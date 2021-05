Uimahallit ja kirjastot eivät vielä avaudu pääkaupunkiseudulla – tautitilanne huolestuttaa koronakoordinaatioryhmää

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti torstaina kokouksessaan, että uusia palveluita ei avata vielä pääkaupunkiseudulla.

Koronakoordinaatioryhmä katsoi, että ilmaantuvuusluvuissa on jopa hienoista nousua, mikä on huolestuttavaa. Ryhmä oli linjannut, että kirjastot, museot, kulttuuritalot ja uimahallit olisivat ensimmäisenä käsittelyssä. Näitä palveluita ei kuitenkaan vielä avata nykyistä enempää.

Asiaa tarkastellaan uudelleen ensi viikolla. Tavoitteena on, että lisää palveluita voitaisiin avata kesäkuun alussa. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että koronaviruksen ilmaantuvuus on laskenut tai että se on enintään nykyisellä tasolla.

