun elämä on yhtä yrittämistä

Yrittäjyys on Saija Pöyhöselle elämäntapa. Hän ei hypännyt toimitusjohtajaksi ja yrittäjäksi kylmiltään.

– Olen ollut tässä yritystoiminnassa mukana 15-vuotiaasta asti. Tietysti alkuun opintojen ja oman uran ohessa sivutoimisesti.

Poliisin ammatista lapsena haaveillut yrittäjä on myös yrittäjän puoliso, sisar, tytär ja miniä. Peltikattoja syntyy puolison Ville-Veikko Pöyhösen kanssa. Siskonsa Essi Palolan kanssa hän jatkaa isänsä Ari Palolan aloittamaa taksiliiketoimintaa Kokkolan seudulla.

Tämä on se, mille elän. Saija Pöyhönen yrittäjyydestä

Saija Pöyhösen appi Jari Pöyhönen perusti 1980-luvulla Keski-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla toimivan peltisepänliikkeen, jossa on tehty sukupolvenvaihdos Pirkanmaan toimintojen osalta.

Alkuun Peltisepänliike V. Pöyhönen Oy:n toimitusjohtajana toiminut Saijan puoliso halusi takaisin katolle peltihommiin. Niinpä Saija otti vetovastuun vuonna 2017. Hänen johtamansa yritys on kasvattanut liikevaihtoaan vähintään viidenneksellä joka vuosi. Alallaan keskikokoisen peltisepänliikkeen liikevaihto oli viime vuonna 1,2 miljoonaa euroa.

Fyysisesti raskaalla alalla podetaan työvoimapulaa.

– Tällä hetkellä peltipuolella riittää todella hyvin töitä. Korjaus- ja uudisrakentaminen on voimissaan. Toki se on aluekohtaista, eli kaikkialla kehitys ei ole yhtä hyvää kuin vaikka täällä Pirkanmaalla. Nyt olemme suhdanteen huipulla, ja tälle vuodelle on ennakoitu parin prosentin laskua.

En ole kokenut tytöttelyä tai syrjintää. Saija Pöyhönen tasa-arvosta

Pöyhönen kertoo sujuvasti koko alan näkymistä, sillä hän on alan valtakunnallisen järjestön, Suomen Peltiseppäyrittäjät ry:n puheenjohtaja.

Hän rikkoo lasikattoja. Pöyhönen tietää lisäkseen alalta vain yhden toisen naisen, joka vetää peltisepänliikettä.

– Kyllä naiset ovat aika vähissä vielä. Minut on otettu hyvin vastaan. En ole kokenut tytöttelyä tai syrjintää. Jos hommat hoitaa ammattitaitoisesti ja luotettavasti, niin ketään ei kiinnosta, mitä sukupuolta edustat.

Invalidisoiva sairaus varjostaa elämää

Saija Pöyhönen laskee maaliskuisena iltapäivänä tarjousta rakennusfirmalle kotinsa keittiönpöydän äärellä. Syynä etätöihin eivät ole koronarajoitukset, vaan edellisestä kiinteistöstä löytynyt rakennusvirhe.

Pöyhösten aiempi koti, omakotitalo ja yrityksen tilat sijaitsivat samalla tontilla. Asuintiloissa havaittiin mittava homeongelma vuosi sitten, ja lopulta molemmista tiloista piti lähteä. Vanhasta kodista ei voinut sädesienen takia ottaa mukaan mitään irtaimistoa.

Kyllä se aina jotenkin järjestyy. Saija Pöyhönen arjesta

Pöyhönen pyörittää tarjouslaskennan pohjana käytettäviä piirustuksia tottuneesti läppärillään. Työhön tulee keskeytys, kun ekaluokkalainen Aaron tulee koulusta kotiin.

– Äiti, opettaja sanoi, että sun pitää lukea tämä, Aaron sanoo avatessaan äidinkielen kirjaa.

Saija lukee ohjeet ja alkaa neuvoa Aaronia.

– Välillä tämä on aikamoista multitaskausta, mutta kyllä se aina jotenkin järjestyy. Jaamme mieheni kanssa työn lisäksi kotihommat ja lastenhoidon. Läpsystä vaihto, Pöyhönen kuvaa yrittäjäperheen arkea.

