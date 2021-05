EU:n uusi pääsyyttäjä arvostelee Suomea haluttomuudesta selvittää EU-varojen väärinkäytöksiä – Juttuja vain vähän, Suomi puolustautuu

Euroopan syyttäjänvirasto EPPO aloittaa toimintansa kesäkuussa. Sen taustalla on ajatus, että EU-varojen väärinkäytöksiä selvitetään lepsummin kuin kansallisiin varoihin liittyviä rikoksia.

Euroopan uuden syyttäjänviraston EPPO:n pääjohtaja Laura Codruta Kövesi arvostelee Suomea Financial Times -lehden artikkelissa (siirryt toiseen palveluun).

Suomi ja Slovenia ovat ainoat maat, jotka eivät ole nimittäneet uuteen virastoon vielä omia syyttäjiään. Suomi haluaisi lisäksi osallistua toimintaan vain kahdella osa-aikaisella syyttäjällä, kun EPPO haluaisi että syyttäjät ovat täysipäiväisesti sen palveluksessa.

Kövesin mukaan Suomi näyttää huonoa esimerkkiä muille maille. Hän pitää Suomen toimintaa osoituksena aidon yhteistyöhalun puutteesta (siirryt toiseen palveluun) ja kyseenalaistaa uuden viraston mahdollisuudet onnistua, mikäli Suomen haluama "osa-aikaismalli" leviää.

– Tehokkuutemme kärsii, elleivät syyttäjät voi toimia itsenäisesti, Kövesi sanoo.

EPPO:n on määrä aloittaa kesäkuun alussa Luxemburgissa. Se torjuu EU:n varojen käyttöön liittyviä rikoksia eli lähinnä petoksia. Syyttäjät toimivat sekä Luxemburgissa että jäsenmaissa – Suomellakin on yksi virka Luxemburgissa, mutta lisäksi on nimitettävä vähintään kaksi syyttäjää hoitamaan EPPO-tapauksia kansallisesti.

Mukana on aluksi vain 22 EU-maata. Ruotsi ja Tanska puuttuvat kokonaan joukosta. Italiasta on mukana 15 syyttäjää ja Saksasta 11, muista maista selvästi vähemmän. Myös Hollanti ja Viro ovat nimittäneet EPPO:n käyttöön vain kaksi syyttäjää.

Suomi: Kokoaikaisille syyttäjille ei tarvetta

Suomi torjuu Kövesin kritiikin.

Oikeusministeriön mukaan Suomen ajatus syyttäjien osa-aikaisuudesta johtuu ennen kaikkea siitä, että Suomessa on arviolta hyvin vähän EPPO:n toimivallan alle sopivia tapauksia.

– Jos kahdella syyttäjällä ei ole tarpeeksi töitä, riskinä on resurssien hukkaaminen ja ettei tehtävään saada hyviä hakijoita. Syyttäjät haluavat syyttää eli riittävästi juttuja, asiaa valmistellut lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio sanoo.

Ministeriö arvioi, että meillä EPPO-käsittelyyn päätyisi vuosittain vain muutamia juttuja.

Suomessa tyypillinen tapaus on se, että EU:n ulkopuolelta tuotavien tavaroiden tullit jätetään maksamatta ulkorajalla. Tällaisia tapauksia on vuodessa arviolta muutamia kymmeniä, ja EPPO:n on määrä keskittyä niistä vain isoimpiin.

Mahdollisuus käyttää osa-aikaisia syyttäjiä on kirjattu suoraan EU-asetukseen, eli Suomen toiminta on sinänsä sääntöjen mukaista.

Suomen EPPO-syyttäjien haku aloitettiin jo viime syksynä, mutta se on yhä kesken. Raution mukaan tämä johtuu siitä, ettei heidän työaikansa jakamisesta ole päästy EPPO:n kanssa sopuun.

Karusellipetos on tyypillinen EPPO-rikos

EPPO aloittaa toimintansa pienillä resursseilla, ja sillä on Financial Timesin mukaan työpöydällään heti jopa 3 000 mahdollista selvitettävää juttua.

EPPO:n tyypillistä peruskauraa ovat niin sanotut karusellipetokset. Niissä kierrätetään tavaraa tai tekaistuja kuitteja kahden EU-maan välillä ja haetaan palautuksia arvonlisäveroista, joita ei ole siis koskaan oikeasti maksettu.

Myös EU:n elpymispaketin noin 800 miljardin euron maksatusten arvioidaan tuovan juttuja EPPO:n syyttäjille.

Kövesin kommenteista on luettavissa, että tuore pääjohtaja haluaa alleviivata virastonsa merkittävyyttä heti alkuvaiheessa. Raution mukaan Suomi on sitoutunut toimintaan.

– EPPO:n taustalla on ajatus, että EU-varojen väärinkäytöksiä ei aina selvitettäisi yhtä suurella innolla kuin kansallisiin varoihin liittyviä väärinkäytöksiä. Pidämme väärinkäytösten tehokasta torjuntaa tärkeänä, ja siksi olemme päättäneet olla mukana.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok. / EPP) yhtyi torstaina Kövesin kriikkiin. Sarvamaa arvostelee Suomen hallitusta passiivisuudesta asiassa.