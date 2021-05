Bitcoinin arvo suli äkisti – romahduksella oli selkeä ennakkoehto ja kiihdyttäjä, laukaisijoina maailman toiseksi rikkain ihminen ja Kiina

Bitcoinin äkkipudostus on poikkeuksellisen suuri, vaikka jatkuva kurssivaihtelu on ominaista kryptovaluutoille. Romahduksen vauhtia kiihdytti velkavivuttaminen, jossa moni sijoittaja on menettänyt kaikki rahansa.

Kryptovaluutta bitcoinin arvo romahti keskiviikkona kuukausia kestäneen kohoamisen jälkeen.

Valtavia, useiden kymmenien prosenttien pudotuksia nähtiin myös esimerkiksi kryptovaluutta etherissä ja dogecoinissa.

Pelkästään keskiviikkona bitcoinin hinta laski enimmillään lähes kolmanneksen. Hinta elpyi sittemmin, mutta bitcoin on yhä miltei 40 prosenttia miinuksella huhtikuun huippulukemista.

Bitcoinissa ja muissa rakettimaisesti nousseissa kryptovaluutoissa arvonvaihtelut ovat jatkuvasti olleet voimakkaita, nopeita ja arvaamattomia.

Viime päivien romahdus on silti poikkeuksellisen suuri jopa kryptovaluuttojen kontekstissa. Syöksyyn on muutama yksinkertainen syy, mutta voimakkaan spekulatiivisuuden vuoksi pudotuksellekaan ei löydy takuuvarmoja, tyhjentäviä selityksiä.

Käydään ensin läpi jokunen varma seikka bitcoinista:

Moni sijoittaja on tehnyt viime kuukausina bitcoinilla satumaisen suuria voittoja.

Selvästi useampi taas on menettänyt rahojaan bitcoin-sijoituksissa jo ennen viime päivien rajuja laskuja.

Useimpien kryptovaluuttojen arvonmuodostuksessa on ollut lähes yksinomaan kyse spekulaatiosta sekä ylettömästä hehkutuksesta ja markkinakiimasta.

Spekulaatio kryptovaluutoilla tarkoittaa käytännössä vedonlyöntiä sen puolesta, että esimerkiksi bitcoinin arvonnousu jatkuisi ja siihen sijoittamalla voisi moninkertaistaa sijoittamansa rahat.

Toisin sanottuna valtaisan kasvun taustalla ei ole realistista odotusta tulevaisuudesta, jossa bitcoinin huima arvonnousu ja sen nopeus olisivat perusteltuja.

Nämä asiat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Miksi siis tämänkertainen romahdus tapahtui juuri nyt?

1. Sen, mikä menee ylös, on tultava alas

Bitcoinin arvo moninkertaistui vuodenvaihteessa vain muutamassa kuukaudessa.

Näin huima arvonnousu tarkoittaa lähes missä hyvänsä sijoituskohteessa sitä, että korjausliike alaspäin on edessä. Bitcoinissa käännettä enteili jyrkän kasvun lisäksi kryptovaluuttoihin liittyvä valtava hype.

Bitcoinin jättikasvu on ollut jatkuvasti otsikoissa, kuvaan on tullut valtavasti uusia sijoittajia, netissä on jaettu rikastumistarinoita, julkkikset ovat puhuneet bitcoinin puolesta. Euforisia sijoitustunnelmia ovat ruokkineet myös perinteiset osakemarkkinat, kun pörssit ovat nousseet kymmeniä prosentteja koronakesän pohjalukemista.

Nousukiima ja uusien sijoittajien esiinmarssi kulminoituivat tammikuussa Wallstreetbets-ilmiössä, jossa nettifoorumi Redditin "meemisijoittajat" alkoivat ostaa väkijoukolla tiettyjä osakkeita ja esimerkiksi alun perin vitsiksi tarkoitettua kryptovaluutta dogecoinia. Reddit-sijoittajajoukon valitsemat osakkeet nousivat kymmeniä prosentteja, dogecoinin arvo moninkertaistui.

Näissä tunnelmissa kryptovaluuttojen arvonnousu on näyttäytynyt etenkin kokemattomille sijoittajille päättymättömältä ja bitcoinille on riittänyt ostajia huippukalliista hinnasta huolimatta.

– Kova nousukiito ennakoi aina sitä, että korjausliike tulee lopulta, oli kyse sitten tulppaaneista [maailman ensimmäisen hintakupla 1600-luvulla], it-yhtiöistä tai kryptovaluutoista, sanoo Inderesin analyytikko Olli Koponen.

Maailman toiseksi rikkain ihminen, autofirma Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on saanut bitcoinin ja esimerkiksi vitsistä lähteneen kryptovaluutta dogecoinin vuoroin nousuun ja laskuun Twitter-viesteillään. Brendan Smialowski / AFP

2. Elon Muskin liipaisinsormi Twitterissä ja Kiinan kansanpankki

Inderesin Koponen painottaa, että kryptoissa nähdyt kasvuluvut ovat niin suuria, että pienikin laukaiseva tekijä riittää käynnistämään myyntivaihteen, joka alkaa sitten elää omaa elämäänsä.