Äiti arvelee, että pojastakin saattaa olla kasvamassa yrittäjä.

– Tuntuu, että se on verissä. On ainakin itsellä ollut, ja periytynyt, kuten miehellänikin. Katsotaan, miten käy. Tällä hetkellä Aaron haaveilee poliisin tai tubettajan urasta.

Toukokuussa 8 vuotta täyttäneellä Aaron Pöyhösellä saattaa olla yrittäjyys verissä. Hän kulkee mielellään työmailla isän tai äidin kanssa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Eniten Saija Pöyhösen elämään vaikuttavat krooniset sairaudet.

– Luulen, että se ei hirveästi tuolla työmailla näy, mutta sairastan muun muassa nivelrikkoa ja Ehlers-Danlosin syndroomaa, mitkä rajoittavat elämääni paljon.

Ehlers-Danlosin syndrooma (EDS) on joukko perinnöllisiä monimuotoisia tukikudoksen sairauksia, joille on ominaista hauraus eri kudoksissa. Reumaliiton sivuilla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun), että EDS voi aiheuttaa suurtakin vaihtelua toimintakyvyssä ja poikkeamia elimistön toiminnassa. Nivel- ja lihaskivut voivat olla päivittäisiä. Pöyhönen on usein myös kovin uupunut.

– Välillä jalat eivät liiku kunnolla tai jotakin menee sijoiltaan.

Niinä päivinä, kun Pöyhönen ei pysty kävelemään, hän tekee töitä vaikka sitten sängyn pohjalta.

– Yrittäjänä ne hommat on vaan tehtävä. Se on minulle hyvinkin tuttua. Onneksi saan tarvittaessa apua. Meidän työnjohtajamme ovat ottaneet paljon vastuuta ja opetelleet minunkin hommiani.

Pöyhönen toivoo yrityksilleen tasaista kasvua ja uusia avauksia. Omaa elämänsä kulkua hän ei osaa ennustaa.

– Sitä on mahdotonta sanoa. Sairauteni voi olla invalidisoiva, joten en tiedä, mikä tilanteeni on vaikkapa muutaman vuoden kuluttua. Toivottavasti voin olla yrityksen toiminnassa mukana, koska tämä on se, mille elän. En osaa kuvitella, etten olisi yrittäjä.

Saija Pöyhösen tie yrittäjäksi on sisältänyt monta mutkaa, mutta nyt hän ei osaisi kuvitella elämäänsä ilman yrittäjyyttä. Katso uutisjuttu Pöyhösestä.

Kevät toi uudet tilat ja lapselle oman vaatemerkin

Tapaamme Saija Pöyhösen kanssa uudestaan toukokuun puolella. Yrittäjän hymy ylettyy korviin.

Tilauksia tulee enemmän kuin yritys pystyy ottamaan vastaan. Pöyhönen on haastatellut juuri lupaavan tuntuista työnhakijaa. Hieman aikaisemmin on löytynyt hyvä tekijä työvoimapulasta kärsivään yritykseen.

– Kevät on ollut vauhdikas ja hyvällä tavalla käänteentekevä. On tapahtunut hyviä asioita. Meidän yritys on päässyt muuttamaan uusiin, isompiin tiloihin, Pöyhönen kertoo.

Saija Pöyhönen sanoo, että myös henkilökohtaisella puolella monet vaikeudet ovat takanapäin.

– Olen ollut paremmassa kunnossa, Pöyhönen sanoo terveydestään.

Aaron on perustanut oman vaatemalliston ystävänsä kanssa. Saija Pöyhönen lapsestaan

Perheen vanhasta omakotitalosta löytynyttä rakennusvirhettä on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, ja talolle on löydetty ostaja. Pöyhösen perhe asuu parhaillaan vuokralla rivitaloasunnossa, ja toivoo löytävänsä sopivan omakotitalon Pirkkalasta. Myös rakentaminen on haaveissa.

Näyttää siltä, että myös perheen pojasta on tulossa yrittäjä.

– Aaron on juuri perustanut oman vaatemalliston ystävänsä kanssa.