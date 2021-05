Pörssiyhtiöiden tulokset paranevat edelleen rajusti – kannattavuus voi kuitenkin heikentyä raaka-aineiden hintarallin jatkuessa

Alexei Andronov/Itar-TASS/All Over Press

Raakaöljyn hinta on noussut viime kevään romahduksen jälkeen pandemiaa edeltävälle tasolle. Henkilö katseli öljypumppuja Venäjän Surgutissa. Alexei Andronov/Itar-TASS/All Over Press

Firmojen kovan tuloskunnon selittää pitkälti vertailuvuoden eli viime vuoden vaisu meno. Nyt elpyminen on ollut odotettua nopeampaa, ja myös aiemmin aloitetut saneeraukset alkavat purra toden teolla.

Mutta myös varjoja on taivaalla.

– Kyllä tilanne näyttää myös suomalaisen vientiteollisuuden kannalta erittäin hyvältä. Toisen neljänneksen tulokset paranevat yhä kovaa vauhtia. Ongelmana ovat pullonkaulat tuotantoketjuissa ja raaka-aineiden hintojen nousussa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus sanoo.

Suomen teollisuus on myös kärsijä

Useimpien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ennennäkemättömän nopeasti ja paljon. Taustalla on yleinen suuntaus, että varastot pidetään mahdollisimman pieninä.

Taloutta on herätetty henkiin valtavilla elvytyspaketeilla. Normaalissa suhdannenousussa talous elpyy hitaasti, mutta koronan jäljiltä nousu onkin epätavallisen voimakasta. Se heijastuu raaka-aineiden hintoihin.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmuksen mukaan Suomen teollisuus kärsii raaka-aineiden hintojen noususta. Antti Haanpää / Yle

– Luonnollisesti raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hinnat näkyvät suoraan valmistavan teollisuuden kannattavuudessa. Myös Suomen teollisuus kärsii tilanteesta, ennustepäällikkö Lehmus toteaa.

Teollisuus yrittää luonnollisesti siirtää räjähdysmäisesti nousseiden raaka-aineiden hintojen nousua omien tuotteidensa hintoihin. Kaikilta se ei onnistu.

– Nousukauden oloissa siihen on kyllä hyvät mahdollisuudet. Toisaalta globaali kilpailu on kovaa, joten vaikeaa se on jatkossakin, Lehmus huomauttaa.

Suojautuminen hintojen nousulta on kallista

Suomalainen vientiteollisuus on varautunut raaka-aineiden hintojen vaihteluun hieman samaan tapaan kuin se suojautuu valuuttakurssien vaihteluilta eli ostamalla niin sanottuja futuurisopimuksia. Niiden avulla raaka-aineiden hinnat voidaan kiinnittää tietylle tasolle joksikin aikaa eteenpäin.

Se maksaa ja siten syö myös kannattavuutta. Sitä paitsi hintojen kiinnittäminen ei onnistu kaikkien raaka-aineiden osalta. Mutta valoa on näkyvissä.

– Olemme arvioineet, että raaka-aineiden hintojen nousu ajoittuisi lähinnä tähän vuoteen, ja siten myös loppuisi tämän vuoden aikana. Eräät uusimmat tiedot viittaavat siihen, että joidenkin raaka-aineiden hinnat olisivatkin jo nyt kääntyneet laskuun, ennustepäällikkö Lehmus kertoo.

Korona kolhaisi myös koko maailmanlaajuista tuotanto- ja alihankintaketjua. Kiinassa ja muualla Aasiassa varastot tyhjenivät, mutta nopea nousu yllätti kaikki. Varastoihin haalitaan tavaraa vimmalla eri puolilla maailmaa.

– Alihankintaketjujen katkeamisella on lyhyellä tähtäimellä suuri vaikutus vientiteollisuuden kannattavuuteen. Pidemmällä tähtäimellä kannattavuus määräytyy kuitenkin enemmän muiden tekijöiden perusteella, Lehmus selvittää.