Myyntivaihteen käynnisti tällä kertaa ainakin sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk edestakaisilla bitcoin-tviiteillään.

Viime viikolla Muskin johtama Tesla teki täyskäännöksen, kun se ilmoitti keskeyttävänsä autojen myymisen bitcoineja vastaan. Bitcoinin viimeinen jyrkkä kasvupyrähdys käynnistyi helmikuussa, kun Tesla kertoi ostaneensa bitcoineja yli miljardilla eurolla (siirryt toiseen palveluun) ja ottavansa niitä jatkossa vastaan autojen maksuvälineenä.

Maanantaina Muskin monitulkintainen Twitter-viesti loi vaikutelman, että Tesla olisi myynyt hiljattain ostamansa bitcoinit. Keskiviikona Musk kertoi Financial Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun), että Tesla ei ole myynyt bitcoinejaan, mutta se ei estänyt hinnanpudotusta.

Kiinan kansanpankki eli maan keskuspankki oli toinen laukaisija bitcoinin romahdukselle.

Sen ilmoitus kryptovaluuttojen tiukentuvasta sääntelystä edelsi jyrkintä, keskiviikkona nähtyä noin 30 prosentin hinnanpudotusta bitcoinissa.

Kiinan keskuspankki kielsi uutistoimisto Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun) rahoituslaitoksia ja pankkeja tarjoamasta kryptovaluuttoihin liittyviä palveluita tai ottamasta niitä vastaan maksuvälineenä. Samalla maan viranomaiset varoittivat kansalaisia sijoittamasta kryptovaluuttoihin.

Sijoittajien lisäksi Kiinassa on huomattava osa maailman bitcoin-louhijoista. Louhinta tarkoittaa matemaattisten ongelmien ratkaisemista, jolla luodaan bitcoinin taustalla olevaa lohkoketjua eli käytännössä uusia bitcoineja.

Bitcoinien myyntipiste New Yorkissa Yhdysvalloissa. Bitcoin on virtuaalivaluutta, mutta se on etupäässä sijoituskohde, eikä sitä juuri käytetä ostosten tekemiseen jatkuvan arvonvaihtelun takia. Justin Lane / EPA

3. Velkavivuttaminen kiihdyttää romahdusta

Bitcoinin romahduksen edellytyksenä on siis sen perusteettoman nopea kasvu ja laukaisijana ainakin Kiinan kiristyvä sääntely sekä Elon Muskin viestit.

Lisävauhtia romahdus sai Inderesin Olli Koposen mukaan voimakkaasta velkavivuttamisesta eli velkarahalla sijoittamisesta.

Kryptovaluuttojen kohdalla velkavivuttaminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja hankkii esimerkiksi kryptovälityspörssiltä lisää kryptovaluuttoja käyttämällä omistamiaan kryptoja velan vakuutena.

Jos sijoituksen arvo nousee, tuottoa saa velkavivulla enemmän kuin pelkällä omalla pääomalla olisi saanut.

Jos sijoitus laskee, vakuus heikkenee ja tappiot ovat suurempia. Suuren velkavivun tapauksessa kryptopörssi voi joutua hinnan laskiessa myymään sijoittajan vakuudeksi antamat kryptovaluutat, jolloin sijoittaja menettää kaikki rahansa.

Inderesin Koponen toteaa, että bitcoinin myyntipaine on voinut käynnistyä pelkästään siitä, että monet omistuksensa moninkertaistaneista sijoittajista ovat halunneet kotiuttaa voittonsa.

– Kun tietyillä sijoittajilla on lisäksi ollut liikaa vipua käytössä, nämä omistukset on pitänyt laittaa heti myyntiin ja hinta on lähtenyt rajuun laskuun.

Koponen sanoo, että kryptomarkkinoilla on voitu käyttää jopa 50-kertaista velkavipua. Silloin prosentin nousu esimerkiksi bitcoinissa merkitsee 50 prosentin tuottoa. Pelkästään yhden prosentin lasku taas tarkoittaa, että puolet sijoituksesta katoaa.

Lue lisää:

Dogecoin: Jaani löi rahoiksi läppävaluutalla, mutta varoittaa silti kryptoriskistä

Kryptovaluuttoja välittävä Coinbase listautuu pörssiin, ja samaan aikaan bitcoin teki uuden hintaennätyksen – asiantuntija: alan näkymät kirkastumassa

Bitcoinista on tullut likaista rahaa: sitä louhitaan enemmän kuin koskaan, ja se saastuttaa yhtä paljon kuin kaikki suomalaiset

USA:n ensimmäinen "kryptopankki" sai toimiluvan – Asiantuntija tylyttää: Muistuttaa nettikasinoa, virtuaalivaluutalla maksaminen kuin maksaisi lottokupongilla