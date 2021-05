TV1:n Ykkösaamussa Kuntaliiton Minna Karhunen: Mitä haluat kysyä?

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen on TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 22.5. klo 10.05.

Mitä kunnissa on koronarahoilla tehty? Ykkösaamun vieraana on Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kunnat onnistuivat saamaan valtiolta tukea paljon yli sen, mitä koronasta aiheutui kustannuksia. Miten Kuntaliitto onnistui lobbauksessa niin hyvin?

Millainen arvio Kuntaliitossa on siitä, millaisiin leikkauksiin kunnissa joudutaan seuraavalla valtuustokaudella?

Kuntavaalit ovat kesäkuun 13. päivä, ja uusien valtuustojen kausi alkaa kesän jälkeen. Mikä on Kuntaliiton työsarka vaaleihin valmistautumisessa? Ovatko puolueet ja ehdokkaat keskittyneet kampanjoissaan oikeisiin asioihin?

Kuntaliitto on kaikkien kuntien edunvalvoja. Suomessa on hyvin erilaisia kuntia. Millaista on valvoa yhtäältä Helsingin etua ja toisaalta vaikka vuosia Suomen köyhimmän kunnan titteliä kantaneen Rautavaaran etua?

TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 22.5. klo 10.05 alkaen on Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Seija Vaaherkumpu haastattelee.

